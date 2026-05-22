El melanoma se sitúa entre los seis tumores más frecuentes en la Región de Murcia con cerca de 320 nuevos casos al año

Con motivo del Día Mundial del Melanoma, que se celebra mañana, 23 de mayo, los especialistas del Hospital Quirónsalud Murcia advierten de la importancia de la prevención y del diagnóstico precoz para mejorar el pronóstico de una enfermedad cuya incidencia, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), se ha multiplicado hasta por veinte en apenas dos décadas.

En la Región de Murcia se diagnostican cada año alrededor de 320 nuevos casos de melanoma y cerca de 3.600 casos de cáncer cutáneo entre los que se incluyen también el carcinoma espinocelular y el carcinoma basocelular.

La doctora Eugenia Cutillas, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Quirónsalud Murcia, explica que “el melanoma se origina en los melanocitos, las células encargadas de producir melanina, el pigmento que da color a la piel y la protege parcialmente frente a la radiación ultravioleta. Cuando estas células sufren alteraciones genéticas, comienzan a multiplicarse de forma descontrolada y pueden invadir otros órganos”.

El incremento de casos está estrechamente relacionado con los cambios en los hábitos de vida y de exposición solar. “El auge del bronceado, el aumento de las actividades deportivas y de ocio al aire libre, la migración de personas de piel clara a zonas con elevada radiación solar, así como factores ambientales como el cambio climático o la contaminación atmosférica, están favoreciendo este incremento”, señala la especialista.

Personas con mayor riesgo de sufrir melanoma

Los dermatólogos recuerdan que determinados grupos de población presentan un riesgo especialmente elevado de desarrollar melanoma. Entre ellos se encuentran las personas de piel clara, con pecas, cabello rubio o pelirrojo, así como quienes tienen un elevado número de lunares o antecedentes de quemaduras solares durante la infancia y adolescencia.

También deben extremar las precauciones los pacientes inmunodeprimidos, ya sea por enfermedades o por determinados tratamientos farmacológicos. “Uno de los grupos más sensibles es el de los pacientes que ya han padecido un melanoma, ya que presentan una probabilidad superior de desarrollar un segundo tumor. Del mismo modo, sus familiares directos deben mantener controles dermatológicos periódicos”, advierte la dermatóloga del Hospital Quirónsalud Murcia.

Aunque el melanoma puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, entre las que se incluyen, mucosas o uñas, la mayoría de los casos se desarrollan en áreas expuestas al sol. En los hombres es más frecuente en la espalda y el tronco, mientras que en las mujeres suele localizarse en piernas y brazos.

La importancia de vigilar los lunares

El principal signo de alarma suele ser la aparición de una lesión pigmentada que cambia de tamaño, forma o color. Para facilitar su identificación, los especialistas recomiendan seguir la conocida regla del ABCDE: asimetría, bordes irregulares, color heterogéneo, diámetro superior a seis milímetros y evolución.

“Sin embargo, no todos los melanomas cumplen estas características, por lo que el criterio más importante es la evolución. Cualquier cambio en un lunar debe ser valorado por un dermatólogo”, insiste la doctora Cutillas.

A diferencia de otros tumores cutáneos, el melanoma destaca por su elevada capacidad de diseminación. “ Mientras que el carcinoma basocelular raramente produce metástasis y el carcinoma epidermoide lo hace en un porcentaje reducido de casos, el melanoma puede extenderse rápidamente a otros órganos si no se detecta a tiempo”, aclara la especialista en dermatología.

Referentes en el abordaje del cáncer de piel en Murcia

El Hospital Quirónsalud Murcia se ha consolidado como referente en el abordaje del cáncer cutáneo tras convertirse en el primer hospital privado de la Región de Murcia en realizar con éxito una cirugía de Mohs, una técnica altamente especializada considerada uno de los tratamientos más precisos y eficaces frente a determinados tumores de piel.

La cirugía de Mohs permite extirpar el tumor capa a capa mientras el tejido es analizado microscópicamente en tiempo real durante la propia intervención. De este modo, se garantiza la eliminación completa de las células cancerígenas preservando al máximo el tejido sano. Esta técnica resulta especialmente útil en tumores localizados en las zonas más delicadas como nariz, párpados, labios u orejas, donde es fundamental mantener tanto la funcionalidad como el resultado estético. También está indicada en aquellos tumores cuyos límites no son visibles a simple vista o mediante dermatoscopia.

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La incorporación de este procedimiento refuerza la apuesta del Hospital Quirónsalud Murcia por la innovación tecnológica y la excelencia asistencial en el tratamiento integral del cáncer de piel.