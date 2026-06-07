HLA La Vega incorpora un robot Da Vinci y crea la Unidad Integral de Urología

El hospital HLA La Vega ha incorporado un robot Da Vinci en una nueva unidad orientada al abordaje integral de patologías urológicas complejas mediante cirugía robótica, técnicas mínimamente invasivas y tratamientos avanzados de última generación.

El sistema robótico Da Vinci permite realizar intervenciones quirúrgicas de alta precisión mediante visión tridimensional aumentada y movimientos milimétricos de máxima exactitud, favoreciendo una cirugía menos invasiva y más segura. Esta tecnología ofrece beneficios al paciente como la reducción del sangrado intraoperatorio, la reducción del dolor, un menor riesgo de complicaciones, una recuperación más rápida y una menor estancia hospitalaria, lo que permite reincorporarse antes a la actividad cotidiana.

Además, este tipo de cirugía avanzada contribuye a una mayor preservación funcional, especialmente en aspectos relacionados con la continencia urinaria y la función sexual, factores clave en la calidad de vida del paciente urológico. Los doctores Manuel Ruibal y Damian García, director y coordinador de la Unidad Integral de Urología, respectivamente, han llevado a cabo con éxito las dos primeras intervenciones con el robot Da Vinci el pasado 4 de junio.

Ecografía en tiempo real e inteligencia quirúrgica

El servicio incorpora el sistema AquaBeam de Aquablation®, una tecnología robótica de última generación, que combina ecografía en tiempo real e inteligencia quirúrgica para eliminar tejido prostático de forma muy precisa y mínimamente invasiva.

El pasado 4 de junio, el hospital HLA La Vega realizó con éxito la primera intervención con AquaBeam de la Región de Murcia. El Dr. Ruibal llevó a cabo este procedimiento innovador, que permite al paciente una mejor recuperación minimizando las complicaciones.

Atención personalizada y multidisciplinar

La nueva Unidad de Urología está formada por un equipo de ocho urólogos altamente especializados que desarrollan su actividad junto al modelo clínico Suturo, lo que les permite abordar diversas patologías en todas sus fases. «El servicio contará permanentemente con un urólogo de guardia para cubrir las urgencias de esta especialidad», comenta Pedro Mateo, director médico de HLA La Vega.

El Dr. Manuel Ruibal, referente nacional en cirugía robótica y laparoscopia avanzada, está al frente de la unidad, aportando una trayectoria de más de 2.500 cirugías robóticas, más de 1.500 prostatectomías realizadas con el robot Da Vinci y 12.000 procedimientos laparoscópicos.

Integran el equipo los urólogos Dr. Damián García Escudero, coordinador de la Unidad Integral de Urología, experto en cirugía robótica y laparoscópica, oncológica y reconstructiva; el Dr. Felix Escudero Bregante, experto en endourología, urodinámica y suelo pélvico; el Dr. Víctor Javier García Porcel, experto en cirugía mínimamente invasiva, endourología y litiasis; el Dr. Antonio Medina Gonzalez experto en diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata avanzado y en enucleación prostática con láser de holmio (HoLEP); el Dr. Julián Oñate Celdrán, experto en cáncer de próstata avanzado, metastásico, y experto en cirugía robótica y laparoscópica; el Dr. Mariano Rigabert Montiel, experto en endourología y el tratamiento integral de la litiasis urinaria; y la Dra. Paula Samper Mateo, experta en cirugía mínimamente invasiva y endoscópica, así como experta en el tratamiento de cáncer de próstata avanzado y metastásico.

El equipo humano y tecnológico de la unidad ofrece una atención personalizada y multidisciplinar a los pacientes urológicos. El robot Da Vinci y el sistema Aquabeam se unen a las técnicas quirúrgicas con las que ya cuenta HLA La Vega para la realización de procedimientos urológicos como la enucleación prostática con el láser holmio (HoLEP) y la realización de la hidroablación robótica para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata.

La gerente del hospital, Cristina Almansa, ha señalado que «la puesta en marcha de este nuevo servicio responde al compromiso del Grupo HLA con una medicina altamente especializada, innovadora y centrada en las personas, acercando a la Región de Murcia tecnologías que marcan el futuro de la urología».