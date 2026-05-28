Referente en cardiología: así cuida el Hospital Quirónsalud Murcia la salud cardiovascular de sus pacientes

La prevención cardiovascular, el diagnóstico precoz y el acceso a tratamientos cada vez más precisos han transformado la forma de abordar las enfermedades del corazón. En este contexto, el Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Murcia ha consolidado un modelo asistencial integral que combina especialización médica, tecnología avanzada y coordinación multidisciplinar para atender desde patologías cardiovasculares frecuentes hasta procesos de alta complejidad.

Dirigido y coordinado por el doctor Matías Pérez-Paredes, el servicio reúne a un equipo de siete cardiólogos con experiencia específica en diferentes áreas de la cardiología clínica e intervencionista. Su estructura, organizada en unidades especializadas, permite ofrecer atención continuada en prevención, diagnóstico cardiovascular, tratamiento y seguimiento de pacientes con distintas enfermedades cardíacas.

La integración de consultas externas, hospitalización, pruebas diagnósticas no invasivas, imagen cardíaca, hemodinámica y electrofisiología facilita un abordaje global y coordinado, con especial atención tanto a la seguridad clínica como a la personalización terapéutica.

Un servicio integral de cardiología

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de morbimortalidad a nivel mundial. Ante esta realidad, el modelo asistencial desarrollado por el área de cardiología del hospital murciano apuesta por una atención transversal que abarca desde la prevención hasta las técnicas más avanzadas de cardiología intervencionista y tratamiento de arritmias.

El servicio integra distintas áreas especializadas que trabajan de forma coordinada:

Cardiología clínica y consultas externas.

y consultas externas. Hospitalización cardiológica .

. Imagen cardíaca avanzada .

. Pruebas diagnósticas no invasivas.

no invasivas. Unidad de Hemodinámica .

. Unidad de Electrofisiología y Arritmias.

y Arritmias. Cardiología deportiva .

. Chequeos cardiovasculares y segunda opinión médica.

Esta organización permite atender tanto a personas que requieren un estudio inicial o una revisión cardiológica en Murcia, ante la presencia de factores de riesgo cardiovascular (como hipertensión, diabetes, cifras elevadas de colesterol u obesidad) o síntomas cardiológicos iniciales, como a pacientes con patologías complejas que precisan procedimientos terapéuticos avanzados.

Consultas externas y cardiología clínica

La atención ambulatoria constituye uno de los pilares del servicio. Cuatro especialistas atienden diariamente consultas de cardiología clínica dirigidas tanto al seguimiento de pacientes con cardiopatías conocidas como a la valoración de nuevos síntomas cardiovasculares.

El equipo médico está integrado por los doctores José Nieto, Alfredo Vidal, Isabel Ureña y Matías Pérez-Paredes, con experiencia en ámbitos como insuficiencia cardíaca, arritmias, enfermedad coronaria, rehabilitación cardíaca, miocardiopatías, imagen cardíaca, medicina deportiva y control de marcapasos y dispositivos de electroestimulación.

Las consultas están orientadas a diferentes perfiles de pacientes:

Personas con síntomas sugestivos de enfermedad cardiovascular.

sugestivos de enfermedad cardiovascular. Pacientes con antecedentes de cardiopatía.

Deportistas que requieren evaluación especializada .

. Personas interesadas en prevención cardiovascular .

. Pacientes que solicitan un chequeo cardiológico en Murcia.

en Murcia. Casos que necesitan seguimiento clínico continuado.

La coordinación entre especialistas facilita un diagnóstico cardiológico en Murcia más preciso y adaptado a cada situación clínica, integrando la información obtenida en consultas, pruebas funcionales y técnicas de imagen.

Atención hospitalaria y soporte multidisciplinar

El área de hospitalización cardiológica atiende a pacientes ingresados por problemas cardiovasculares y realiza interconsultas para otros servicios médicos y quirúrgicos.

La actividad asistencial se desarrolla de forma conjunta con Medicina Interna y, en determinados casos, con la Unidad de Cuidados Intensivos. Además del seguimiento clínico de pacientes hospitalizados, se realizan cardioversiones eléctricas, ecocardiogramas, estudios Holter y pruebas diagnósticas de más complejidad como el cateterismo cardíaco.

