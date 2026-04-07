Las farmacias de la Región, pieza clave en la detección precoz del cáncer

Las farmacias de la Región de Murcia han reforzado su papel como primera línea del sistema sanitario en la prevención y detección precoz del cáncer, consolidándose como un agente cercano, accesible y clave en la activación de programas de cribado poblacional. Su capilaridad, junto a la confianza que generan entre los ciudadanos, las sitúa en una posición estratégica para facilitar el acceso a pruebas, informar al paciente y acompañarlo durante todo el proceso, contribuyendo de forma directa a mejorar los resultados en salud.

En este contexto, la implicación de las boticas murcianas se refleja en iniciativas como el programa de cribado de cáncer de cérvix impulsado por la Consejería de Salud, que ha dado un paso más con la incorporación de ocho farmacias del barrio de Vistabella a las 13 del barrio de Floridablanca que ya participaban en el proyecto. Esta ampliación coincide con la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cérvix, celebrado el 26 de marzo, cuyo acto institucional contó con la asistencia de la vicepresidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, María Jesús Rodríguez Arcas.

Modelo de cribado

El modelo de cribado, iniciado en 2024 en la Zona Básica de Salud de Floridablanca, está dirigido a mujeres de entre 30 y 65 años y permite detectar la presencia del virus del papiloma humano de alto riesgo (VPH-AR), principal causante del cáncer de cuello de útero. En el caso de Vistabella, la Consejería de Salud ha comenzado a enviar de forma escalonada cartas de invitación a 4.190 mujeres, mientras que las farmacias de la zona disponen inicialmente de 150 kits de autotoma que distribuyen de manera gratuita, explicando cómo realizar correctamente la prueba y ofreciendo información sobre el seguimiento de las muestras.

Tras la recogida, las usuarias depositan el kit en el ‘buzón rosa’ instalado en el centro de salud, desde donde se remiten al Servicio de Microbiología del Hospital Virgen de la Arrixaca para su análisis. En función de los resultados, aquellas mujeres que lo requieran son derivadas al Servicio de Ginecología del Hospital Reina Sofía para la realización de una colposcopia. La experiencia acumulada en Floridablanca evidencia la eficacia del modelo: entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, las farmacias distribuyeron más de 1.300 kits, ofreciendo además información de seguimiento desde las propias oficinas de farmacia. Esta prueba, junto a la vacunación frente al VPH, se configura como un elemento clave en la detección precoz del cáncer de cuello de útero.

Conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cérvix. / COFRM

Kits de toma de muestras

A esta estrategia se suma el programa de cribado de cáncer colorrectal, que se consolida como una de las herramientas más eficaces del sistema sanitario regional gracias, en gran medida, a la implicación de los farmacéuticos. En este ámbito, las farmacias participan activamente ofreciendo consejo profesional a los pacientes, facilitando los kits de toma de muestras e informando de los pasos necesarios para una correcta realización.

Durante una visita al Centro de Salud de El Ranero, en el marco de la campaña ‘Juega tu papel en la detección del cáncer de colon’, la presidenta del COFRM, Paula Payá, subrayó el valor de esta colaboración institucional y profesional, destacando que «se trata de un ejemplo a nivel nacional de colaboración entre administraciones sanitarias, con los pacientes y con la AECC».

Payá incidió además en la dimensión estratégica de la labor farmacéutica dentro del programa al afirmar que «desempeñamos una función esencial y estratégica en este programa. La cercanía, la accesibilidad y la profesionalización del farmacéutico permiten garantizar no solo el acceso al cribado, sino la correcta comprensión del proceso por parte del paciente y su adecuada realización».

Visita al Centro de Salud de El Ranero. / COFRM

En este sentido, la actuación del farmacéutico trasciende la mera dispensación, situándose como un agente sanitario clave en la prevención. Su intervención garantiza que el paciente reciba información rigurosa, que la preparación y toma de la muestra se realicen correctamente y que se cumplan los estándares de calidad del programa, contribuyendo así a la fiabilidad de los resultados.

Además, la integración del registro de dispensación en el sistema Farmacolon, actualmente vinculado a la receta electrónica en el pilotaje de Floridablanca, refuerza la trazabilidad, la seguridad y el control del proceso, evidenciando el alto grado de profesionalización y digitalización de la farmacia comunitaria.

Los datos avalan el modelo

Los datos avalan el impacto de este modelo: en 2024 se realizaron más de 6.670 colonoscopias en la Región de Murcia dentro del programa de prevención de cáncer de colon y recto, detectándose 127 cánceres, de los cuales 102 se encontraban en estadio precoz, lo que representa un 80%. La detección temprana no solo mejora significativamente el pronóstico y las opciones terapéuticas, sino que también incrementa la eficiencia del sistema sanitario al evitar intervenciones más complejas en fases avanzadas.

De este modo, tanto en el cribado de cáncer de cérvix como en el de cáncer colorrectal, las farmacias murcianas consolidan un modelo de atención sanitaria de proximidad que combina accesibilidad, acompañamiento al paciente y rigor técnico, posicionándose como un pilar fundamental en las estrategias de salud pública orientadas a la prevención y la detección precoz del cáncer.