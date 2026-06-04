Tres enfoques, un mismo objetivo: cuidar la salud mental desde la cercanía, la profesionalidad y la atención personalizada

La salud mental ocupa hoy un lugar cada vez más relevante en la vida de las personas. La necesidad de comprender las emociones, afrontar los desafíos cotidianos y mejorar el bienestar psicológico ha impulsado una mayor conciencia sobre la importancia de acudir a profesionales especializados. En este publirreportaje reunimos a tres referentes del ámbito de la psicología que, desde diferentes enfoques y especialidades, comparten una misma vocación: acompañar a las personas en su proceso de crecimiento, recuperación y equilibrio emocional.

Conversamos con María José Barquero; con el equipo de Mente Desde Casa, representado por Irene Felices y Pepe Serrano; y con los profesionales de Clínica EMAE, para conocer cómo abordan la atención psicológica, cuáles son las principales preocupaciones de sus pacientes y qué papel desempeña la psicología en una sociedad cada vez más consciente de la importancia del bienestar emocional.

“La infertilidad sigue siendo una experiencia emocional dolorosa que muchas personas viven en silencio"

La búsqueda de un embarazo puede convertirse en un camino complejo cuando surgen dificultades reproductivas. Más allá de los tratamientos médicos, el impacto psicológico de la infertilidad suele ser profundo y, en muchos casos, silenciado. María José Barquero, psicóloga especialista en fertilidad e infertilidad, acompaña a mujeres y parejas en este proceso, ofreciendo herramientas para gestionar la incertidumbre, la frustración y el duelo. En esta entrevista abordamos la dimensión emocional de la reproducción asistida y la importancia del apoyo psicológico en cada etapa del camino.

María José Barquero, psicóloga especialista en fertilidad e infertilidad. / La Opinión

¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen?

Me dedico exclusivamente al acompañamiento psicológico en infertilidad desde 2020, aunque ejerzo como psicóloga desde 2011. A lo largo de estos años he trabajado en distintos ámbitos, pero finalmente decidí centrarme en el área de la fertilidad, porque entendí que era un espacio donde podía aportar un valor muy específico y necesario.

Mi especialización está ligada a mi propia historia personal. Mientras me formaba en psicología perinatal, viví en primera persona un proceso de infertilidad. Esa experiencia transformó mi mirada profesional. Comprendí la incertidumbre, las expectativas que se rompen, el impacto en la autoestima y las dificultades que pueden surgir en la pareja cuando el proyecto de vida no avanza como se esperaba.

Desde entonces, mi enfoque integra formación académica y experiencia, siempre desde el rigor científico y el respeto por cada historia. Además de la terapia individual y de pareja, realizo divulgación para visibilizar el impacto psicológico de la infertilidad. Mi propósito es que nadie tenga que atravesar este proceso en soledad y que cada persona pueda sentirse comprendida y acompañada.

¿Cuáles son los principales servicios que ofrece?

Mi trabajo se centra en el acompañamiento psicológico online en procesos de infertilidad, tratamientos de reproducción asistida, pérdidas gestacionales y maternidad mediante donación de gametos. La modalidad online me permite llegar a personas de distintos lugares, muchas veces con dificultades para encontrar apoyo especializado en su entorno cercano.

Hace un tiempo creé un equipo de psicólogos especializados en infertilidad para atender la creciente demanda y garantizar atención de calidad. Trabajamos con una misma visión: ofrecer un espacio seguro donde validar emociones, reducir la sensación de aislamiento y dotar de herramientas prácticas para afrontar cada fase del proceso.

También acompañamos a familias creadas mediante donación de gametos, especialmente en la revelación de orígenes a los hijos, ayudando a que se realice de forma natural y respetuosa. Próximamente lanzaré un curso específico sobre donación de gametos para ampliar recursos y orientación.

Actualmente, lo más demandado sigue siendo el apoyo durante los tratamientos y la gestión emocional de la incertidumbre que genera cada resultado.

¿Qué impacto psicológico tiene un diagnóstico de infertilidad?

Un diagnóstico de infertilidad suele vivirse como una ruptura de expectativas profundas. Aparecen tristeza, ansiedad, frustración y culpa. Muchas mujeres describen una sensación de fallo corporal o de injusticia ante una situación que no pueden controlar.

Los tratamientos añaden presión emocional por las esperas y los resultados inciertos. El aislamiento social es frecuente, así como tensiones en la pareja cuando cada miembro afronta el proceso de manera distinta. La infertilidad no es solo médica, sino profundamente emocional, y requiere un abordaje integral.

¿Se habla lo suficiente del duelo reproductivo?

Aún no lo suficiente. Sigue siendo un duelo invisibilizado. Puede surgir tras pérdidas, tratamientos fallidos o la renuncia al proyecto reproductivo. Nombrarlo y darle espacio es fundamental para reducir la soledad y validar el dolor que muchas personas sienten en silencio.

¿Debería el apoyo psicológico formar parte de los tratamientos?