El servicio también presta soporte clínico al resto de áreas médicas y quirúrgicas del hospital, favoreciendo un manejo coordinado de pacientes con enfermedades cardiovasculares asociadas a otros procesos de salud.

Ecocardiografía avanzada y evaluación funcional cardíaca

El avance de la cardiología moderna está estrechamente ligado al desarrollo de técnicas diagnósticas cada vez más precisas y menos invasivas. La Unidad de Imagen Cardíaca y el área de exploraciones cardiológicas concentran buena parte de esta actividad. El laboratorio de ecocardiografía dispone de cuatro equipos de alta gama para la realización de estudios convencionales y técnicas avanzadas de ecocardiografía.

Entre las exploraciones disponibles se encuentran:

Ecocardiograma convencional .

. Ecocardiografía de estrés farmacológico.

farmacológico. Ecocardiografía de esfuerzo .

. Ecocardiografía con contraste .

. Ecocardiografía transesofágica con sedación.

Todos los estudios se digitalizan y quedan integrados en la historia clínica del paciente, facilitando el seguimiento evolutivo y la coordinación entre especialistas.

La ecocardiografía avanzada desempeña un papel esencial en el estudio de múltiples patologías cardíacas, desde valvulopatías hasta insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica.

TAC coronario y cardio resonancia

La unidad trabaja de forma coordinada con el Servicio de Radiología, dirigido por el Dr. José Ramón Olalla, para la realización de TAC coronario, estudios aórticos, exploración de venas pulmonares y cardio resonancia magnética.

Estas técnicas permiten ampliar el estudio anatómico y funcional del corazón y los grandes vasos, aportando información relevante en pacientes con sospecha de enfermedad coronaria, miocardiopatías o determinadas arritmias.

Prueba de esfuerzo y estudios diagnósticos no invasivos

La prueba de esfuerzo continúa siendo una herramienta fundamental en cardiología clínica. Se utiliza especialmente en el estudio del dolor torácico y de la enfermedad coronaria, tanto con finalidad diagnóstica como pronóstica.

También forma parte habitual de la evaluación cardiovascular de deportistas, chequeos médicos y pacientes con arritmias.

Dentro del área de pruebas cardiológicas en Murcia, el servicio realiza, además:

Test farmacológicos: Se emplean distintos protocolos diagnósticos específicos: Test de flecainida para el diagnóstico del síndrome de Brugada; Test de adenosina para el diagnóstico diferencial de taquiarritmias; Test de isoproterenol para el estudio del síndrome de QT largo, taquicardia ventricular catecolaminérgica y displasia arritmogénica.

Se emplean distintos específicos: para el diagnóstico del síndrome de Brugada; para el diagnóstico diferencial de taquiarritmias; para el estudio del síndrome de QT largo, taquicardia ventricular catecolaminérgica y displasia arritmogénica. Test de mesa basculante: Esta prueba se utiliza para el estudio diagnóstico del síncope y determinados episodios de mareo y presíncope.

Esta prueba se utiliza para el del síncope y determinados episodios de mareo y presíncope. El Holter de arritmias permite analizar alteraciones del ritmo cardíaco en pacientes con palpitaciones, taquicardias, síncopes o antecedentes familiares de arritmias y muerte súbita.

permite analizar alteraciones del ritmo cardíaco en pacientes con palpitaciones, taquicardias, síncopes o antecedentes familiares de arritmias y muerte súbita. La unidad dispone además de Holter de presión arterial (MAPA) para el control y seguimiento de pacientes con hipertensión arterial.

Hemodinámica y cardiología intervencionista

La Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista representa una de las áreas de mayor desarrollo tecnológico dentro de la especialidad.

Coordinada por el doctor Eduardo Pinar Bermúdez, esta unidad está especializada en técnicas mínimamente invasivas dirigidas al diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, especialmente la enfermedad coronaria.

El cateterismo cardíaco o coronariografía constituye el procedimiento diagnóstico de referencia para evaluar la anatomía coronaria y analizar la función ventricular y otras estructuras cardiovasculares.

