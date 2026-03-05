Ribera Hospital de Molina alcanza las 1.000 cirugías pediátricas ambulatorias en colaboración con el Servicio Murciano de Salud

Ribera Hospital de Molina ha alcanzado las 1.000 cirugías pediátricas ambulatorias en un año, consolidando un modelo asistencial desarrollado en estrecha colaboración con el Servicio Murciano de Salud (SMS). Esta alianza, que se mantiene desde hace 26 años, ha permitido dar respuesta a la demanda de cirugía pediátrica en la Región, facilitando la derivación de pacientes y contribuyendo a aliviar la presión asistencial.

La actividad comenzó en febrero del año 2000, coincidiendo con la apertura de los quirófanos del hospital, como respuesta al incremento de necesidades quirúrgicas en población infantil. Desde entonces, el centro ha mantenido una evolución constante, adaptando sus recursos y organización a los requerimientos del SMS y garantizando un entorno seguro para que los menores puedan regresar a casa el mismo día de la intervención.

En los últimos años, la actividad ha experimentado un crecimiento sostenido, hasta alcanzar un récord histórico de 990 intervenciones en 2025 y superar el millar en el último ejercicio. En total, 16.474 niños han sido intervenidos en el marco de esta colaboración.

El programa contempla procedimientos realizados bajo anestesia general sin necesidad de ingreso hospitalario, favoreciendo la recuperación en el entorno familiar y reduciendo el impacto emocional tanto en los menores como en sus familias. Entre las intervenciones más frecuentes se encuentran hernias, fimosis, hidroceles, criptorquidias y frenillo lingual.

Asimismo, el hospital ha desarrollado técnicas menos habituales en régimen ambulatorio, como la corrección de hipospadias. Un estudio realizado entre 2006 y 2021 con 517 pacientes intervenidos de esta patología confirmó la seguridad del procedimiento, con una tasa de reingreso del 1,7% y sin incremento de complicaciones.

El jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica, el Dr. Gerardo Zambudio, subraya que "este modelo combina seguridad clínica, eficiencia y atención humanizada". Por su parte, Pedro Hernández, gerente del hospital, reafirma el compromiso del centro con un sistema estable y sostenible que mantiene 26 años de colaboración continuada con el SMS, orientado a ofrecer calidad asistencial y bienestar a los menores y sus familias.