Debería integrarse como parte del abordaje global, aunque no de forma obligatoria. Es útil tras el diagnóstico, durante los tratamientos y cuando es necesario replantear decisiones importantes. La terapia ayuda a gestionar ansiedad, mejorar la comunicación y tomar decisiones con mayor claridad y serenidad.

¿Qué mensaje le gustaría trasladar?

Que no están solos. Sus emociones son válidas y buscar apoyo puede marcar la diferencia. Su valor no depende de su fertilidad ni del resultado final del proceso.

¿Qué podemos hacer como sociedad?

Hablar con sensibilidad, cuidar el lenguaje y evitar comentarios que minimicen el dolor. Escuchar, no presionar y respetar los tiempos de cada persona ayuda a construir una sociedad más empática con una experiencia que muchas personas aún viven en silencio.

La psicología y la psiquiatría online que acerca el bienestar emocional

La terapia psicológica y las consultas de psiquiatría han dejado de ser un espacio limitado a una consulta física para adaptarse a la realidad de hoy. Vivimos con más exigencia, más rapidez y, en muchos casos, con una sensación constante de no llegar a todo. En este contexto nace Mente desde Casa, un proyecto impulsado por Irene Felices y Pepe Serrano que busca acercar la atención psicológica a las personas sin perder lo esencial: el vínculo, la profundidad y el rigor clínico.

Irene Felices y Pepe Serrano, profesionales de Mente desde Casa / La Opinión

¿Cómo fueron vuestros inicios en el ámbito de la psicología y cuál ha sido la trayectoria que os ha llevado hasta donde estáis hoy?

Llevamos años trabajando en salud mental, tanto en contextos públicos como privados. Mente desde Casa nace de una inquietud compartida: ofrecer una atención de calidad, sin barreras geográficas y con una forma de entender la terapia más profunda y menos centrada únicamente en el síntoma.

Nuestro origen no es solo profesional, sino también personal. Compartimos una manera de trabajar basada en el vínculo terapéutico y en comprender qué hay detrás de lo que le ocurre a cada persona. No creemos en soluciones rápidas ni en respuestas simplistas. Creemos en procesos que ayuden a entenderse mejor y a vivir de una forma más coherente.

¿En qué áreas de la psicología estáis especializados y qué tipo de atención es la más demandada en estos momentos?

Trabajamos con adolescentes y adultos, abordando dificultades como ansiedad, depresión, conflictos familiares, problemas de autoestima o dificultades en las relaciones.

Sin embargo, más allá de los diagnósticos, muchas de las personas que atendemos comparten algo en común: funcionan hacia fuera, cumplen, responden… pero por dentro viven con una sensación constante de exigencia, de no poder parar, de no ser suficientes o de sentirse desconectadas de sí mismas.

En los últimos años hemos visto un aumento claro de este tipo de malestar, especialmente en personas con alta auto exigencia y dificultades para poner límites. Además de la terapia individual, también ofrecemos programas estructurados que combinan herramientas prácticas con un trabajo terapéutico más profundo.

¿La terapia online es igual de efectiva que la presencial?

La evidencia científica muestra que sí, siempre que se haga bien. Pero más allá de los estudios, nuestra experiencia clínica lo confirma.

La eficacia de la terapia no depende tanto del formato como de la calidad del vínculo, la implicación del paciente y la claridad del proceso. La modalidad online, bien trabajada, no solo mantiene la eficacia, sino que en muchos casos facilita algo importante: poder integrar lo que ocurre en terapia en la vida cotidiana del paciente.

¿Qué perfiles de pacientes se adaptan mejor al formato digital?

La mayoría de perfiles se adaptan bien. Especialmente personas con agendas exigentes, que viven en zonas con menos acceso a profesionales o que valoran la comodidad de su propio espacio.

También vemos que muchas personas que llevan tiempo sintiéndose desbordadas, o que les cuesta pedir ayuda, encuentran en el formato online una forma más accesible de empezar.

Aun así, siempre valoramos cada caso. La terapia no debería adaptarse solo al formato, sino el formato a la persona.

¿Cómo se construye el vínculo terapéutico a través de una pantalla?

Esta es una de las dudas más habituales, y también uno de los mayores prejuicios.

El vínculo terapéutico no depende del espacio físico, sino de la calidad de la presencia. De escuchar de verdad, de entender lo que le ocurre al otro y de crear un lugar donde pueda mostrarse sin sentirse juzgado.

Cuando eso ocurre, la pantalla deja de ser una barrera. En muchos casos, incluso facilita que la persona se abra desde un entorno en el que se siente más segura.

¿Hacia dónde evoluciona la atención psicológica en los próximos años?

La atención psicológica va hacia un modelo más accesible, más flexible y, esperamos, también más humano.

Habrá más herramientas y más digitalización, pero el verdadero reto será no perder la profundidad en un mundo cada vez más rápido. Muchas personas no necesitan solo aliviar síntomas, sino entender qué les pasa y por qué repiten ciertos patrones en su vida.

