Ribera Hospital de Molina potencia su área de Urología en 2025 tras superar las 800 intervenciones quirúrgicas
El uso del láser permite tratamientos más precisos y menos invasivos, con menos dolor y estancias hospitalarias más cortas, en muchos casos inferiores a 24 horas
El Servicio de Urología de Ribera Hospital de Molina cerró 2025 con un balance muy positivo, marcado por la consolidación de la tecnología láser de última generación y un importante incremento en la actividad quirúrgica. La incorporación de esta innovadora plataforma ha supuesto un avance significativo en el abordaje de las principales patologías urológicas, mejorando los resultados clínicos y la experiencia de los pacientes.
Durante el pasado año, el equipo de Urología llevó a cabo un total de 801 intervenciones, entre las que destacan 76 procedimientos de litiasis renal con láser, 71 resecciones transuretrales de próstata vesical, 43 RTU de próstata, 23 intervenciones HoLEP (enucleación prostática con láser de holmio), 65 biopsias de próstata y 23 procedimientos uretrales, además de 500 intervenciones adicionales entre circuncisiones y vasectomías. Estas cifras reflejan no solo el elevado volumen asistencial del servicio, sino también la creciente confianza de los pacientes en técnicas menos invasivas y más precisas.
La incorporación del láser ha permitido optimizar el tratamiento de la litiasis urinaria y de la hiperplasia benigna de próstata mediante técnicas endoscópicas más precisas y menos agresivas. Esto se traduce en menor dolor postoperatorio, menos complicaciones y estancias hospitalarias más cortas, con altas médicas en muchos casos antes de 24 horas.
El doctor Guillermo Gómez, urólogo de Ribera Hospital de Molina afirma “gracias a los avances en urología, es posible ofrecer tratamientos más seguros, precisos y cómodos, mejorando la salud y el bienestar de los pacientes".
La experiencia acumulada durante 2025 confirma que esta apuesta tecnológica ha reforzado la capacidad resolutiva del servicio y ha elevado la calidad asistencial, consolidando al hospital como referente en urología mínimamente invasiva.
