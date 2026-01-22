HLA La Vega refuerza su liderazgo en la sanidad privada regional

El hospital HLA La Vega continúa reforzando su posición como hospital privado de referencia en la Región de Murcia tras la publicación de los resultados del Ranking del Monitor de Reputación Sanitaria 2025, elaborado por Merco, en el que el centro vuelve a mejorar su posición a nivel nacional y revalida su liderazgo regional dentro de la sanidad privada.

Este nuevo avance consolida una tendencia claramente ascendente del hospital en los últimos tres años, periodo en el que HLA La Vega ha ido escalando posiciones de forma continuada en uno de los rankings de reputación sanitaria más prestigiosos, independientes y valorados del país.

Un ranking clave

El Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) de Merco es uno de los indicadores más relevantes del sistema sanitario español, ya que evalúa a los hospitales no solo por sus resultados clínicos, sino también por su calidad asistencial, prestigio profesional, innovación, gestión, confianza del paciente y percepción social.

A diferencia de otros estudios, este ranking se elabora a partir de más de 6.000 encuestas a profesionales sanitarios, directivos hospitalarios, gestores, asociaciones de pacientes, periodistas especializados y analistas del sector, además de indicadores objetivos de resultados y calidad. Esta metodología convierte a Merco en un referente de credibilidad y transparencia dentro del ámbito sanitario.

Desde 2023, el Hospital HLA La Vega ha experimentado una mejora progresiva y sostenida en su posicionamiento dentro de este ranking. En ese año, el centro irrumpía por primera vez, reconociéndole como el hospital privado con mejor reputación de la Región de Murcia, una distinción que ha logrado revalidar posteriormente en los años 2024 y 2025, reforzando así su liderazgo regional.

La mejora registrada en esta última edición de 2025 confirma el impacto positivo del modelo asistencial del hospital, basado en la excelencia clínica, la inversión continuada en tecnología, la captación de talento médico y una atención centrada en el paciente.

Tres años de hitos y reconocimientos

Este crecimiento en reputación ha ido acompañado de importantes reconocimientos nacionales e internacionales que el hospital murciano del Grupo HLA ha ido recibiendo en los últimos tres años. Entre ellos destacan el premio a la excelencia en el área de la Traumatología y Cirugía Ortopédica, el reconocimiento a la innovación tecnológica en salud a nivel europeo, así como galardones por la calidad en los procesos materno-infantiles y la seguridad del paciente.

Asimismo, el hospital ha renovado y ampliado distintos sellos de calidad asistencial, que avalan sus altos estándares clínicos y organizativos, consolidando su posición como uno de los centros privados más avanzados del país.

El resultado del Monitor de Reputación Sanitaria refleja no solo el prestigio del HLA Hospital La Vega, sino también su compromiso con la Región de Murcia, donde desempeña un papel clave como proveedor sanitario de alta complejidad, generador de empleo cualificado y motor de innovación médica.

Desde la dirección del centro destacan que esta evolución positiva “es fruto del esfuerzo diario de todo el equipo humano del hospital y de una apuesta firme por una sanidad privada de calidad, accesible, segura y orientada a las necesidades reales de los pacientes”.

Otros centros en el ranking

Además del hospital HLA La Vega, otros seis centros hospitalarios de la red asistencial del Grupo HLA han consolidado su presencia en el Monitor de Reputación Sanitara 2025.

Entre ellos se encuentra el hospital HLA Universitario Moncloa (Madrid), número 13 del ranking y que también ha sido reconocido entre los 15 hospitales con mejor reputación en la especialidad de Cirugía Plástica; el hospital HLA Jerez Puerta del Sur (Cádiz); el hospital HLA Universitario Inmaculada (Granada); el hospital HLA Universitario El Ángel (Málaga); la clínica HLA Montpellier (Zaragoza); y la clínica HLA Vistahermosa (Alicante).

Sobre Grupo Hospitalario HLA

El Grupo Hospitalario HLA es uno de los mayores proveedores hospitalarios de España. Lo componen 18 hospitales y 39 centros médicos multiespecialidad con unidades de referencia en tratamientos de última generación, que trabajan de forma integrada para proporcionar acceso a una asistencia sanitaria de alto nivel.

Noticias relacionadas

Con 1.300 camas de hospitalización y más de 40 años de experiencia, HLA es un referente en la atención hospitalaria y ambulatoria. Sus profesionales garantizan un modelo de atención que se basa en la excelencia, la innovación, la responsabilidad y un trato humano y cercano con el paciente.