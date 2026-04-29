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El Colegio de Farmacéuticos renueva su colaboración con Farmamundi

El acuerdo permitirá seguir cooperando en las acciones humanitarias desarrolladas por esta ONG en el ámbito de la salud en contextos de emergencia

El Colegio de Farmacéuticos renueva su convenio de colaboración con Farmamundi

El Colegio de Farmacéuticos renueva su convenio de colaboración con Farmamundi / La Opinión

La Opinión

La Opinión

La presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, Paula Payá, y la presidenta de Farmamundi, Sara Valverde, han rubricado con su firma un nuevo convenio de colaboración entre ambas entidades.

El acuerdo incluye la difusión, el apoyo institucional y la participación en el Fondo de Ayuda Humanitaria y de Emergencias (FAHE), destinado exclusivamente a financiar intervenciones de acción humanitaria en contextos de emergencia.

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Farmamundi es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que desarrolla actividades de cooperación al desarrollo, acción humanitaria y ayuda de emergencia en el ámbito de la salud, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de poblaciones vulnerables y afectadas por crisis humanitarias, sin discriminación alguna.

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