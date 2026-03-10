Controles gratuitos y realidad virtual contra la enfermedad renal

Con motivo del Día Mundial del Riñón, el hospital HLA La Vega organiza el próximo 12 de marzo la segunda jornada sanitaria ‘Conexiones (In)visibles’, una iniciativa de concienciación y formación centrada en la prevención y detección precoz de la Enfermedad Renal Crónica (ERC).

La actividad se desarrolla en colaboración con Boehringer Ingelheim, dentro de su campaña nacional ‘Conexiones (In)visibles’, que promueve el conocimiento sobre esta patología y su relación con la salud cardiovascular y metabólica.

La Enfermedad Renal Crónica constituye uno de los principales retos de salud pública. En España 1 de cada 7 adultos padece esta patología, aunque se estima que dos de cada tres personas no saben que la tienen, ya que en sus primeras fases suele ser asintomática.

Actividades abiertas a la ciudadanía

La jornada organizada por HLA La Vega se desarrollará en dos espacios y combinará actividades de educación sanitaria dirigidas a la población general con una sesión divulgativa para pacientes.

Durante la mañana, de 11.00 a 13.30 horas, se instalarán varias carpas informativas en la Plaza Santo Domingo de Murcia, donde profesionales sanitarios realizarán controles gratuitos de glucosa y presión arterial, dos de los principales factores de riesgo asociados a la enfermedad renal crónica.

Además, los asistentes podrán conocer el protocolo de detección precoz implantado en el hospital y participar en una experiencia de realidad virtual impulsada por Boehringer Ingelheim que permite comprender, de forma inmersiva, el impacto de la enfermedad renal crónica y la interconexión entre riñón, corazón y metabolismo.

La iniciativa contará con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Murcia y la participación de asociaciones de pacientes como Adirmu y Alcer Sureste, que ofrecerán información y acompañamiento a pacientes y familiares.

Durante esta actividad tendrá lugar también una convocatoria a medios con la participación de representantes institucionales y sanitarios, entre ellos la concejal de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Torres; el director general de Planificación, Farmacia e Investigación Sanitaria, Jesús M. Cañavate; la directora de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia, Fuensanta Martínez; así como la gerente del hospital HLA La Vega, Cristina Almansa, y su director médico, Pedro Mateo.

Charla divulgativa en el hospital

Por la tarde, de 17.30 a 18.30 horas, el hospital HLA La Vega acogerá una charla-coloquio dirigida a pacientes y público general en la que se abordará qué es la enfermedad renal crónica, sus principales factores de riesgo y la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz.

En la sesión participarán la doctora Luisa Deheza Pedraza, especialista en Medicina General del hospital HLA La Vega; el doctor Enrique Hernández Alonso, especialista en Endocrinología del centro; y Asunción Sáez Sánchez, presidenta de la asociación Adirmu.

Las personas interesadas en asistir a la jornada pueden inscribirse enviando un correo electrónico a: jornadas.lavega@grupohla.com