Creemos que el futuro de la psicología pasa por integrar lo tecnológico con lo humano, sin caer en soluciones rápidas que no abordan el fondo del problema.

Acompañar, comprender y transformar el bienestar emocional en Murcia

La Clínica de Psicología EMAE se ha consolidado como un espacio de referencia en el acompañamiento psicológico, ofreciendo atención personalizada a niños, adolescentes y adultos. En esta entrevista profundizamos en su metodología, retos y visión de la psicología actual.

Profesionales de la Clínica de Psicología EMAE. / La Opinión

¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen?

Clínica EMAE lleva desde 2014 asesorando, acompañando y tratando a personas de Cartagena, comarca y alrededores. Surge de la necesidad de ampliar la mirada para entender los problemas emocionales, de comunicación, relación con mi cuerpo, sus funciones y el entorno, abordándolos más allá del síntoma. Para ello contamos con un equipo de especialista de psicología y neuropsicología, logopedia, fisioterapia y trabajo social, para llevar a cabo no solo la intervención en las personas y sus familias, sino también con Iniciativas de prevención de salud mental como talleres o proyectos de colaboración con entidades sociales, que han sido nuestra seña de identidad.

¿Cuáles son los principales servicios que ofrece?

Centro EMAE se ha convertido en una entidad que tiene tres ejes fundamentales: atención prevención de la salud psicológica de personas; atención y acompañamiento de los peques y sus familias; y cuidado del bienestar de adultos y nuestros mayores.

Recientemente, hemos creado una unidad específica de atención infantil, ahora somos un centro de atención temprana (CDIAT) designado por la Consejería de Servicios Sociales de la Región de Murcia y pertenece a la red de centros designados como servicio de promoción de la autonomía personal (SEPAP) del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), desde esta unidad acompañamos y trabajamos con los más peques y sus familias.

Por último, seguimos ofreciendo proyectos de prevención de la soledad no deseada y envejecimiento saludable a través de distintos Ayuntamientos de la Región, donde a través de la neuropsicología acompañamos a personas de tercera edad amortiguando su deterioro cognitivo y favoreciendo la autonomía.

¿Cuáles son los más demandados en la actualidad?

Nos encontramos con una gran demanda de servicios de apoyo a papás y mamás, para poder llegar donde las personas y sus familiares no pueden llegar en su día a día.

¿Cómo describirían el momento actual de la salud mental en Murcia?

Actualmente, existe una gran dificultad a la hora de conciliar la vida familiar con áreas como la laboral y social. Vivimos en una sociedad cada vez más cansada y con redes de apoyo más escasas. Nos encontramos a muchas personas que viven una soledad no elegida y a la vez sin tiempo para compartir tiempo de calidad con sus seres queridos o para crear nuevos vínculos sólidos. Es decir, poder compartir la vida cotidiana es algo que se va perdiendo en una sociedad cada vez más especializada. Esto impacta de forma sustancial en la salud mental de las personas que dependen del apoyo y tiempo de la comunidad, así como de aquellas que se ven sobrepasadas por las dificultades para conciliar vida personal, profesional y social.

¿Perciben todavía estigma a la hora de acudir al psicólogo?

Afortunadamente va desapareciendo ese estigma, sobre todo en población joven, pero aún lo encontramos en personas mayores. Después de la labor de divulgación que vivimos a raíz de la pandemia, se ha ido poniendo en valor el cuidado de la salud mental como un acto de responsabilidad individual y colectiva.

¿Qué modelo de intervención caracteriza a la clínica?

Clínica EMAE se consolidó como referente de la psicología a nivel regional por su enfoque contextual, sistémico y de EMDR de intervención donde el malestar no es visto como un problema individual, sino que lo integra en el contexto y vida de la persona, esta mirada terapéutica garantiza un proceso terapéutico más eficaz a largo plazo. Además, nuestro centro colabora con numerosas universidades de toda España ofreciendo esta mirada en la práctica sanitaria.

¿Qué herramientas básicas recomendarían para cuidar el bienestar emocional?

Para cuidar el bienestar emocional creemos fundamental trabajar la capacidad de flexibilizar y poder adaptar nuestra vida al contexto de forma flexible, esto es algo que se trabaja mucho en la terapia individual.

Prestar atención al cuidado de la tríada mente-cuerpo-comunidad nos va a ayudar a encontrarnos en mejor, sentirnos más satisfechos, y nos ayudará a abordar las dificultades que son inherentes a la vida. En este sentido, favorecer los ritmos circadianos con rutinas de sueño y alimentación saludable que potencien la capacidad de nuestros organismos de hacer su magia para cuidarse. Encontrar el hueco para salir a espacios verdes, hacer deporte, si es con más personas, mejor. Dedicar tiempo a la vida social y a favorecer la construcción de una red social de apoyo, buscar un hueco a la semana para cuidar a personas importantes también mejora la satisfacción emocional.