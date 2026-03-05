Diagnóstico por imagen y especialistas con amplia experiencia para combatir el cáncer de mama

Cada año se diagnostican en España 22.000 nuevos casos de cáncer de mama, el tumor más frecuente en la mujer en países desarrollados y uno de los pocos cánceres que se pueden diagnosticar en sus fases más tempranas. Para ello, la aplicación de los últimos avances en tecnología médica debe ir de la mano de un equipo de especialistas cuya experiencia le permita ofrecer una atención completa para cada paciente, definiendo programas terapéuticos personalizados.

Ambos requisitos se cumplen en la Unidad de Mama del Hospital Quirónsalud Murcia, donde el trabajo de su equipo multidisciplinar y el uso de herramientas diagnósticas de última generación le han consolidado como uno de los servicios más avanzados de la Región en cuanto a tratamiento de tumores de mama se refiere. Técnicas de imagen de última generación, la seguridad y precisión en el abordaje quirúrgico y la alta especialización de sus profesionales así lo corroboran.

La doctora Marta Huertas, especialista en diagnóstico por imagen de patología de mama del Hospital Quirónsalud Murcia, nos explica la finalidad de esta especialidad y la importancia de la prevención:

¿A qué edad debemos comenzar a realizarnos una mamografía? ¿Cada cuánto habría que repetirlo?

En el caso de pacientes asintomáticas y sin factores de riesgo de cáncer de mama, todos los programas de cribado coinciden en la recomendación de realizar una mamografía bilateral cada dos años entre los 50-69 años. Según el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, el cribado en este grupo de edad supone una reducción estimada de la mortalidad por cáncer de mama del 40%. De ahí la importancia de la realización de controles mamarios en la población asintomática.

Por otra parte, las evidencias actuales abogan por la ampliación de este rango de edad entre los 45-74 años según las guías europeas, hecho que ya se está llevando a cabo en algunas comunidades autónomas en España; o las guías americanas, que proponen incluso bajar la edad de inicio de cribado a los 40 años.

En el caso de pacientes asintomáticas con factores de riesgo de cáncer de mama, la realización de los estudios mamarios es personalizada según el tipo y grado de riesgo.

Ante la presencia de cualquier síntoma mamario, independientemente de la edad, se recomienda consultar al médico.

Los programas de cribado coinciden en la recomendación de realizar una mamografía bilateral cada dos años entre los 50-69 años / Hospital Quirónslaud Murcia

¿Qué síntomas deben ponernos en alerta para realizarnos una mamografía?

El cáncer de mama no es solo el tumor más frecuente diagnosticado en las mujeres, el cual supone casi el 30% de todos los cánceres diagnosticados en el sexo femenino, sino también es el tumor más diagnosticado a nivel mundial. 1 de cada 8 mujeres desarrollarán cáncer de mama a lo largo de su vida.

Por otra parte, no debemos olvidarnos del varón, ya que el 1% de los casos de cáncer de mama en afecta a los hombres.

Ante la presencia de un bulto mamario o axilar; hundimiento, engrosamiento o enrojecimiento de la piel; retracción, descamación o secreción por el pezón; cambios en el tamaño o en la forma de la mama, se debe acudir al médico.

¿Qué es una mamografía y qué tipo de información nos aporta? ¿Qué ventajas ofrece la mamografía con tomosíntesis frente a la mamografía común?

La mamografía es la prueba radiológica que permite el estudio de la mama mediante el empleo de rayos X. Es una técnica rápida, que no requiere preparación y bien tolerada, especialmente con los equipos actuales.

La mamografía convencional es una prueba que se realiza en dos dimensiones. Sin embargo, los equipos actuales (tomosíntesis) permiten un estudio mamario tres dimensiones. Mediante tomosíntesis se obtienen múltiples planos de la mama, disminuyendo la superposición de estructuras y permitiendo la identificación de lesiones que podrían quedar ocultas. Se trata de una técnica que permite diagnosticar lesiones en estadios más precoces, reduce la realización de pruebas complementarias o repeticiones respecto a la mamografía convencional y mejora la valoración de las mamas densas.

