Quirónsalud Murcia lidera la ginecología regenerativa y estética con tratamientos para menopausia, postparto y bienestar íntimo femenino

Un espacio de referencia donde la innovación, la experiencia y la seguridad se unen para mejorar la salud y el bienestar de la mujer. Así se presenta la Unidad de Ginecología Regenerativa y Estética del Hospital Quirónsalud Murcia, un servicio que apuesta por técnicas avanzadas —como el láser ginecológico y otros tratamientos de medicina regenerativa— orientadas no solo a mejorar la funcionalidad y el bienestar, sino también a ofrecer soluciones eficaces y mínimamente invasivas para patologías que afectan a la calidad de vida de la mujer.

Y es que Quirónsalud Murcia no solo garantiza el acceso a tecnología de última generación, sino que también se vale de un equipo multidisciplinar y los más altos estándares de seguridad clínica para convertirlo en un entorno de garantías en el que desarrollarse los tratamientos.

Este contexto hospitalario resulta clave para ofrecer una atención integral, con todas las garantías médicas, especialmente en procedimientos que, aunque mínimamente invasivos, requieren supervisión especializada.

Al frente de la unidad se encuentra la doctora Solanye Navas, especialista en Ginecología y Obstetricia, que cuenta con más de una década de experiencia específica en ginecología regenerativa, una disciplina en constante evolución que requiere una alta especialización y actualización continua.

Su trayectoria, unida a un enfoque personalizado y cercano, le permite aplicar las técnicas más avanzadas con rigor médico, adaptando cada tratamiento a las necesidades individuales de la paciente y garantizando resultados seguros y eficaces.

¿Qué es la ginecología regenerativa y estética, y cómo se diferencia de la ginecología clínica?

La ginecología regenerativa y estética es una subespecialidad relativamente reciente que combina avances en medicina regenerativa y tecnologías mínimamente invasivas para mejorar la salud íntima de la mujer. A diferencia de la ginecología tradicional, o ginecología clínica, que se centra en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, aquí abordamos también aspectos funcionales, como la sequedad vaginal o la incontinencia urinaria leve, y estéticos, como la corrección de cicatrices o la armonización de los genitales externos. Nuestro objetivo es mejorar tanto la calidad de vida como la confianza de las pacientes.

Solanye Navas, especialista con más de una década de experiencia. / Hospital Quirónslaud Murcia

¿Qué tipo de pacientes suelen acudir a la Unidad de Ginecología Regenerativa y Estética?

La mayoría son mujeres en etapa postparto o postmenopáusica, aunque también recibimos pacientes jóvenes que desean corregir molestias o alteraciones tras cirugías o simplemente por predisposición genética. Es un perfil muy variado, pero todas tienen en común que buscan una solución a un problema que afecta a su salud íntima, su bienestar y, en muchos casos, su autoestima.

¿Cuáles son los principales tratamientos de la Unidad de Ginecología Regenerativa y Estética, y en qué edades están indicados?

En la Unidad de Ginecología Regenerativa y Estética se aplican tratamientos avanzados, siempre adaptados a la edad y necesidades de cada paciente. Y Aunque no existe una edad única, sí hay franjas orientativas en las que estos tratamientos suelen ser más frecuentes: 25-40 años, para la recuperación tras el parto y mejora funcional; 40-50 años (perimenopausia), tras primeros síntomas hormonales; y mayores de 50 años (menopausia y postmenopausia), debido a la atrofia vaginal y la sequedad.

Uno de los tratamientos más demandados es el láser vaginal, que utiliza energía térmica controlada para estimular la producción de colágeno y elastina en la mucosa vaginal. Está indicado en casos de sequedad vaginal, síndrome genitourinario de la menopausia, laxitud vaginal tras partos o pérdidas leves de orina, y entre sus beneficios se encuentra la mejora de la hidratación, el aumento de la elasticidad y la mejora la sensibilidad sexual, con resultados visibles desde la primera sesión.

