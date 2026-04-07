Esperanza Gadea, ginecóloga de Ribera Hospital de Molina, colabora en un estudio pionero sobre la ablación de miomas por radiofrecuencia

Ribera Hospital de Molina ha participado recientemente en un estudio prospectivo, multicéntrico y observacional que confirma la eficacia, seguridad y reproducibilidad de la ablación por radiofrecuencia transvaginal en el tratamiento de los miomas uterinos. En esta investigación, desarrollada en 11 hospitales públicos y privados de España, ha intervenido la ginecóloga Esperanza Gadea, especialista del propio Ribera Hospital de Molina.

Los miomas uterinos, las neoplasias benignas más frecuentes del aparato reproductor femenino, representan una causa habitual de sangrado uterino anormal, dolor pélvico e infertilidad. Frente a los tratamientos quirúrgicos tradicionales, como la histerectomía o la miomectomía, la medicina avanza hacia opciones menos invasivas que permitan preservar el útero y mejorar notablemente la recuperación de las pacientes. En este contexto, la ablación por radiofrecuencia transvaginal guiada por ecografía se posiciona como una alternativa innovadora, mínimamente invasiva y con un creciente uso en Europa, especialmente en España.

El estudio incluyó a 393 pacientes tratadas entre mayo de 2021 y junio de 2024, todas ellas con miomas sintomáticos seleccionados bajo criterios clínicos específicos. Los procedimientos se realizaron de forma ambulatoria, mediante una técnica estandarizada y tras formación especializada de los profesionales participantes. El 100% de las mujeres recibió el alta el mismo día, lo que refleja su carácter mínimamente invasivo. Además, el 41,6% retomó su actividad laboral en menos de tres días y el 86,1% antes de una semana.

Eficaz, segura y de rápida recuperación

La tasa de complicaciones fue baja (5%) y en su mayoría leve, lo que respalda su seguridad. A los 12 meses se observó una reducción significativa del tamaño de los miomas en todos los casos, llegando a desaparecer prácticamente en el 37,5% de las pacientes. Estos resultados se mantuvieron estables a los dos años. Solo una minoría necesitó tratamiento adicional siendo el 4,1% al año y el 12,1% a los dos años. En conjunto, el procedimiento se perfila como una opción eficaz, segura y con una recuperación rápida.

El análisis estadístico identificó durante el estudio que los miomas de menor tamaño inicial y las pacientes mayores de 41 años presentan una mejor respuesta al tratamiento. Además, el estudio confirma la reproducibilidad de la técnica entre distintos centros y profesionales, un aspecto clave para su implementación generalizada. Aunque se detectó una ligera variabilidad en uno de los hospitales, los resultados globales refuerzan la importancia de la formación estandarizada y la correcta selección de pacientes.

Las conclusiones consolidan la ablación por radiofrecuencia transvaginal como una opción terapéutica de referencia en el tratamiento de los miomas uterinos sintomáticos. Sus principales ventajas incluyen alta seguridad y baja tasa de complicaciones, eficacia clínica sostenida en el tiempo, recuperación rápida, preservación del útero y reproducibilidad en diferentes entornos clínicos.

Este estudio supone un avance relevante en la evidencia científica y respalda la incorporación de esta técnica como complemento a los tratamientos tradicionales, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las pacientes y a reducir la necesidad de cirugía invasiva.

Ribera Hospital de Molina se muestra orgulloso de la participación de la doctora Esperanza Gadea en este trabajo, cuya implicación en una investigación de esta relevancia refuerza el compromiso del centro con la excelencia médica y con el desarrollo de avances con un impacto significativo en la salud de las pacientes.