Detectar antes y operar mejor, claves para mejorar el pronóstico del cáncer de pulmón

Con motivo del Día Mundial del Cáncer, el Hospital Quirónsalud Murcia subraya la importancia del diagnóstico precoz y llama la atención sobre el cáncer de pulmón, uno de los más frecuentes y con mayor mortalidad, en gran parte porque se diagnostica a menudo en fases avanzadas. El cáncer de pulmón en el segundo tumor más frecuente en hombres (tras próstata) y el tercer tumor más frecuente en mujeres (tras mama y colon).

Además, los especialistas advierten de una tendencia desigual por sexos ya que mientras la incidencia disminuye en hombres, vinculada al descenso del tabaquismo masculino en décadas anteriores, aumenta en mujeres, un patrón asociado al incremento del hábito tabáquico.

La detección temprana del cáncer de pulmón puede salvar vidas

La detección temprana es uno de los grandes retos del cáncer de pulmón. En este escenario, la Tomografía Axial Computarizada (TAC) se ha consolidado como una herramienta esencial para detectar lesiones, valorar su extensión y orientar el tratamiento.

“El TAC es el examen que confirma la sospecha, define el terreno y orienta las decisiones clínicas, desde si un nódulo tiene características preocupantes hasta si el tumor es operable o si existen ganglios afectados o metástasis”, explica el doctor José Ramón Olalla, jefe del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Quirónsalud Murcia.

A diferencia de la radiografía, el TAC permite estudiar el pulmón con cortes milimétricos y reconstrucciones en 3D, analizando con precisión el parénquima pulmonar, los bronquios, la pleura, el mediastino y los vasos sanguíneos. “El TAC permite ver el pulmón con un nivel de detalle que ninguna otra prueba básica ofrece, convirtiéndose en una herramienta central en el abordaje del cáncer pulmonar”, añade Olalla.

Cirugía torácica mínimamente invasiva para el tratamiento del cáncer de pulmón

En paralelo al diagnótico, la cirugía torácica ha vivido una transformación clave en la última década gracias a técnicas mínimamente invasivas. Según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), más del 60% de las cirugías torácicas en España ya se realizan por abordajes mínimamente invasivos, un porcentaje que continúa en ascenso con técnicas avanzadas como la Uniportal VATS.

El Hospital Quirónsalud Murcia ha incorporado esta técnica, considerada una de las más avanzadas dentro de la cirugía torácica, con especial relevancia en patologías como el cáncer de pulmón. “La cirugía torácica mínimamente invasiva permite intervenir mediante incisiones pequeñas y con instrumental fino guiado por una cámara de alta definición. Este enfoque evita la toracotomía tradicional, que requiere abrir el tórax con una incisión amplia y separar las costillas”, explica el doctor Jesús Martínez Baños, cirujano torácico del Hospital Quirónsalud Murcia.

En el caso de la Uniportal VATS, el procedimiento se realiza a través de una sola incisión.

“Uniportal VATS supone el mayor avance. A diferencia de la videotoracoscopia convencional, que utiliza varios puertos de entrada, toda la intervención se realiza a través de una única incisión de 4 a 5 centímetros”, detalla el especialista.

Ventajas de la cirugía Uniportal VATS en el tratamiento del cáncer de pulmón

Una de las principales ventajas de este abordaje es la reducción del impacto físico del procedimiento quirúrgico. “Uniportal VATS evita la separación de las costillas, lo que reduce de manera importante el dolor postoperatorio y permite controlarlo con menos analgésicos. Al disminuir la agresión, el paciente respira mejor desde los primeros días y disminuye el riesgo de infecciones y complicaciones pulmonares”, señala el doctor Martínez Baños.

Además, la visión de alta definición permite un trabajo más preciso y seguro en estructuras delicadas del tórax, “gracias a un instrumental específico que facilita un control más preciso del sangrado y permite trabajar en zonas muy delicadas”, explica.

Este impacto se traduce en una recuperación más rápida y una mejora notable en la calidad de vida. “Reducir el dolor postoperatorio tiene un impacto directo en la recuperación. La disminución del dolor facilita la movilización temprana, fundamental para prevenir complicaciones respiratorias. Muchos pacientes retoman su actividad diaria con mayor rapidez”, afirma el cirujano torácico.

El Hospital Quirónsalud Murcia cuenta con un equipo multidisciplinar especializado en el diagnóstico y tratamiento de patologías torácicas, incorporando técnicas avanzadas de cirugía mínimamente invasiva como la Uniportal VATS, con el objetivo de mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida del paciente.

Noticias relacionadas

Más información en el video adjunto: https://www.youtube.com/watch?v=RhfqM4JxVl0