El Hospital Quirónsalud Murcia se convierte en el único privado de la Región con la acreditación IHAN

El Hospital Quirónsalud Murcia ha alcanzado la fase 1D (primera fase) de la acreditación IHAN (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia), un reconocimiento impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF que anima a hospitales y unidades neonatales a adoptar prácticas que protejan, promuevan y apoyen el parto humanizado y la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento.

Con este avance, el Hospital Quirónsalud Murcia se convierte en el único hospital privado de la Región que cuenta con esta acreditación en su primera fase, un hito que avala la implantación de medidas orientadas a mejorar la experiencia de las familias durante el nacimiento y a favorecer una atención basada en la evidencia científica.

La acreditación IHAN supone un marco de trabajo reconocido a nivel internacional para impulsar buenas prácticas clínicas que permitan aumentar las tasas de lactancia materna y garantizar que madres y recién nacidos reciban apoyo adecuado desde el primer momento, tanto en el paritorio como durante el ingreso hospitalario.

Como afirma la doctora Adalgisa de Caro, neonatóloga del Servicio Materno Infantil del Hospital Quirónsalud Murcia, “la acreditación IHAN no es un sello simbólico: Implica compromiso, formación y la puesta en marcha de protocolos que aseguren una atención más humana, respetuosa y centrada en la familia”.

Este compromiso con la humanización del nacimiento y la excelencia asistencial se ve respaldado por el reciente reconocimiento al Hospital Quirónsalud Murcia, distinguido con el premio al mejor servicio materno-infantil de España en los Best Spanish Hospitals Awards 2025, unos galardones que ponen en valor la eficiencia, la calidad asistencial y los resultados clínicos de los centros sanitarios. El hospital ha alcanzado el máximo reconocimiento por su modelo de parto humanizado, que combina innovación médica, acompañamiento familiar y un entorno seguro y respetuoso para madre y bebé, consolidándose, así como referente nacional en atención materno-infantil.

Atención humanizada al nacimiento y apoyo a la lactancia materna

El parto respetado y la lactancia materna aportan beneficios demostrados tanto para el bebé como para la madre. Una atención humanizada al nacimiento, basada en el respeto a los tiempos fisiológicos, el acompañamiento y la toma de decisiones informada, contribuye a reducir el estrés, favorece el vínculo precoz y mejora la vivencia del parto. “Cuando hablamos de parto respetado hablamos de poner a la mujer y al recién nacido en el centro de la asistencia, ofreciendo seguridad clínica y, al mismo tiempo, un entorno de confianza y apoyo”, explica Rafael Sáez, matrón del Hospital Quirónsalud Murcia.

Además, la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento es el alimento recomendado en los primeros meses de vida por sus efectos protectores, como explica la doctora De Caro: “La leche materna aporta defensas naturales, favorece el desarrollo del sistema inmunitario y ayuda a prevenir infecciones, por eso es fundamental que las madres se sientan acompañadas y asesoradas desde el primer momento”.

Hospital Quirónsalud Murcia, un hospital de excelencia comprometido con la lactancia y la humanización del nacimiento

La IHAN es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja en España para impulsar en los centros sanitarios la adopción de medidas que mejoren la atención perinatal, con especial foco en la lactancia materna exclusiva como estándar recomendado desde el nacimiento.

Alcanzar la fase 1D implica que el hospital ya ha iniciado el proceso de acreditación y cuenta con una estrategia definida para avanzar en la implementación de acciones que consolidan un modelo asistencial orientado a favorecer el inicio precoz de la lactancia tras el nacimiento, garantizar el apoyo a las madres durante el ingreso, promover una atención respetuosa y basada en la evidencia e impulsar prácticas que aumenten la tasa de lactancia materna y reduzcan posibles barreras.