Cuando una paciente nos dice que vuelve a reírse sin miedo a la incontinencia o que ha dejado de tener dolor en sus relaciones sexuales, sabemos que hemos cumplido nuestro objetivo: mejorar su bienestar integral Solanye Navas

También contamos con la radiofrecuencia vaginal, una técnica no invasiva con efecto tensor que genera calor en tejidos profundos, activando la circulación y la síntesis de colágeno. Está indicada en casos de laxitud vaginal, pérdidas leves de orina, déficit de tono del suelo pélvico o disminución de sensibilidad, aportando un efecto reafirmante progresivo y una mayor tonificación sin generar dolor ni la necesidad de recuperación.

Por otro lado, se encuentran los tratamientos autólogos que utilizan factores de crecimiento de la propia paciente, extrayéndole sangre, procesándose e infiltrándose en la zona vulvovaginal para estimular la regeneración. También está aconsejado en casos de sequedad vaginal severa, dolor durante las relaciones, síndrome postmenopáusico, cicatrices dolorosas o pérdida de sensibilidad, propiciando la regeneración natural, una mejora de la lubricación y reducción del dolor con resultados progresivos.

Además, nos encontramos con la debilitación del suelo pélvico tras el parto, una causa frecuente de pérdidas de orina y una afección que puede tratarse eficazmente. No obstante, esta disfunción también es habitual en otras etapas como la perimenopausia y la menopausia, debido a los cambios hormonales que afectan al tono y la resistencia de la musculatura pélvica. Tecnologías como Emsella permiten reforzar la musculatura pélvica mediante estimulación electromagnética no invasiva, mejorando el control urinario. Este tratamiento contribuye a recuperar la funcionalidad del suelo pélvico y la calidad de vida de la mujer tras el parto.

Por último, la infiltración con ácido hialurónico mejora la hidratación y el volumen, infiltrándose en mucosa vaginal o genitales externos para restaurar elasticidad y confort. Sus beneficios, la hidratación inmediata, la recuperación de volumen y elasticidad, y una mejora estética y funcional, resuelven problemas como sequedad intensa, cicatrices postparto o quirúrgicas, pérdida de volumen en labios mayores o dolor durante la penetración.

Principales problemas que aborda la ginecología regenerativa y estética Sequedad vaginal Atrofia genital Incontinencia urinaria de esfuerzo leve Laxitud vaginal Disfunciones sexuales (dolor en las relaciones) Cicatrices dolorosas o inestéticas tras un parto o cirugía

¿Son procedimientos seguros? ¿Existen efectos secundarios?

Son tratamientos muy seguros siempre que se realicen en un entorno médico especializado. Los efectos secundarios suelen ser leves y transitorios, como un ligero enrojecimiento o sensación de calor, que desaparece en pocos días. Siempre realizamos una valoración previa para descartar contraindicaciones.

La mujer ha perdido el pudor a hablar de su salud íntima y busca soluciones médicas de calidad Solanye Navas

¿Qué impacto tienen estos tratamientos en la calidad de vida de las pacientes?

El cambio es enorme. Muchas mujeres recuperan no solo comodidad en su vida diaria, sino también la seguridad en sus relaciones de pareja. Cuando una paciente nos dice que vuelve a reírse sin miedo a la incontinencia o que ha dejado de tener dolor en sus relaciones sexuales, sabemos que hemos cumplido nuestro objetivo: mejorar su bienestar integral.

¿Cómo ha evolucionado la demanda de estos tratamientos en los últimos años?

Ha crecido exponencialmente. La mujer ha perdido el pudor a hablar de su salud íntima y busca soluciones médicas de calidad. Hoy ya no se trata de un tema tabú, sino de una necesidad de salud que merece ser atendida con la misma importancia que cualquier otra área de la medicina.

Más información en el Hospital Quirónsalud Murcia