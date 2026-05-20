Ribera Hospital de Molina celebra su XXVI aniversario con la jornada divulgativa 'Pantallas y mentes en formación'

Ribera Hospital de Molina ha celebrado en el Mudem de Molina de Segura una jornada divulgativa con motivo de su XXVI aniversario centrada en el impacto de la tecnología y las redes sociales en la salud juvenil, bajo el título 'Pantallas y mentes en formación. La tecnología redefiniendo nuestra salud'.

El encuentro ha reunido a profesionales sanitarios, docentes, cuerpos de seguridad, familias e instituciones para reflexionar sobre los retos del entorno digital en niños y adolescentes, con especial atención a la prevención, la concienciación y la promoción de hábitos saludables.

La inauguración ha corrido a cargo del director gerente de Ribera Hospital de Molina, Pedro Hernández, y de la directora general de Ribera España, Sonia Hernández, quienes han subrayado la importancia de la divulgación sanitaria ante los nuevos desafíos sociales.

La jornada ha incluido una actuación musical del Conservatorio Maestro Jaime López y una mesa redonda con expertos en educación, seguridad y salud mental, que han abordado el uso responsable de las redes sociales, las adicciones comportamentales y el papel de familias y centros educativos en la detección temprana de riesgos.

Durante el acto también se han entregado reconocimientos institucionales al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca por sus 26 años de colaboración con el centro, y al propio Ribera Hospital de Molina por la trayectoria de Pedro Hernández al frente de la gerencia durante los últimos 15 años. Asimismo, el alcalde de Molina de Segura ha hecho entrega del Diploma de Servicios Distinguidos de Molina de Segura a Pedro Hernández, en reconocimiento a su contribución al ámbito sanitario y su compromiso con el municipio.

El consejero de Salud de la Región de Murcia, Juan José Pedreño, ha clausurado el acto destacando el compromiso de Ribera Hospital de Molina con la calidad asistencial, la innovación y la promoción de la salud.

Noticias relacionadas

Con esta jornada, Ribera Hospital de Molina reafirma su apuesta por la divulgación y la prevención en salud juvenil frente a los desafíos del entorno digital, reforzando su compromiso con la educación sanitaria y la promoción de hábitos saludables entre niños y adolescentes, así como con la sensibilización de la sociedad sobre el impacto de las nuevas tecnologías en su bienestar físico, emocional y social.