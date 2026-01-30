HLA La Vega y el Conservatorio de Danza de Murcia firman un acuerdo para impulsar una unidad especializada en lesiones de la danza

El hospital HLA La Vega y el Conservatorio de Danza de Murcia 'Teresa Souan Bernal' han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de poner en marcha una unidad especializada en lesiones de danza, destinada a la atención, recuperación y prevención de los profesionales. El convenio tendrá una duración inicial de un año y contempla ventajas económicas en los tratamientos médicos y de fisioterapia para bailarines, alumnado y profesorado del centro.

Exhibición de alumnas del Conservatorio de Danza de Murcia en el acto de firma del convenio con HLA La Vega. / La Opinión

La firma del acuerdo tuvo lugar en las instalaciones del Conservatorio de Danza de Murcia y estuvo presidida por la gerente del hospital HLA La Vega, Cristina Almansa, y la directora del conservatorio, Teresa Souan. Además, el acto contó con un espectáculo de danza ofrecido por alumnos del centro, que pusieron en valor la exigencia física y artística de esta disciplina.

La nueva unidad del hospital HLA La Vega nace con el objetivo de facilitar una recuperación funcional rápida y segura tras las lesiones propias de la práctica de la danza, así como de desarrollar planes personalizados de prevención para evitar recaídas. El servicio contará con una consulta especializada de diagnóstico y tratamiento, dirigida por una médica rehabilitadora y profesora de danza, y con una unidad de fisioterapia avanzada que incorpora técnicas como ondas de choque radiales y radiofrecuencia. Además, la unidad contará con especialidades como traumatología, psicología clínica, nutrición y podología.

La danza es una disciplina artística de alta exigencia física, comparable en muchos aspectos al deporte de alto rendimiento, lo que hace fundamental una atención sanitaria especializada que entienda tanto la técnica como las necesidades del bailarín. Con este acuerdo, ambas instituciones refuerzan su compromiso con la salud, el bienestar y el desarrollo profesional de los futuros artistas de la Región de Murcia.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, el hospital HLA La Vega se posiciona como centro de referencia en el abordaje integral de las lesiones vinculadas a la danza, apostando por una atención personalizada y multidisciplinar, mientras que el Conservatorio de Danza de Murcia da un paso más en la protección y cuidado de su comunidad educativa.