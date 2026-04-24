Medicina interna en el Hospital Quirónsalud Murcia: liderazgo en la atención del paciente complejo

El Servicio de medicina interna del Hospital Quirónsalud Murcia se consolida como referente en la atención al paciente complejo, gracias a un enfoque global que integra diagnóstico, tratamiento y coordinación entre especialidades, con el médico internista como figura clave.

Especialistas en el tratamiento global del paciente

El Servicio de medicina interna de Quirónsalud Murcia desempeña un papel estratégico en la atención sanitaria moderna, especialmente ante el aumento de pacientes con enfermedades crónicas y múltiples patologías. Su principal valor diferencial es su visión integradora, que permite analizar la salud del paciente de forma global, teniendo en cuenta la interacción entre enfermedades, tratamientos y factores de riesgo.

Lejos de centrarse en un único órgano, esta especialidad aborda al paciente en su conjunto. Este enfoque resulta esencial para mejorar la calidad asistencial, optimizar los resultados clínicos y ofrecer una atención realmente personalizada.

Un servicio que reduce el riesgo en pacientes pluripatológicos

El Servicio de Medicina Interna de Quirónsalud Murcia actúa como eje vertebrador en la atención del paciente complejo. Su función no se limita a tratar enfermedades, sino que coordina especialidades, prioriza tratamientos y evita duplicidades, garantizando una atención coherente y alineada con el estado global del paciente.

“A diferencia de otros especialistas, en el Servicio de Medicina Interna del hospital Quirónsalud Murcia estamos formados para comprender cómo interactúan los distintos sistemas del organismo. Esta circunstancia cobra especial relevancia en un contexto marcado por el envejecimiento y la pluripatología, donde es imprescindible equilibrar tratamientos y reducir riesgos derivados de la fragmentación asistencial”, afirma el doctor Víctor Vera, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Murcia.

La seguridad de ser atendido por el mejor equipo de Medicina Interna

El servicio atiende principalmente a pacientes con múltiples patologías o cuadros clínicos complejos. Son frecuentes las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, infecciosas y, de forma creciente, las alteraciones metabólicas.

Uno de los grandes retos actuales es el síndrome metabólico, que incluye obesidad, diabetes, hipertensión, dislipemias y hígado graso. Estas condiciones no solo coexisten, sino que se potencian entre sí, incrementando de forma significativa el riesgo cardiovascular.

En este contexto, la medicina interna “resulta clave, ya que aborda al paciente desde una perspectiva global, entendiendo la interrelación entre patologías y su impacto en el riesgo total”, apunta el doctor Vera.

Más allá de un simple control de las enfermedades

El manejo de las enfermedades crónicas en medicina interna no se limita al control de parámetros aislados. El objetivo es reducir el riesgo cardiovascular global del paciente, actuando sobre todos los factores implicados: estilo de vida, tratamiento farmacológico y comorbilidades.

Este enfoque integral permite prevenir complicaciones graves como infartos, ictus o insuficiencia cardíaca, mejorando tanto la supervivencia como la calidad de vida. Además, el internista realiza seguimiento continuo, ajustando tratamientos según la evolución del paciente.

Hospital Quirónsalud Murcia, un modelo que gira alrededor del paciente

El modelo asistencial del Hospital Quirónsalud Murcia se basa en un concepto claro: un hospital que gira alrededor del paciente. En este sistema, el médico internista actúa como coordinador real, integrando la información clínica y dirigiendo el proceso asistencial.

La colaboración multidisciplinar con cardiología, endocrinología, neumología, oncología o enfermedades infecciosas permite construir un plan diagnóstico y terapéutico único. Este modelo evita la fragmentación, mejora la eficiencia y reduce riesgos asociados a tratamientos no coordinados.

Liderazgo en paciente complejo

“La atención a pacientes complejos requiere una valoración global y una estrategia individualizada. El equipo de medicina interna analiza todas las patologías de forma conjunta, revisa tratamientos y establece prioridades terapéuticas basadas en el riesgo global”, concluye el jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Murcia.

Este liderazgo clínico se traduce en una atención más segura, eficaz y centrada en el paciente. El Servicio de Medicina Interna de Quirónsalud Murcia, formado por profesionales altamente cualificados, refuerza así su papel como referente en la sanidad privada, ofreciendo una atención cercana, coordinada y adaptada a cada caso.

Más información en el Servicio de Medicina Interna del hospital Quirónsalud Murcia