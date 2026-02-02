María Miñambres: "Contamos con un equipo muy completo de especialistas en pediatría"

El hospital IMED Virgen de la Fuensanta cuenta con un servicio de pediatría amplio y especializado, diseñado para acompañar a niños y familias en todas las etapas del crecimiento, desde el nacimiento hasta la adolescencia. Un enfoque integral que combina seguimiento continuo, prevención y atención especializada en distintas áreas, siempre con el objetivo de cuidar la salud infantil de forma cercana y personalizada.

Pediatría general: el eje del seguimiento infantil

“La pediatría general es la piedra angular del servicio”, explica la Dra. María Miñambres, jefa de la Unidad. Y sigue: “Tenemos la consulta de pediatría general en la que podemos hacer el seguimiento del niño desde que nace hasta que pasa su etapa de la adolescencia”.

Dentro de esta atención integral, la Unidad de Pediatría dispone también de un centro de vacunación, pensado para garantizar la prevención desde las primeras etapas de la vida. “Contamos con un centro de vacunación para conseguir que todos los niños puedan seguir el calendario vacunal adaptado a su edad”, añade.

Atención a las necesidades más actuales de la infancia

La doctora destaca que el servicio va más allá del control de la salud y aborda consultas muy habituales en el día a día de las familias. “Podemos ayudar con muchos otros temas, como una consulta específica de lactancia materna o el desarrollo psicomotor del recién nacido a medida que va creciendo”, indica.

Asimismo, se presta especial atención a cuestiones muy presentes en la crianza actual, como la alimentación o el descanso infantil. “Tratamos temas muy actuales como la alimentación complementaria, o todas esas dudas que les puedan surgir a los padres en relación con la nutrición, el sueño o el inicio de la guardería”, explica la doctora.

Un equipo multidisciplinar con todas las especialidades

El hospital cuenta con un amplio abanico de especialidades pediátricas que permiten ofrecer una atención completa y coordinada. Entre ellas se encuentran la neuropediatría, la neumología y la alergología pediátrica, la gastroenterología infantil, la nefrología y la endocrinología infantil, lo que permite abordar de forma integral cualquier necesidad de salud de los más pequeños de la casa.