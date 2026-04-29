El Colegio de Farmacéuticos renueva su colaboración con Farmamundi

La presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, Paula Payá, y la presidenta de Farmamundi, Sara Valverde, han rubricado con su firma un nuevo convenio de colaboración entre ambas entidades.

El acuerdo incluye la difusión, el apoyo institucional y la participación en el Fondo de Ayuda Humanitaria y de Emergencias (FAHE), destinado exclusivamente a financiar intervenciones de acción humanitaria en contextos de emergencia.

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Farmamundi es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que desarrolla actividades de cooperación al desarrollo, acción humanitaria y ayuda de emergencia en el ámbito de la salud, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de poblaciones vulnerables y afectadas por crisis humanitarias, sin discriminación alguna.