Entre sus principales indicaciones se encuentran:

Angina estable o inestable con criterios de riesgo.

o inestable con criterios de riesgo. Infarto agudo de miocardio.

de miocardio. Disfunción ventricular con sospecha de origen isquémico.

con sospecha de origen isquémico. Evaluación previa a cirugía cardíaca .

. Sospecha de enfermedad coronaria silente en pacientes de alto riesgo.

La disponibilidad de este tipo de procedimientos resulta clave para el abordaje rápido y especializado de pacientes con síndrome coronario agudo y otras patologías cardiovasculares complejas.

Angioplastia coronaria e implante de stent

Cuando se confirma una obstrucción significativa de las arterias coronarias, la revascularización coronaria percutánea mediante angioplastia e implante de stent se convierte en el tratamiento de elección en un elevado porcentaje de casos. La aplicación precoz de estas técnicas en pacientes con infarto y síndrome coronario agudo contribuye a mejorar el pronóstico y reducir la estancia hospitalaria. La unidad mantiene además una estrecha coordinación con Medicina Interna y Cuidados Intensivos para optimizar la atención de pacientes críticos cardiovasculares.

Hemodinámica estructural y TAVI

Además de la actividad coronaria convencional, el área de hemodinámica ha comenzado a desarrollar procedimientos de cardiología estructural como:

Cierre de foramen oval permeable .

. Cierre de comunicación interauricular .

. Implante percutáneo de válvula aórtica (TAVI), cuya puesta en marcha está prevista próximamente.

La incorporación progresiva de estas técnicas amplía las opciones terapéuticas disponibles para pacientes con determinadas patologías estructurales cardíacas, especialmente la estenosis valvular aórtica, patología muy prevalente en nuestro medio.

Electrofisiología y arritmias

Las arritmias cardíacas representan uno de los motivos de consulta más frecuentes en cardiología. El envejecimiento poblacional, el aumento de factores de riesgo cardiovascular y el desarrollo tecnológico han incrementado la demanda asistencial en las unidades de electrofisiología.

La Unidad de Electrofisiología y Arritmias está coordinada por el doctor Francisco García Almagro, quien trabaja de forma conjunta con el doctor Roberto Mateos Gaitán y un equipo de instrumentistas altamente especializadas.

Estudios electrofisiológicos y ablación cardíaca

La unidad realiza estudios electrofisiológicos destinados al diagnóstico preciso de arritmias y otras alteraciones del ritmo cardíaco y procedimientos terapéuticos mediante ablación por catéter.

Entre las principales indicaciones se encuentran:

Fibrilación auricular .

. Taquicardias supraventriculares .

. Flutter auricular .

. Arritmias ventriculares .

. Síncope con sospecha arrítmica.

con sospecha arrítmica. Bradicardia sintomática .

. Bloqueo auriculoventricular .

. Disfunción sinusal.

La ablación cardíaca se ha consolidado como una de las herramientas terapéuticas más eficaces para determinadas arritmias, especialmente en el tratamiento de la fibrilación auricular y otras taquiarritmias.

Marcapasos y prevención de muerte súbita

La unidad también participa en el manejo de pacientes que requieren dispositivos de electroestimulación, especialmente marcapasos, en coordinación con la Unidad de Cuidados Intensivos.

Además, desarrolla un abordaje multidisciplinar en casos relacionados con riesgo de muerte súbita cardíaca y arritmias potencialmente malignas.

Chequeos cardiovasculares y segunda opinión médica

La prevención ocupa un lugar central dentro del modelo asistencial del servicio.

La Unidad de Chequeos Médicos Cardiovasculares está orientada a la detección precoz de factores de riesgo y alteraciones cardiovasculares, incluso en pacientes asintomáticos o en fases subclínicas.

Cada evaluación combina valoración clínica individualizada y pruebas diagnósticas avanzadas, con el objetivo de establecer estrategias preventivas y terapéuticas adaptadas a cada paciente.

Este enfoque resulta especialmente relevante en personas con hipertensión arterial, colesterol elevado, diabetes, obesidad, tabaquismo o antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular.

