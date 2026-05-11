Tratar enfermedades estructurales del corazón mediante procedimientos mínimamente invasivos es posible

Dr. Juan García de Lara - Responsable del procedimiento

Recientemente se ha realizado en IMED Virgen de la Fuensanta un procedimiento de patología estructural por hemodinámica. ¿Qué supone este avance para el hospital y para los pacientes de Murcia?

Es una excelente noticia, tanto para nuestro hospital como para los pacientes de la Región. Nos consolida como un centro de referencia en cardiología intervencionista, capaz de tratar enfermedades estructurales del corazón, como por ejemplo las valvulopatías, o el cierre de defectos como foramen oval permeable o comunicaciones interauriculares mediante procedimientos mínimamente invasivos.

Para entender bien la importancia del caso, ¿qué es exactamente la patología estructural cardiaca y qué tipo de enfermedades pueden abordarse mediante hemodinámica?

Cuando hablamos de "patología estructural cardiaca" nos referimos a enfermedades que afectan a la arquitectura del corazón: a sus válvulas, a las paredes que separan sus cavidades —los tabiques— o a determinadas comunicaciones anómalas entre ellas.

El ejemplo más frecuente es la estenosis aórtica, en la que la válvula aórtica se calcifica con la edad y deja de abrir correctamente, dificultando que la sangre salga del corazón. Pero también incluimos otras situaciones: válvulas que, en lugar de abrirse mal, cierran mal y dejan escapar sangre —lo que llamamos insuficiencias—, comunicaciones anormales entre las cavidades del corazón que en algunos pacientes están presentes desde el nacimiento, o estructuras como la orejuela izquierda, donde pueden formarse coágulos en pacientes con fibrilación auricular.

Sin entrar en datos personales del paciente, ¿en qué consistió el procedimiento realizado y por qué era la mejor opción terapéutica en este caso?

Hemos realizado procedimientos de TAVI y cierre de foramen oval permeable. En el caso de TAVI se trata de pacientes con estenosis aórtica grave, es decir, una válvula aórtica calcificada y rígida que ya no abre correctamente y dificulta seriamente que el corazón pueda bombear sangre. La TAVI permite sustituir esa válvula enferma por una prótesis biológica, sin abrir el tórax y sin parar el corazón: accedemos a través de la arteria femoral, navegamos con un catéter hasta la raíz aórtica y allí desplegamos la nueva válvula, que se ancla en la posición de la antigua y empieza a funcionar de inmediato.

Por otro lado, el foramen oval es una pequeña comunicación entre las dos aurículas del corazón que todos tenemos durante la vida fetal y que normalmente se cierra al nacer. En aproximadamente una de cada cuatro personas queda parcialmente abierto a lo largo de la vida sin dar ningún problema, pero en algunos casos puede ser la causa de un ictus en personas jóvenes, al permitir el paso de pequeños coágulos desde el sistema venoso hacia el sistema arterial cerebral. En estos pacientes seleccionados, el cierre del foramen mediante un dispositivo que se implanta también por cateterismo —entrando por la vena femoral— reduce de manera muy significativa el riesgo de que vuelvan a sufrir un nuevo ictus.

¿Qué ventajas ofrecen estas técnicas mínimamente invasivas frente a otros abordajes más tradicionales?

En ambos casos optamos por la vía intervencionista por la misma lógica: ofrecer al paciente la solución más eficaz con la menor agresividad posible. Son procedimientos que evitan la cirugía cardíaca abierta, permiten una recuperación rápida, una estancia hospitalaria corta y una vuelta a la vida normal en pocos días. Y eso, traducido a la realidad de cada paciente, significa volver pronto a su entorno, a su familia y a su rutina, con su problema cardíaco resuelto.

En este tipo de intervenciones, donde la precisión es fundamental, ¿qué factores marcan la diferencia para que el procedimiento se realice con seguridad?

Es una pregunta importante, porque suele pensarse que en estas intervenciones todo se decide en la sala de hemodinámica. La realidad es la contraria: cuando entramos en la sala, el procedimiento ya está prácticamente resuelto en el papel.

El primer factor decisivo es la selección del paciente. No todos los pacientes son candidatos al mismo tratamiento, y esa decisión se toma siempre de forma multidisciplinar en lo que llamamos el Heart Team, donde participamos cardiólogos clínicos, intervencionistas, cirujanos cardíacos, anestesistas y especialistas en imagen.

El segundo es la planificación con imagen avanzada. Gracias al TAC cardíaco con reconstrucción tridimensional y a la ecocardiografía, llegamos a la sala con un mapa muy preciso del corazón del paciente, lo que reduce enormemente la incertidumbre durante la intervención.

El tercer factor es la experiencia y coordinación del equipo. En estos procedimientos no hay un protagonista: hay un equipo entero trabajando sincronizadamente, y esa coordinación se construye con tiempo y con casos compartidos.

Y, por último, está la infraestructura del centro: una sala adecuadamente equipada y todo el respaldo institucional necesario.

¿Cómo suele ser la recuperación del paciente tras una intervención de este tipo?

La recuperación tras estos procedimientos es uno de los aspectos que más sorprende positivamente al paciente y a su familia. Es muy distinta de la que requiere una cirugía cardíaca convencional, y la diferencia es palpable desde las primeras horas. En el caso de TAVI, el paciente suele permanecer 48 h de ingreso tras el implante si no surgen complicaciones. En el caso de cierre de FOP, el ingreso paciente solo pasa una noche ingresado.

Dr. Rafael Florenciano Sánchez - Jefe de cardiología de IMED Virgen de la Fuensanta

Desde el punto de vista del servicio de cardiología, ¿qué importancia tiene poder ofrecer en IMED Virgen de la Fuensanta procedimientos avanzados dentro de una unidad cardiológica integral?

En nuestro servicio queremos estar presente en todo el proceso que afecta al paciente: valoración clínica inicial, pruebas complementarias, tratamiento y seguimiento. En muchos casos el diagnóstico y tratamiento será sencillo, pero en otros puede ser necesario realizar técnicas más complejas.

La ventaja de contar con una unidad integral es que, si finalmente el paciente necesita un procedimiento avanzado, podemos ofrecerlo en nuestro hospital con rapidez, los mejores profesionales y técnicas disponibles, así como con continuidad asistencial. En definitiva, buscamos que el paciente no reciba una atención fragmentada sino completa y coordinada.

¿Podemos decir que IMED Virgen de la Fuensanta está dando un paso importante para consolidarse como un centro de referencia en cardiología avanzada en Murcia?

Nuestro objetivo y mayor ambición es que la sociedad murciana pueda contar con un hospital privado de primer nivel en el ámbito cardiológico. Queremos que cualquier persona que tenga un problema cardiológico encuentre en nuestro hospital una respuesta completa, rápida y de alta calidad. Trabajamos para ofrecer los mejores profesionales y la mejor tecnología, siempre con una idea central: poner al paciente en el centro y ofrecerle la mejor atención posible en cada fase del proceso asistencial.