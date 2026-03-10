Audiomed halla una solución de éxito para un paciente que perdió el oído derecho por un grave tumor

“La mejor recompensa que podemos recibir como profesionales es la satisfacción de un cliente”. Elena Almela, audioprotesista de Audiomed en la clínica de San Pedro del Pinatar, se queda con esa conclusión después de haberse enfrentado con éxito a uno de los casos más complejos de su trayectoria profesional. No era otro que el que les había planteado un paciente de 67 años de edad que se había quedado sordo del oído derecho debido a una grave afección, conocida técnicamente como colesteatoma.

Este problema, consistente en el crecimiento desmedido e imparable de un quiste o tumor en las cercanías del tímpano, le había llevado a ser intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones, hasta el extremo de que el canal auditivo había quedado destruido al completo, haciendo imposible la audición.

Después de haber recorrido varios centros de audiología sin que le hubieran podido ofrecer solución alguna, el afectado acabó exponiendo su caso a los especialistas de Audiomed en San Pedro del Pinatar, donde se comprometieron a hacer cuanto estuviera en su mano para que recuperase la audición. Una de las principales fortalezas de esta red de clínicas radica en que se trata de centros multimarca, es decir, que no trabajan con un proveedor en exclusiva, lo que les permiten sondear muy diversas opciones de entre un amplio abanico de empresas del sector. Esa independencia se traduce en la posibilidad de hallar las soluciones más adecuadas a cada situación, y no solo en tecnología.

“Al no estar vinculados a un fabricante específico, eso nos permite ofrecer soluciones auditivas completamente personalizadas a nuestros pacientes y hacerlo con total libertad, más allá de estrategias comerciales. Contamos de esa manera con la gama de audífonos más moderna y completa, con las mejores marcas, con los más aparatos más discretos y, por supuesto, con los mejores precios y con una financiación a medida", asegura Susana López, directora comercial de la compañía.

Después de sondear exhaustivamente el mercado en busca del mejor dispositivo existente para este paciente, los técnicos de Audiomed dieron con una innovadora solución técnica de vibración y conducción ósea, capaz de transmitir al oído interno el sonido que impacta sobre un área del cráneo. Aunque básicamente es un dispositivo que tradicionalmente se ha venido colocando a través de una diadema en la zona mastoides, en el hueso temporal de la cabeza, en este caso se utilizó un adhesivo, que aseguraba la máxima funcionalidad pero con el menor impacto estético. La prueba realizada con el paciente fue totalmente satisfactoria, pues pudo constatar que volvía a percibir los sonidos de manera clara y que se trataba de la solución que llevaba tiempo buscando.

Especialmente satisfecho se mostró el cliente por haber renunciado a una nueva operación quirúrgica para implantarse un chip que mandara impulsos al oído interno. Y es que antes de acudir a Audiomed esa era la única salida que se le había ofrecido y además sin garantía alguna de que fuera 100% eficaz.

Esa apuesta por las tecnologías más vanguardistas. que es uno de los grandes principios de las clínicas Audiomed, combinada con unos valores que sitúan al cliente como el centro de toda la atención, ha hecho posible encontrar una salida muy satisfactoria al problema de este paciente, como ha ocurrido con muchos otros que cada día otorgan su confianza a esta red de centros de audiología.

Audiomed dispone de clínicas en Murcia (Calle Cronista Carlos Valcárcel, 4), Barrio del Carmen (Calle Proclamación, 13), San Pedro del Pinatar (Avenida Emilio Castelar, 34), Alcantarilla (Calle Mayor, 64) y Cabezo de Torres (Avenida Murcia, 1). Además, en los próximos días abrirá su nuevo gabinete en Lorca (Avenida Juan Carlos I) y en unas semanas lo hará el de Molina de Segura.

Los gabinetes de Audiomed están dotados de la última tecnología en equipos de diagnóstico y dispone de salas independientes para la atención infantil y adulta, además de disponer de personal especializado en el tratamiento de acúfenos.

Uno de sus servicios más valorados es el de la atención domiciliaria, dirigida a personas con problemas de movilidad, que de esta manera disponen de la opción de que estos profesionales se desplacen a su domicilio para atenderle.

Audiomed también es reconocido por su servicio de audiometría, que permite valorar la función auditiva de un paciente mediante la presentación de un estímulo (tono o palabra) a una intensidad concreta. Esto les permite cuantificar y representar en un audiograma la pérdida auditiva del paciente.

Sus centros ofrecen igualmente la prueba de otoemisión acústica, basada en un sonido de baja intensidad emitido por la cóclea, bien de forma espontánea o provocada por un estímulo auditivo. Se utiliza principalmente en pacientes que no tienen la capacidad para participar activamente en la prueba, pues se trata de un test objetivo (orientado al mundo pediátrico).

Por otro lado, en el terreno de la impedanciometría, se desarrollan tres prestaciones distintas: la timpanometría, que permite valorar la integridad y el estado del oído medio; los reflejos estapediales, que son involuntarios y actúan como sistema de protección ante sonidos de alta intensidad, protegiendo al oído interno de lesiones permanentes, y las medidas de función tubárica, que ayudan a comprobar el equilibrio a ambos lados del tímpano.

También cuenta con videotoscopía, un sistema que permite visualizar la imagen otoscópica a través de una pantalla, y además grabarla, fotografiarla o imprimirla.

Y, por supuesto, ofrece audífonos de sustitución, servicio de mantenimiento y reparaciones de estos dispositivos, así como reprogramaciones de cualquier tipo de audífonos, marca y modelo, protectores acústicos y moldes de baño a medida.