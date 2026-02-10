El Hospital Quirónsalud Murcia incorpora un TAC de 64 cortes con tecnología Deep Learning para mejorar la precisión diagnóstica
Esta nueva tecnología permite realizar exploraciones más rápidas y precisas, factor importante en pacientes pediátricos, personas mayores o pacientes con dificultades para mantenerse inmóviles durante la prueba
El Hospital Quirónsalud Murcia ha incorporado a su Servicio de Diagnóstico por la Imagen un nuevo TAC de 64 cortes de última generación, equipado con tecnología Deep Learning, que permite obtener imágenes médicas de mayor calidad, aumentar la precisión diagnóstica y reducir la dosis de radiación recibida por el paciente.
“La llegada de este nuevo equipo supone un salto cualitativo muy importante en nuestra capacidad diagnóstica, ya que combina rapidez, alta resolución y sistemas avanzados de inteligencia artificial”, explica el doctor José Ramón Olalla, jefe del Servicio de Diagnóstico por la Imagen del Hospital Quirónsalud Murcia.
La tomografía axial computarizada (TAC) es una de las pruebas de imagen más utilizadas en la práctica clínica. Se trata de una exploración no invasiva que emplea rayos X y un potente sistema informático para obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo, facilitando la visualización de órganos, huesos, vasos sanguíneos y tejidos blandos.
El TAC permite obtener cortes transversales del organismo con un alto nivel de detalle, lo que resulta fundamental para el diagnóstico precoz, la valoración de lesiones y el seguimiento de múltiples patologías. Se utiliza de forma habitual en el estudio de enfermedades neurológicas, cardiovasculares, pulmonares, abdominales y traumatológicas ;así como en procesos oncológicos, situaciones de urgencia y planificación quirúrgica.
En este sentido, el doctor Olalla destaca que “un equipo de 64 cortes nos permite realizar exploraciones más rápidas y precisas, algo especialmente relevante en pacientes pediátricos, personas mayores o pacientes con dificultades para mantenerse inmóviles durante la prueba”.
El Deep Learning aplicado a la imagen médica
Una de las principales innovaciones de este nuevo TAC es la incorporación de tecnología Deep Learning, basada en algoritmos de inteligencia artificial que aprenden a reconocer patrones en la imagen médica. Este sistema permite reducir el ruido, mejorar la definición y optimizar el contraste, incluso en estudios realizados con dosis de radiación más bajas.
“Gracias al Deep Learning conseguimos imágenes mucho más nítidas y fiables, lo que nos ayuda a detectar lesiones más pequeñas y a realizar diagnósticos con mayor seguridad”, señala el jefe del servicio. “Además, esta tecnología nos permite reducir la radiación sin perder calidad diagnóstica, lo que supone un beneficio directo para el paciente”.
Beneficios para pacientes y profesionales
Este nuevo TAC de 64 cortes aporta importantes beneficios tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios, al permitir obtener imágenes de mayor calidad y definición, incluso en exploraciones complejas. Tal y como explica el doctor José Ramón Olalla, “estos avances facilitan una interpretación más precisa y fiable, lo que se traduce en diagnósticos más seguros. Además, los algoritmos de inteligencia artificial permiten reducir de forma significativa la dosis de radiación sin comprometer la calidad de la imagen, un aspecto especialmente relevante en pacientes que requieren estudios repetidos. A ello se suma una mayor rapidez en la realización de las pruebas, mejorando la comodidad del paciente y optimizando los tiempos asistenciales”
Con esta incorporación, el Hospital Quirónsalud Murcia refuerza su compromiso con la innovación tecnológica y la excelencia asistencial, incorporando equipamiento de última generación que permite ofrecer a los pacientes diagnósticos más precisos, seguros y personalizados.
Más información:
Quirónsalud en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia
Quirónsalud dispone de 10centros en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia conformando un grupo líder a la vanguardia de la medicina privada donde las personas son el epicentro.
Quirónsalud se posiciona a la cabeza de la sanidad privada en la Comunidad Valenciana y en la Región de Murcia en lo que a dotación tecnológica se refiere, así como en el confort y las prestaciones tanto para el paciente como para los profesionales que prestan sus servicios en sus centros.
- Un nuevo impuesto encarecerá entre 8.000 y 10.000 euros más la vivienda en la Región
- El aumento de controles en las fronteras allana el camino de Mercosur en la Región
- Tres días de viento fuerte ponen en aviso amarillo a varias comarcas de la Región
- El desembalse del Azud de Ojós provoca una subida del cauce del río Segura y obliga a cortar accesos en Murcia
- La lucha de un matrimonio murciano víctima de una estafa bancaria: 'Hemos perdido casi 30.000 euros y nos dejan completamente vendidos
- Los graduados sociales avalan que las mutuas 'controlen y gestionen' las bajas médicas para frenar el absentismo laboral en la Región
- El eje de las calles Muralla del Mar, Mayor y Carmen, nueva ‘milla de oro’ de la ciudad
- Cortada al tráfico hasta agosto la avenida Pasadera de Canteras en Cartagena por unas obras en la rambla