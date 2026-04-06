Ventajas de la cirugía robótica con el sistema Da Vinci en IMED Virgen de la Fuensanta
El Dr. Pablo del Pozo explica cómo la incorporación de este sistema quirúrgico supone un importante avance tecnológico que mejora la precisión quirúrgica y la recuperación de los pacientes
El Dr. Pablo del Pozo Gil de Pareja, especialista en cirugía general, explica cómo la incorporación del sistema quirúrgico Da Vinci en IMED Virgen de la Fuensanta supone un importante avance tecnológico que mejora la precisión quirúrgica y la recuperación de los pacientes.
Un salto tecnológico al servicio del paciente
La llegada del sistema Da Vinci marca un antes y un después en la forma de abordar numerosas intervenciones quirúrgicas.
"El robot Da Vinci es un sistema de cirugía robótica que permite realizar diversos tipos de procedimientos mediante cirugía mínimamente invasiva con la máxima seguridad y precisión que tenemos en la actualidad”, explica el Dr. del Pozo.
Este avance no solo moderniza el quirófano, sino que repercute directamente en la calidad asistencial que reciben los pacientes, situando al hospital en la vanguardia tecnológica.
Cirugía asistida, no automatizada
Uno de los aspectos que más dudas genera entre la población es el papel del robot durante la intervención. Lejos de la idea de una máquina autónoma, el sistema Da Vinci está completamente controlado por el cirujano.
“Cuando hablamos de cirugía robótica no estamos hablando de un procedimiento ejecutado por un robot, sino de cirugía asistida por robot”, aclara el especialista.
El sistema reproduce con gran exactitud los movimientos de las manos del cirujano, que dirige la intervención desde una consola ubicada en el propio quirófano.
“Lo que hace es reproducir los movimientos dentro del abdomen del paciente con la mayor precisión y seguridad posible”, añade.
Aplicaciones en cirugía general
El sistema Da Vinci amplía las posibilidades de la cirugía mínimamente invasiva y puede aplicarse en un amplio abanico de intervenciones.
“Cualquier tipo de cirugía que sea reproducible por técnicas mínimamente invasivas puede ser candidata a realizarse mediante cirugía robótica”, señala el Dr. del Pozo.
Entre ellas destacan:
- Cirugía colorrectal (como cáncer de colon y recto)
- Cirugía esófago-gástrica
- Cirugía bariátrica para la obesidad
- Cirugía hepatobiliar (hígado y vesícula)
- Reparación de hernias abdominales e inguinales
Más precisión y mejor visión: las grandes ventajas
Una de las grandes ventajas del sistema es su capacidad para mejorar tanto la precisión como la visibilidad durante la intervención.
“El sistema es capaz de reproducir con total precisión los movimientos de la mano del cirujano, incluso con un rango mayor que el de la mano humana”, destaca.
Además, incorpora una tecnología de visión avanzada que supone un cambio radical en la forma de operar.
“Tiene un sistema de visión inmersiva tridimensional que permite un control absoluto del campo quirúrgico. Es como si el cirujano estuviera dentro del paciente”.
Esto permite realizar maniobras más complejas que serían difíciles o imposibles con la laparoscopia convencional.
Beneficios claros en la recuperación
Desde el punto de vista del paciente, la cirugía robótica mantiene y potencia las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva.
“Hablamos de menor dolor posoperatorio, cicatrices más pequeñas y una recuperación mucho más rápida”, explica el doctor.
Entre los principales beneficios destacan:
- Menor dolor tras la intervención
- Reducción de la pérdida sanguínea
- Menor riesgo de infección
- Estancias hospitalarias más cortas
- Recuperación más rápida de la vida diaria
- Menor tasa de complicaciones y hernias posteriores
Todo ello facilita una reincorporación más temprana al trabajo, al deporte y a la actividad habitual.
Un referente en la sanidad privada de Murcia
Con la incorporación del sistema Da Vinci, IMED Virgen de la Fuensanta se convierte en el primer centro privado de la Región de Murcia en contar con esta tecnología.
“Hemos sido los primeros en incorporarlo en la sanidad privada en Murcia y estamos muy contentos por ello”, afirma el Dr. del Pozo.
Con este hito, IMED refuerza su compromiso con la innovación, la seguridad del paciente y la mejora continua de los resultados clínicos.
- En directo: Real Murcia-Atlético Madrileño
- Horario y recorrido de las procesiones del Domingo de Resurrección en Murcia
- David García, usuario desconectado de la red eléctrica: “En los últimos 5 años no he tenido ningún gasto de luz”
- Los murcianos cambian el Domingo de Resurrección por el de la barraca en un Malecón convertido en parque temático de la huerta
- Jardines, barracas y zarzuela: Este es el programa de hoy de las Fiestas de Primavera 2026
- Murcia abre hoy las barracas por las Fiestas de Primavera: consulta todas las novedades
- Condenado por violar a su hermana de 13 años mientras dormía en su casa de Murcia
- Horario y recorrido de la procesión del Resucitado de Cartagena