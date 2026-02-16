Antonio García: "En el servicio de Neurocirugía dominamos todas las técnicas de cirugía de columna”

La neurocirugía es una especialidad médica altamente especializada que aborda el diagnóstico y tratamiento quirúrgico de patologías del sistema nervioso, incluyendo el cerebro, la médula espinal y la columna vertebral. Dentro de esta área, la cirugía de columna ha experimentado una gran evolución en los últimos años, incorporando técnicas cada vez más precisas, menos invasivas y orientadas a mejorar la recuperación y calidad de vida de los pacientes.

En el hospital IMED Virgen de la Fuensanta, el abordaje de las patologías de columna combina experiencia clínica, tecnología avanzada y una atención centrada en las necesidades individuales de cada paciente. El objetivo es ofrecer el tratamiento más adecuado en cada caso, priorizando la seguridad, la eficacia y el bienestar global del paciente.

En este contexto, el Dr. Antonio García López, especialista en Neurocirugía, explica cómo se trabaja actualmente en esta área: “En el servicio de neurocirugía del hospital IMED V. Fuensanta en Murcia dominamos todas las técnicas de cirugía de columna: desde los abordajes abiertos tradicionales, pasando por la microcirugía, la cirugía mínimamente invasiva y la cirugía endoscópica, centrándonos en cada paciente según sus necesidades y siempre con un enfoque humano y cercano".

"Los pacientes que atendemos en consulta de neurocirugía suelen ser aquellos a los que se les ha diagnosticado un problema de columna, se les ha enfocado de distintas formas a través de rehabilitación, medicación… y los síntomas no mejoran. De forma que la siguiente opción es plantear un tratamiento quirúrgico”, añade el doctor García.

Gracias a estas técnicas avanzadas, actualmente es posible tratar muchas patologías de columna con intervenciones menos agresivas, reduciendo el daño en tejidos, el dolor postoperatorio y los tiempos de recuperación, permitiendo al paciente retomar antes su vida diaria.

Equipo de neurocirujanos

Además del Dr. García, el equipo de neurocirujanos del hospital está compuesto también por el Dr. Víctor García Millán y la Dra. Sofía Sotos Picazo, todos altamente capacitados para realizar también procedimientos avanzados para tratar condiciones como tumores cerebrales, lesiones traumáticas, trastornos degenerativos y malformaciones vasculares.

Referente de la sanidad murciana

El hospital se ha consolidado como un referente médico en la comunidad murciana ofreciendo una atención sanitaria integral con una amplia oferta de especialidades médicas y quirúrgicas, con unidades destacadas en cardiología, traumatologíacirugía general y diagnóstico por imagen, áreas que ya se han convertido en pilares de su actividad asistencial.