¿En qué consiste la biopsia asistida por vacío guiada por tomosíntesis? ¿Cuándo debe realizarse y qué beneficios tiene en el diagnóstico del cáncer de mama?

La biopsia asistida por vacío guiada por tomosíntesis es un sistema de biopsia integrado a la mamografía 3D que permite el análisis histológico de lesiones que no son visibles por otras técnicas como la ecografía. Se trata de un procedimiento ambulatorio que el radiólogo de mama realiza con anestesia local.

Además, al estar guiada por tomosíntesis, permite estudiar lesiones como las distorsiones, que en algunos casos son poco identificables con la mamografía convencional, suponiendo una menor radiación y tiempo de procedimiento que las biopsias asistidas por vacío en dos dimensiones.

¿En qué consiste la mamografía con contraste? ¿Qué información adicional aporta del tumor y por qué es tan importante para el diagnóstico del cáncer de mama?

El cáncer de mama produce la formación de nuevos vasos que lo irrigan (neoangiogénesis) y que pueden identificarse con la introducción de contraste.

La mamografía con contraste es una técnica novedosa similar a la mamografía convencional que se realiza con contraste yodado intravenoso (al igual que la TAC). De este modo, permite no solo la obtención de información anatómica (como la mamografía convencional), sino también funcional (detecta aumentos de la vascularización que podrían indicar una lesión tumoral).

Se trata de un procedimiento rápido y ambulatorio que está indicado en pacientes en las que existe contraindicación para la realización de resonancia magnética (claustrofobia, portadoras de dispositivos incompatibles como marcapasos, pacientes con dificultad para la movilidad, etc.).

Entre otras indicaciones se encuentran la estadificación local de cáncer de mama, estudio de pacientes intervenidas de cáncer de mama en las que existe sospecha de reaparición tumoral local, para la evaluación de pacientes con alto riesgo genético y con mamografías previas de alta densidad mamaria, en la monitorización de tratamientos quimioterápicos o ante hallazgos no concluyentes en pruebas de imagen convencionales.

La mamografía con contraste es una técnica novedosa similar a la mamografía convencional que se realiza con contraste yodado intravenoso / Hospital Quirónslaud Murcia

Por su parte, la doctora Tatiana Nicolás, cirujana especialista en mama del Hospital Quirónsalud Murcia, nos resuelve todas las dudas acerca del abordaje quirúrgico para el tratamiento del cáncer de mama:

¿Cuándo hay que recurrir a la cirugía de cáncer de mama?

Aunque sí es cierto que el cáncer de mama es considerado un cáncer sistémico, hoy en día la cirugía sigue siendo el pilar fundamental de su tratamiento. En más del 95% de los casos tiene una finalidad curativa, y solo en menos de un 5% el tratamiento quirúrgico tendrá una finalidad paliativa. En estos casos son tumores que presentan un comportamiento más agresivo y que se diagnostican es estadios avanzados, ampliamente diseminados y con gran afectación local, y la cirugía se realiza en un intento de mejorar la calidad de vida de las pacientes (evitar sangrado, sobreinfecciones e incluso dolor).

¿Cómo ayuda la cirugía a la curación de un tumor de mama?

La cirugía es el pilar fundamental y complementario del tratamiento del cáncer de mama, y va a contribuir al control local (evitar que crezca) y a disminuir el riesgo de que este se pueda diseminar fuera de la mana (ganglios linfáticos y otros órganos, o metástasis).

¿Qué se realiza primero, la cirugía o el tratamiento de quimioterapia y radio?

Lo que siempre les digo a mis pacientes es que, para el tratamiento del cáncer de mama, cuenten que la mayoría de los casos van a conllevar cirugía, tratamiento sistémico y radioterapia.

Gracias a las técnicas radiológicas de desarrollo precoz, se diagnostican más tumores de mama en estadios precoces, lo que contribuye a que de entrada se pueda realizar el tratamiento quirúrgico.

