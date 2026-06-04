La medicina reproductiva más avanzada, con el respaldo del grupo Recoletas Salud

Vida Recoletas Salud, la red de clínicas especializadas en medicina reproductiva del grupo Recoletas Salud, consolida su presencia en Murcia con un compromiso claro: ofrecer a cada paciente un modelo asistencial más humano, cercano y plenamente orientado a su bienestar emocional con un equipo médico de especialistas de primer nivel y la tecnología más puntera en reproducción humana asistida.

Inaugurado hace 2 años, el centro está ubicado en la Calle Periodista Encarna Sánchez 26, esquina con la Avenida Juan de Borbón, y cuenta con modernas instalaciones, ecógrafos 3D, quirófano propio, laboratorio de última generación y un diseño pensado para que los pacientes se sientan cómodos y atendidos durante todo el tratamiento.

Fachada de la clínica Vida Recoletas Salud. / V. R. S.

«No entendemos un modelo asistencial en medicina reproductiva sin ofrecer a cada paciente un trato personalizado desde la primera consulta, acompañamiento en cada decisión y cuidado por su salud no solo física, sino también emocional durante todo el proceso. La combinación de excelencia médica, compromiso con la innovación y un despliegue tecnológico de primer nivel, constituyen los tres pilares de nuestra clínica y demuestra, junto con el resto de iniciativas del grupo Recoletas Salud, su firme apuesta por la Región de Murcia», afirma Belén Gallegos, directora de Vida Recoletas Salud en España.

La clínica está dirigida por el Dr. Juan Carlos García Torón, que cuenta con más de 15 años dedicados exclusivamente al estudio y tratamiento de los problemas reproductivos. Su amplia experiencia en casos complejos y en los fallos de implantación embrionaria con el estudio de las últimas patologías implicadas como los problemas inmunológicos, las aneuploidías embrionarias y las alteraciones del microbiota endometrial hacen de él un referente en medicina reproductiva en la región de Murcia y en el resto de España. La unión de su experiencia con el respaldo científico y tecnológico de Vida Recoletas Salud permite ofrecer tratamientos personalizados con los más altos estándares médicos.

El Dr. Juan Carlos García Torón, director de la cínica Vida Recoletas Salud de Murcia. / V. R. S.

«Contamos con el apoyo de los equipos transversales de Vida Recoletas Salud —nutrición, inmunología, asesoramiento genético y psicología—, lo que nos permite ofrecer un abordaje integral y perfectamente coordinado en cada caso. Asimismo, disponemos de una estrecha colaboración clínica con otras especialidades médicas de Recoletas Salud, garantizando una atención continuada y el acompañamiento asistencial necesario ante posibles enfermedades o patologías asociadas», señala el Dr. Juan Carlos García Torón.

De Valladolid a una expansión nacional imparable

La red de clínicas nació hace cinco años, en Valladolid, de la mano de Recoletas Salud, grupo nacional con más de 37 años de experiencia en el sector sanitario cuyo modelo de gestión está centrado en el paciente. «Esta es la filosofía de gestión que ha convertido a Recoletas Salud en un modelo de éxito y que hoy impulsa y da sentido al proyecto de Vida Recoletas Salud», destaca Belén Gallegos. Desde su apertura, bajo la dirección médica del ginecólogo especializado en medicina reproductiva, el doctor Luis Rodríguez-Tabernero, el proyecto no ha dejado de crecer.

«Estamos obteniendo excelentes tasas de gestación destacando nuestros resultados auditados tras un primer ciclo FIV/ICSI con Test Genético Preimplantacional y en los ciclos de recepción de ovocitos donados, lo que demuestra la solidez de nuestro enfoque en reproducción asistida: protocolos personalizados, equipos multidisciplinares y una coordinación total entre especialistas que permiten a cada mujer, hombre y familia vivir su proyecto reproductivo con tranquilidad, respeto y empatía», señala el Dr. Rodríguez-Tabernero.

Desde su apertura, bajo la dirección médica del ginecólogo especializado en medicina reproductiva, el doctor Luis Rodríguez-Tabernero, el proyecto no ha dejado de crecer. / V. R. S.

Actualmente, la red cuenta con más de 250 profesionales —ginecólogos, embriólogos, enfermeras, genetistas, inmunólogos, psicólogos, nutricionistas y personal de atención al paciente— que trabajan de manera integrada para ofrecer un acompañamiento real antes, durante y después del tratamiento. Además de Murcia, el modelo opera en Valladolid, Burgos, Zaragoza, Sevilla, Cantabria, León, Pamplona, Salamanca, Córdoba y Madrid, consolidándose en poco tiempo como una de las redes de referencia en reproducción asistida en España.

Equipo de la clínica Vida Recoletas Salud de Murcia. / V. R. S.

«Además de los tratamientos para los problemas de fertilidad como la inseminación artificial, la fecundación in vitro, la microinyección espermática ICSI, el diagnóstico genético preimplantacional y los tratamientos con gametos donados, hoy en día la medicina reproductiva también cumple una función preventiva: informamos y orientamos a nuestros pacientes sobre estilos de vida saludables y medidas que contribuyen a mantener y mejorar la fertilidad natural. Asimismo, cuando esta se ve comprometida por patologías oncológicas, condiciones médicas o por el avance de la edad, podemos ayudar a preservarla mediante la vitrificación de ovocitos o la congelación seminal», completa el Dr. Rodríguez-Tabernero.

Criogestión y banco de gametos propio

Vida Recoletas Salud cuenta con una unidad especializada en Criogestión para proporcionar a los pacientes un servicio de excelente calidad para velar por sus muestras biológicas crioconservadas (ovocitos, semen y preembriones) cuando haya sido necesario almacenarlos como prevención o si no fueron utilizadas en el ciclo reproductivo del que se originaron, se vitrificaron y se encuentran almacenadas en nuestros bancos.

Otro diferencial de Vida Recoletas Salud es contar con un banco de gametos propio que aporta claros beneficios para los pacientes y la calidad del tratamiento al proporcionar un mayor control y seguridad en el proceso. El equipo responsable supervisa directamente todas las fases del mismo; desde la selección de donantes, hasta la criopreservación y almacenamiento de las muestras. Además, eso permite garantizar el uso de protocolos homogéneos, controles estrictos y trazabilidad de las muestras.

Vida Recoletas Salud cuenta con una unidad especializada en Criogestión. / V. R. S.

Comprometidos con la vida, guiados por la ciencia

A esta propuesta de valor se suma Vida Investiga, una unidad transversal que refuerza el posicionamiento de Vida Recoletas Salud como grupo de referencia en reproducción asistida gracias a su apuesta por la innovación, la excelencia y el rigor científico. Bajo la dirección del Dr. Manuel Fernández, su labor investigadora impulsa la mejora continua de los resultados clínicos y contribuye a atraer y retener a profesionales de primer nivel, situando al grupo en el centro del avance científico del sector.

Los proyectos desarrollados por Vida Investiga se difunden tanto a través de los canales propios de Vida Recoletas Salud como en los principales foros científicos —congresos nacionales e internacionales, workshops y publicaciones especializadas—, consolidando su liderazgo en el ámbito de la medicina reproductiva.