El servicio dispone además de un área específica de segunda opinión médica cardiovascular dirigida a pacientes con:

Enfermedades cardíacas complejas.

complejas. Diagnósticos inciertos .

. Decisiones terapéuticas relevantes.

relevantes. Necesidad de revisión de pruebas diagnósticas previas.

La valoración se realiza desde un enfoque multidisciplinar y basado en la evidencia científica, revisando de forma rigurosa la información clínica y las estrategias terapéuticas indicadas previamente.

Cardiología deportiva

La Unidad de Cardiología Deportiva está especializada en la evaluación cardiovascular integral del deportista y en la recuperación funcional de pacientes con enfermedad cardíaca.

Su actividad se centra en garantizar una práctica deportiva segura, detectar posibles alteraciones cardiovasculares relacionadas con el ejercicio y optimizar el rendimiento físico desde una perspectiva médica y preventiva.

Los estudios realizados incluyen:

Electrocardiograma .

. Ecocardiografía Doppler Color .

. Prueba de esfuerzo adaptada al perfil del deportista.

La unidad cuenta además con experiencia en la valoración cardiovascular de equipos profesionales de fútbol y baloncesto, desarrollando programas orientados a la prevención y al control cardiológico.

Cuándo acudir al cardiólogo

La aparición de determinados síntomas o factores de riesgo puede hacer recomendable una valoración por parte de un especialista del corazón en Murcia.

Entre los motivos más frecuentes de consulta en cardiología destacan:

Dolor torácico o sensación de opresión: El dolor o presión en el pecho, especialmente si aparece con el esfuerzo o se acompaña de sudoración, náuseas o dificultad respiratoria, puede estar relacionado con enfermedad coronaria y otras cardiopatías.

El o presión en el pecho, especialmente si aparece con el esfuerzo o se acompaña de sudoración, náuseas o dificultad respiratoria, puede estar relacionado con enfermedad coronaria y otras cardiopatías. Falta de aire y cansancio progresivo: La disnea o falta de aires al caminar, subir escaleras o realizar actividades cotidianas puede ser un signo de enfermedad cardíaca o pulmonar y requiere evaluación médica.

La o falta de aires al caminar, subir escaleras o realizar actividades cotidianas puede ser un signo de enfermedad cardíaca o pulmonar y requiere evaluación médica. Palpitaciones y taquicardias: La percepción de latidos rápidos , irregulares o intensos puede deberse a arritmias que precisan estudio especializado.

La percepción de , irregulares o intensos puede deberse a arritmias que precisan estudio especializado. Mareos o síncope: Los episodios de pérdida de conocimiento o desvanecimiento pueden tener origen cardiovascular, especialmente si aparecen durante el esfuerzo.

Los episodios de o desvanecimiento pueden tener origen cardiovascular, especialmente si aparecen durante el esfuerzo. Hipertensión y factores de riesgo cardiovascular: La hipertensión arterial , el colesterol elevado, la diabetes, la obesidad o el tabaquismo incrementan el riesgo cardiovascular incluso en ausencia de síntomas.

La , el colesterol elevado, la diabetes, la obesidad o el tabaquismo incrementan el riesgo cardiovascular incluso en ausencia de síntomas. Antecedentes familiares: Las enfermedades cardiovasculares pueden presentar componente hereditario. Los antecedentes de muerte súbita o cardiopatías familiares justifican una evaluación preventiva especializada.

Atención cardiovascular integral con foco en la prevención

La evolución de la cardiología moderna exige una combinación equilibrada entre prevención, precisión diagnóstica y acceso a tratamientos especializados. El Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Murcia, integrado por profesionales de gran prestigio, articula su actividad precisamente sobre esos tres pilares: atención integral, coordinación multidisciplinar y tecnología avanzada.

Desde una revisión cardiológica preventiva hasta procedimientos complejos de hemodinámica estructural o ablación de arritmias, el servicio desarrolla un modelo orientado a ofrecer continuidad asistencial y abordajes personalizados para cada paciente.

En un contexto en el que las enfermedades cardiovasculares continúan teniendo un enorme impacto sanitario, la detección precoz, el control de factores de riesgo y el seguimiento especializado siguen siendo herramientas fundamentales para proteger la salud del corazón.

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