El tratamiento sistémico neoadyuvante, previo a la cirugía (quimioterapia, fármacos, hormonoterapia), está indicado en casos en los que queremos disminuir el tamaño tumoral, pues va a ser beneficioso para realizar una cirugía menos agresiva (evitar una mastectomía), en los casos en los que estén afectados los ganglios de la axila, aunque también está indicado en tumores HER2/neu y triples negativos que presentan 2 o más cm, porque se ha visto que mejora el pronóstico de estas pacientes dando el tratamiento antes y después de la cirugía.

La radioterapia, por su parte, si se da es casi siempre después de la cirugía, y siempre y cuando esté indicada.

¿Siempre hay que extirpar la mama completa?

No. Cada vez más somos más conservadores en el tratamiento quirúrgico. Como decíamos anteriormente, utilizamos el tratamiento sistémico para evitar mastectomías y poder realizar una cirugía conservadora, es decir, poder extirpar el tumor con ciertos márgenes de seguridad, preservando todo el tejido mamario restante que sea posible.

Casos en los que está indicada la mastectomía Tumores con mala relación tumoral-tamaño de la mama.

Grandes áreas de microcalcificaciones.

Tumores multicéntricos.

Mala respuesta al tratamiento neoadyuvante sistémico.

Contraindicación de radioterapia tras una cirugía conservadora.

Preferencias de la paciente.

¿En qué casos es aconsejable extirpar ambas mamas?

La mastectomía bilateral se recomienda, por supuesto, en los casos de cáncer de mama bilateral, así como en los casos de mutaciones genéticas donde exista un riesgo elevado de desarrollar un cáncer de mama. En casos excepcionales se puede plantear si hay deseo de la paciente para este tipo de cirugía.

¿Qué tipos de cirugía de mama se llevan a cabo?

Por un lado, está la cirugía conservadora, que consiste en la extirpación local con márgenes de seguridad más radioterapia. Se trata de la cirugía estándar, y la que se intenta realizar a cabo con mayor frecuencia.

Por otro, la mastectomía conservadora de piel y pezón, en la que se lleva a cabo la reconstrucción con prótesis (inmediata o diferida), preservado al completo la areola y el pezón. Destacar que, a día de hoy, realizamos mastectomía laparoscópica o mínimamente invasiva, con una incisión a través de la axila, capaz de mejorar el resultado estético y disminuir el riesgo de sangrado, preservando así la seguridad oncológica.

Por último, la mastectomía radical modificada, que consiste en la extirpación de todo el complejo mamario, incluyendo piel, así como la areola y el pezón, aunque esta se realiza cada vez con menos frecuencia.

Un concepto clave que me gustaría introducir es la simetrización en estas pacientes, y el gran impacto psicológico y social que la cirugía tiene sobre ellas. Siempre se busca la armonía entre ambos pechos, lo que a veces implica cirugía de la mama no oncológica para evitar deformidades para que el impacto sea el menor posible en su calidad de vida.

¿Qué es el ganglio centinela?

El ganglio centinela es el primer ganglio al que se diseminaría el cáncer de mama, en caso de que exista afectación axilar, por lo que extirparlo y analizarlo nos ofrece información sobre la extensión de la enfermedad y nos ayuda a tomar decisiones en cuanto al tipo de tratamiento quirúrgico, sistémico y/o radioterapia.

El análisis del ganglio centinela se realiza siempre que se lleva a cabo una cirugía conservadora o mastectomía, cuando el estudio axilar previo a la cirugía, clínico o radiológico, no halla afectación ganglionar. También está indicado tras la negativización ganglionar axilar después del tratamiento sistémico previo a la cirugía.

¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse una mujer tras cirugías de cáncer de mama?

El tiempo de recuperación de la paciente va a depender del tipo de cirugía y de la propia paciente. Varía desde los 7-10 días en una cirugía conservadora, hasta 1-2 meses en una reconstrucción con prótesis. Otro factor a tener en cuenta para la recuperación es la necesidad de tratamientos adyuvantes a la cirugía, que alargarían el tiempo de la misma.

