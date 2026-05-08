Satse reconoce la excelencia enfermera con sus Premios del Día Internacional de la Enfermería 2026

El Sindicato de Enfermería Satse Murcia ha reconocido, con motivo del Día Internacional de la Enfermería, la labor de destacados profesionales y equipos de la Región que han demostrado una especial dedicación al cuidado de los pacientes y a la mejora del sistema sanitario.

Entre los premiados, Satse ha distinguido al personal del Hospital Santa Lucía de Cartagena por su actuación ejemplar durante el incendio ocurrido el pasado 27 de noviembre. La rápida respuesta, la coordinación y el alto sentido de la responsabilidad de todo el equipo fueron clave para controlar la situación y evitar consecuencias graves, garantizando la seguridad de pacientes y trabajadores.

El Centro de Salud de Torre Pacheco Oeste ha sido reconocido por su trayectoria de más de 30 años promoviendo la educación para la salud a través de un programa de radio. Una iniciativa que ha permitido acercar la prevención y los hábitos saludables a la población, reflejando un compromiso constante con el bienestar de la comunidad.

El Hospital de Cieza ha sido premiado por su destacada iniciativa en la prevención de las úlceras por presión, reforzando la seguridad del paciente y la calidad de los cuidados. Este proyecto, desarrollado en el Hospital Lorenzo Guirao, ha sido reconocido a nivel nacional como una de las mejores prácticas del Sistema Nacional de Salud.

También han sido distinguidas las enfermeras de consultas externas del Hospital Reina Sofía por el desarrollo de un dispositivo innovador que facilita la realización de pruebas de función pulmonar, mejorando tanto la precisión de los resultados como la comodidad del paciente. Un ejemplo claro de su apuesta por la innovación y la mejora continua.

Asimismo, ha sido reconocida Mª Dolores Roldán, enfermera gestora de casos del Hospital Virgen de la Arrixaca y referente en la atención al paciente crónico complejo. Su labor ha contribuido a consolidar un modelo asistencial de calidad, avalado con una acreditación nacional que reconoce las buenas prácticas de su unidad.

Satse también ha puesto en valor el trabajo de la Consulta de Enfermería de Otorrinolaringología del Hospital Los Arcos del Mar Menor, por su atención integral al paciente, especialmente en el ámbito oncológico, su papel en la detección precoz de la disfagia y su consolidación como referente regional en rehabilitación vestibular.

Por último, el Bloque Maternal del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca ha recibido un galardón por su excelente labor y por haberse consolidado como un referente nacional en la atención a embarazadas y recién nacidos, destacando por la calidad asistencial, la humanización de los cuidados y su compromiso con la excelencia profesional.

El secretario general de Satse Murcia, Pablo Fernández, ha destacado durante el acto que estos profesionales “representan el compromiso diario de la enfermería con los pacientes, aportando calidad, innovación y humanidad al sistema sanitario”.

El acto concluyó con la entrega de un diploma de reconocimiento a la labor profesional de Saturnina Martínez, así como el nombramiento de Mercedes Gómez, recientemente fallecida, como afiliada de honor, en reconocimiento a su trayectoria y especial vinculación con Satse.

Invertir en enfermeras, garantía de salud

El secretario general del sindicato ha aprovechado la ocasión para solicitar a la Administración regional una mayor inversión en enfermería y fisioterapia.

Con motivo del Día Internacional de la Enfermería, Satse ha reclamado una mayor presencia de la enfermería en los órganos directivos de la Consejería de Salud, así como una participación real y efectiva en la toma de decisiones del Servicio Murciano de Salud.

Homenaje a los jubilados

Asimismo, se rindió un emotivo homenaje a los enfermeros y enfermeras jubilados, en agradecimiento a toda una vida dedicada al cuidado de los pacientes y al desarrollo de la profesión.