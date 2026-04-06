Ventajas de la cirugía robótica con el sistema Da Vinci en IMED Virgen de la Fuensanta

El Dr. Pablo del Pozo Gil de Pareja, especialista en cirugía general, explica cómo la incorporación del sistema quirúrgico Da Vinci en IMED Virgen de la Fuensanta supone un importante avance tecnológico que mejora la precisión quirúrgica y la recuperación de los pacientes.

Un salto tecnológico al servicio del paciente

La llegada del sistema Da Vinci marca un antes y un después en la forma de abordar numerosas intervenciones quirúrgicas.

"El robot Da Vinci es un sistema de cirugía robótica que permite realizar diversos tipos de procedimientos mediante cirugía mínimamente invasiva con la máxima seguridad y precisión que tenemos en la actualidad”, explica el Dr. del Pozo.

Este avance no solo moderniza el quirófano, sino que repercute directamente en la calidad asistencial que reciben los pacientes, situando al hospital en la vanguardia tecnológica.

Cirugía asistida, no automatizada

Uno de los aspectos que más dudas genera entre la población es el papel del robot durante la intervención. Lejos de la idea de una máquina autónoma, el sistema Da Vinci está completamente controlado por el cirujano.

“Cuando hablamos de cirugía robótica no estamos hablando de un procedimiento ejecutado por un robot, sino de cirugía asistida por robot”, aclara el especialista.

El sistema reproduce con gran exactitud los movimientos de las manos del cirujano, que dirige la intervención desde una consola ubicada en el propio quirófano.

“Lo que hace es reproducir los movimientos dentro del abdomen del paciente con la mayor precisión y seguridad posible”, añade.

Aplicaciones en cirugía general

El sistema Da Vinci amplía las posibilidades de la cirugía mínimamente invasiva y puede aplicarse en un amplio abanico de intervenciones.

“Cualquier tipo de cirugía que sea reproducible por técnicas mínimamente invasivas puede ser candidata a realizarse mediante cirugía robótica”, señala el Dr. del Pozo.

Entre ellas destacan:

Cirugía colorrectal (como cáncer de colon y recto)

Cirugía esófago-gástrica

Cirugía bariátrica para la obesidad

Cirugía hepatobiliar (hígado y vesícula)

Reparación de hernias abdominales e inguinales

Más precisión y mejor visión: las grandes ventajas

Una de las grandes ventajas del sistema es su capacidad para mejorar tanto la precisión como la visibilidad durante la intervención.

“El sistema es capaz de reproducir con total precisión los movimientos de la mano del cirujano, incluso con un rango mayor que el de la mano humana”, destaca.

Además, incorpora una tecnología de visión avanzada que supone un cambio radical en la forma de operar.

“Tiene un sistema de visión inmersiva tridimensional que permite un control absoluto del campo quirúrgico. Es como si el cirujano estuviera dentro del paciente”.

Esto permite realizar maniobras más complejas que serían difíciles o imposibles con la laparoscopia convencional.

Beneficios claros en la recuperación

Desde el punto de vista del paciente, la cirugía robótica mantiene y potencia las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva.

“Hablamos de menor dolor posoperatorio, cicatrices más pequeñas y una recuperación mucho más rápida”, explica el doctor.

Entre los principales beneficios destacan:

Menor dolor tras la intervención

Reducción de la pérdida sanguínea

Menor riesgo de infección

Estancias hospitalarias más cortas

Recuperación más rápida de la vida diaria

Menor tasa de complicaciones y hernias posteriores

Todo ello facilita una reincorporación más temprana al trabajo, al deporte y a la actividad habitual.

Un referente en la sanidad privada de Murcia

Con la incorporación del sistema Da Vinci, IMED Virgen de la Fuensanta se convierte en el primer centro privado de la Región de Murcia en contar con esta tecnología.

“Hemos sido los primeros en incorporarlo en la sanidad privada en Murcia y estamos muy contentos por ello”, afirma el Dr. del Pozo.

Con este hito, IMED refuerza su compromiso con la innovación, la seguridad del paciente y la mejora continua de los resultados clínicos.