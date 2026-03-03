Vacunación frente a la gripe en Murcia: clave para envejecer con salud

La población mayor, uno de los grupos más vulnerables, ha logrado mantener e incluso mejorar las coberturas, lo que reafirma una temporada más la vacunación anual como una estrategia fundamental para evitar complicaciones, hospitalizaciones y muertes relacionadas con la gripe.

Una temporada de gripe poco habitual

Este año, la gripe llegó antes de Navidad. Entre el 17 y el 23 de noviembre, la incidencia se disparó, alcanzando el primer pico de contagios. Esto fue varias semanas antes que en campañas anteriores y generó una presión extra en hospitales y centros de salud.

Jaime Jesús Pérez Martín, jefe del Servicio de Prevención y Protección de la Salud, explica que concentrar la vacunación en octubre y noviembre fue clave. Así, buena parte de la población de riesgo ya estaba protegida antes de que aumentaran los casos. “Cuando la epidemia se adelanta, tener coberturas altas desde el principio ayuda mucho a no saturar el sistema sanitario”, dice.

De hecho, según el Servicio de Epidemiología, los ingresos por gripe fueron menores que en 2023-2024. Pérez Martín señala que esto se debe a la combinación de varias medidas: campañas de vacunación reforzadas y protección adaptada a quienes tienen más riesgo.

- / SANOFI

El reto de aumentar las coberturas desde los 60 años

Los datos del Gripómetro 2025-26 de Sanofi, el estudio para monitorizar la evolución de la campaña de vacunación, muestran una mejora respecto a la temporada anterior. Entre los mayores de 65 años, la cobertura ha alcanzado el 59,3%, frente al 55,1% del año anterior. Teniendo en cuenta a la población a partir de los 60 años, el porcentaje ha sido del 51,8%, respecto al 49,5% de 2024-2025.

A nivel nacional, las coberturas de las personas de 60 años o más han sufrido un ligero descenso, lo que pone en valor los resultados obtenidos en Murcia. Además, por segundo año consecutivo, la vacunación incluye a la franja de 60-64 años, en línea con la evidencia que señala que el riesgo de complicaciones aumenta a partir de esta edad.

Sin embargo, los resultados todavía están lejos de llegar al objetivo del 75% de cobertura de vacunación que recomienda el Ministerio de Sanidad.

Vacunarse para vivir mejor y más

El envejecimiento de la población es un desafío en España. Más de una cuarta parte de los españoles tiene 60 años o más. La esperanza de vida es alta, pero la calidad de vida empieza a reducirse a medida que aparecen complicaciones y enfermedades crónicas que limitan la autonomía.

“La sostenibilidad del sistema sanitario depende de la prevención”, recuerda Pérez Martín. La vacunación forma parte de un estilo de vida saludable, junto con la alimentación equilibrada, el ejercicio, el descanso y las relaciones sociales activas.

Asimismo, la gripe no es inofensiva. Puede causar neumonía y aumentar el riesgo de problemas cardíacos. Cada año provoca miles de muertes y un gran coste sanitario, en muchos casos evitable.

- / SANOFI

Actualización de las estrategias de prevención según la evidencia científica

Los programas de vacunación se actualizan en base a la evidencia científica más reciente. Diversos estudios han puesto de manifiesto que el sistema inmunitario responde de forma menos eficaz con la edad, lo que ha llevado a analizar el papel de vacunas de alta dosis en personas a partir de los 60 años. En este sentido, Murcia ofrece la vacunación de alta dosis a la población institucionalizada de 60 años o más y, en el caso de población no institucionalizada, la recomienda a partir de los 75 años.

Pérez Martín comenta que, “en mayores de 75 años, la vacunación evita cientos de hospitalizaciones por cada 100.000 personas vacunadas, especialmente en comparación con quienes no se vacunan”. Murcia ha priorizado la protección de los más vulnerables, incluyendo a los residentes en centros sociosanitarios. Esto permite seguir ajustando la prevención de manera progresiva y equitativa.

Sin embargo, aun con estos avances, el principal reto es que más gente se vacune. “No basta con tener buenas estrategias si una parte de la población no se vacuna”, advierte Pérez Martín.

Normalizar la vacuna anual desde los 60 años, como ocurre en la infancia, puede mejorar la salud de la población mayor. La vacunación antigripal es muy rentable y puede reducir hasta un 50% el riesgo de morir por complicaciones. No solo protege a los mayores, también ayuda al sistema sanitario en su conjunto.