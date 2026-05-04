Hormigueo, presión y dolor extremo tras un traumatismo, síntomas frecuentes del síndrome compartimental

El Servicio de Traumatología del Hospital Quirónsalud Murcia advierte sobre la gravedad del síndrome compartimental, una patología poco frecuente pero potencialmente peligrosa que requiere atención médica inmediata para evitar secuelas permanentes.

El síndrome compartimental tiene como origen un aumento anormal de la presión dentro de un compartimento muscular cerrado, lo que compromete la circulación sanguínea y el aporte de oxígeno a los tejidos. Esta situación puede desencadenar un proceso isquémico que, si no se trata a tiempo, provoca daño irreversible en músculos y nervios.

Aunque puede presentarse en diferentes contextos, las causas más frecuentes del síndrome compartimental están relacionadas con traumatismos, como fracturas, aplastamientos o contusiones severas. También puede aparecer tras vendajes o yesos excesivamente compresivos o hemorragias internas.

“El principal problema de esta patología es que el tiempo es determinante. A partir de las primeras horas, el daño puede ser irreversible y condicionar la función de la extremidad de forma permanente”, explica el doctor Diego Giménez, jefe del Servicio de Traumatología del Hospital Quirónsalud Murcia.

Síntomas del síndrome compartimental

El síntoma más característico del síndrome compartimental es un dolor intenso y desproporcionado respecto a la lesión inicial, que no responde a la medicación habitual y que suele ir acompañado de sensación de tensión en la zona afectada. “Es fundamental no infravalorar el dolor. Cuando es persistente, progresivo y no mejora con analgésicos, debemos sospechar que puede haber algo más serio detrás”, advierte el doctor Giménez.

A medida que avanza el cuadro, pueden aparecer otros síntomas del síndrome compartimental como hormigueo, pérdida de sensibilidad, debilidad o dificultad para movilizar la extremidad. En estos casos, la recomendación es acudir de inmediato a Urgencias.

“Si no se actúa en las primeras 4-6 horas, el riesgo de necrosis muscular, daño nervioso irreversible o incluso amputación aumenta considerablemente”, indica el especialista.

Tratamiento del síndrome compartimental

El tratamiento del síndrome compartimental agudo es quirúrgico y consiste en la realización de una fasciotomía, un procedimiento mediante el cual se abre la fascia que rodea el músculo para liberar la presión interna y restablecer el flujo sanguíneo.

Gracias a esta intervención, es posible evitar daños permanentes si se actúa a tiempo. Sin embargo, en casos en los que el diagnóstico se retrasa, las secuelas pueden ser graves, incluyendo pérdida de fuerza, limitación funcional o dolor crónico.

“Hay que acudir de inmediato a un Servicio de Urgencias. La rapidez en el diagnóstico y tratamiento del síndrome compartimental es la clave para evitar consecuencias irreversibles”, concluye el doctor Giménez.

Quirónsalud en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia

Quirónsalud dispone de 10 centros en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia conformando un grupo líder a la vanguardia de la medicina privada donde las personas son el epicentro.

Quirónsalud se posiciona a la cabeza de la sanidad privada en la Comunidad Valenciana y en la Región de Murcia en lo que a dotación tecnológica se refiere, así como en el confort y las prestaciones tanto para el paciente como para los profesionales que prestan sus servicios en sus centros.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (once de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.