Por qué un fisioterapeuta es lo que necesitas en tu empresa

En muchas empresas, la salud de los trabajadores sigue siendo una cuestión a la que solo se presta atención cuando aparece un problema. Sin embargo, cada vez son más los expertos en riesgos laborales que apuntan a la prevención como la mejor herramienta para evitar bajas laborales, mejorar el bienestar de los empleados y, en consecuencia, aumentar la productividad. En este contexto, la figura del fisioterapeuta laboral ha ganado protagonismo en los últimos años, aunque todavía hay quienes no son plenamente conscientes de su importancia y del valor que puede aportar dentro de una empresa.

La fisioterapia es una disciplina sanitaria cuyo objetivo es prevenir, tratar y readaptar lesiones, enfermedades y discapacidades a través del ejercicio terapéutico, técnicas manuales y otros métodos. Estos profesionales trabajan con personas de todas las edades, ayudándolas a mejorar su condición física, recuperar movilidad o evitar problemas derivados del deterioro funcional. En el ámbito laboral, su papel se centra en cuidar la salud de los trabajadores dentro del entorno de trabajo, adaptando las condiciones a las necesidades reales de cada persona.

Lesiones laborales más frecuentes

El fisioterapeuta laboral tiene como misión principal prevenir, diagnosticar y tratar las lesiones relacionadas con la actividad profesional. Esto incluye dolencias muy comunes como el dolor lumbar, las tendinitis o el síndrome del túnel carpiano, problemas que afectan a miles de trabajadores cada año y que, en muchos casos, están directamente relacionados con las condiciones en las que se desempeña el trabajo. Según el informe de Estadísticas de Accidentes de Trabajo de 2025, los sobreesfuerzos del sistema musculoesquelético, junto con las dislocaciones y las distensiones, se sitúan entre las causas más frecuentes de baja laboral.

Estas lesiones no solo afectan a la salud de quien las padece sino que también generan un impacto económico importante para las empresas. La falta de prevención en este ámbito puede traducirse en absentismo laboral, reducción de la productividad y aumento de costes derivados de sustituciones, reorganización de equipos o rotación de personal. Por ello, incorporar la fisioterapia laboral no debe verse como un gasto sino como una inversión a medio y largo plazo que repercute de forma directa en el funcionamiento de la empresa.

Prevención y ergonomía

Uno de los aspectos más destacables de la fisioterapia laboral es su capacidad para adelantarse a los problemas. El fisioterapeuta analiza el puesto de trabajo, detecta los riesgos y propone mejoras que eviten la aparición y evolución de lesiones y enfermedades. Entre las más habituales se encuentran las patologías musculoesqueléticas, que representan el problema de origen laboral más común tanto en España como en Europa. Estas dolencias están estrechamente relacionadas con malas posturas mantenidas durante largos periodos de tiempo, movimientos repetitivos, sobrecarga muscular o el manejo inadecuado de cargas.

Dentro de este grupo de enfermedades destacan el síndrome de dolor lumbar, las lumbalgias y las hernias discales, especialmente en trabajos que implican levantar peso sin la técnica adecuada o someter la espalda a esfuerzos continuados. También son frecuentes las lesiones derivadas del uso prolongado de herramientas que generan vibraciones, como taladros o sierras, así como aquellas provocadas por una mala ergonomía en el puesto de trabajo, muy comunes en entornos de oficina donde se pasan muchas horas en la misma posición.

Adaptación del entorno laboral

En este sentido, el fisioterapeuta no solo interviene cuando la lesión ya ha aparecido, también trabaja en la vigilancia, evaluación y adaptación de las condiciones laborales para reducir al máximo estos riesgos. Su labor resulta clave para proteger la salud de los trabajadores, mejorar su calidad de vida y contribuir a un entorno laboral más seguro y eficiente, donde la prevención tenga un papel protagonista.

La educación es clave en este ámbito. Cuando los trabajadores conocen cómo cuidar su cuerpo, es más fácil que adopten medidas preventivas en su día a día. Pequeños cambios, como hacer descansos activos o aprender a levantar peso sin dañar la espalda, pueden marcar la diferencia entre mantener una buena salud o desarrollar una lesión que, con el tiempo, termine derivando en una baja laboral. Además, los fisioterapeutas también imparten formación para enseñar hábitos saludables, técnicas correctas de movimiento o ejercicios sencillos que pueden realizarse durante la jornada laboral sin interferir en la actividad diaria.

Envejecimiento activo en la empresa

Por otro lado, la presencia de un fisioterapeuta en la empresa contribuye a fomentar un envejecimiento saludable dentro de la plantilla. En una época donde la edad de jubilación de los trabajadores va en aumento, cuidar el estado físico se vuelve esencial para prolongar la vida laboral en buenas condiciones. La fisioterapia ayuda a prevenir enfermedades crónicas asociadas al sedentarismo y al desgaste físico acumulado con los años, favoreciendo una mayor autonomía y calidad de vida.

También hay un beneficio claro en términos de imagen empresarial. Las compañías que apuestan por el bienestar de sus empleados transmiten una imagen de responsabilidad social y compromiso con sus trabajadores. Esto no solo mejora la percepción interna, sino también la externa, algo cada vez más valorado en el entorno laboral actual y en la relación con clientes, colaboradores y futuros trabajadores.

En definitiva, la figura del fisioterapeuta laboral representa una oportunidad para mejorar tanto la calidad de vida de los trabajadores como el rendimiento de las empresas. Aunque todavía no está presente en todos los entornos laborales, su incorporación responde a una necesidad real del mercado. Prevenir antes que curar no es solo un principio médico, sino también una decisión inteligente en el mundo empresarial.

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