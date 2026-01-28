Ribera Hospital de Molina invierte 800.000 euros en un nuevo y moderno quirófano

Ribera Hospital de Molina continúa avanzando en su proceso de actualización con la construcción de un nuevo quirófano diseñado conforme a las últimas exigencias reglamentarias y tecnológicas del ámbito sanitario. Esta actuación, que ha supuesto una inversión de 800.000€, representa un importante salto cualitativo no solo en la mejora de la actividad quirúrgica, sino también en las prestaciones asistenciales ofrecidas a los pacientes, reforzando el compromiso del centro con la seguridad, la eficiencia y la calidad asistencial.

El nuevo quirófano incorpora equipamiento de última generación, entre el que destacan la mesa de anestesia suspendida del techo y las columnas también suspendidas, dotadas de gases medicinales y tomas de corriente. Este sistema optimiza los flujos de trabajo, permite una mayor movilidad del personal sanitario y contribuye a una atención más segura y eficiente, al facilitar la limpieza durante las intervenciones y mejorar la ergonomía y funcionalidad del espacio.

Se ha instalado un panel técnico multimedia centralizado que concentra toda la información necesaria para el desarrollo de las intervenciones / Ribera Hospital de Molina

Asimismo, se ha instalado un panel técnico multimedia centralizado que concentra toda la información necesaria para el desarrollo de las intervenciones, junto con una pantalla específica para la gestión de la climatización. Estas mejoras tecnológicas repercuten directamente en la calidad asistencial, al permitir un mayor control del entorno quirúrgico y favorecer una toma de decisiones más ágil por parte del equipo médico. El quirófano cumple con las últimas especificaciones en materia de seguridad ambiental y cuenta con una superficie cercana a los 50 metros cuadrados, por encima de los 40 metros recomendados, lo que aporta mayor amplitud y confort tanto para profesionales como para pacientes.

La creación de este nuevo espacio ha permitido además la ampliación del hospital y la mejora de las áreas exteriores y accesos, lo que facilita la atención a los pacientes y mejora los circuitos asistenciales. Entre las actuaciones realizadas destacan la instalación de escaleras de acceso más amplias, rampas adaptadas para personas con movilidad reducida, doble barandilla de seguridad, escaleras adecuadas para el tránsito de camillas y una zona de aparcamiento de ambulancias.

Noticias relacionadas

Zona de aparcamiento de ambulancias / Ribera Hospital de Molina

Con este proyecto, Ribera Hospital de Molina refuerza su apuesta por la innovación, la accesibilidad y la modernización de sus instalaciones, consolidándose como un centro sanitario preparado para ofrecer una atención más segura, eficiente y de mayor calidad, adaptada a las necesidades actuales de la población.