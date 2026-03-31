El Hospital Quirónsalud Murcia realiza la primera cirugía de Mohs en la sanidad privada de la Región

El Hospital Quirónsalud Murcia ha marcado un hito en la sanidad privada de la Región de Murcia al realizar con éxito su primera cirugía de Mohs, una técnica quirúrgica altamente especializada para el tratamiento del cáncer de piel. La intervención ha sido llevada a cabo por la doctora Eugenia Cutillas, jefa del Servicio de Dermatología del hospital, y el doctor Jose Pablo Serrano, dermatólogo del Hospital Quironsalud de Murcia, en colaboración con el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Quironsalud de Torrevieja.

La cirugía de Mohs se distingue por su capacidad de extirpar tumores cutáneos de forma extremadamente precisa, mediante el análisis microscópico inmediato del tejido afectado durante la propia intervención. Este procedimiento permite eliminar el cáncer capa a capa, asegurando la completa eliminación de las células tumorales en el mismo acto quirúrgico.

“Estamos ante una técnica que nos permite ser mucho más precisos en la extirpación del tumor”, explica la doctora Eugenia Cutillas. “Analizamos el tejido en tiempo real, lo que garantiza que eliminamos completamente las células cancerígenas mientras preservamos al máximo el tejido sano”.

Esta precisión convierte a la cirugía de Mohs en una opción especialmente indicada para tumores localizados en zonas sensibles como la nariz, los párpados, los labios o las orejas, donde resulta fundamental mantener tanto la funcionalidad como el resultado estético o en aquellos tumores en los que no se aprecian los límites a simple vista o con dermatoscopia.

Mayor eficacia frente a la cirugía convencional

La cirugía de Mohs está indicada principalmente para el tratamiento del carcinoma basocelular y el carcinoma epidermoide, los tipos más frecuentes de cáncer de piel. En estos casos, ofrece tasas de curación significativamente superiores a las de la cirugía convencional.

“La principal ventaja es que conseguimos una alta probabilidad de eliminar todo el tumor en una sola intervención”, señala la doctora Cutillas, “además de reducir el riesgo de recidiva y evitar que el paciente tenga que someterse a nuevas cirugías”.

El procedimiento se realiza en el quirófano, generalmente con sedación, y el paciente puede regresar a su domicilio el mismo día. Además, al confirmar en el momento que los márgenes están libres de tumor, se optimiza tanto el resultado médico como el proceso asistencial.

Indicaciones y abordaje multidisciplinar

La cirugía de Mohs está especialmente recomendada en tumores localizados en áreas de alto impacto estético o funcional como la cara, el cuello o las manos, así como en cánceres cutáneos recurrentes, con bordes mal definidos o con características agresivas.

Para llevar a cabo este tipo de intervenciones, el Hospital Quirónsalud Murcia cuenta con un equipo altamente especializado y coordinado. “No se trata solo de extirpar el tumor, sino de hacerlo con una planificación que tenga en cuenta el resultado estético final”, subraya la especialista. “Nuestro objetivo es curar al paciente, pero también preservar su calidad de vida”.

El cáncer de piel, una patología en aumento

El cáncer de piel es el tumor más frecuente en la población. El carcinoma basocelular representa aproximadamente el 80 % de los casos de cáncer cutáneo no melanoma y suele aparecer en zonas expuestas al sol, como la cara, el cuello o las manos.

Le sigue el carcinoma espinocelular, también muy habitual, mientras que el melanoma, aunque menos frecuente, es el más agresivo debido a su capacidad de diseminarse a otros órganos.

El envejecimiento de la población y la exposición solar acumulada a lo largo de los años han incrementado la incidencia del cáncer cutáneo. Por ello, los especialistas insisten en la importancia de la detección precoz.

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“Debemos prestar atención a señales como heridas que no cicatrizan, lesiones que cambian de aspecto o sangran con facilidad”, advierte la doctora Cutillas. Ante cualquier sospecha, la especialista recomienda acudir a un dermatólogo. “El diagnóstico precoz sigue siendo la herramienta más eficaz para lograr la curación”, concluye.