El Hospital Quirónsalud Murcia, mejor hospital privado de la Región por tercer año consecutivo según el ranking IEH 2025
El Hospital Quirónsalud Murcia ha sido nuevamente reconocido como el mejor hospital privado de la Región de Murcia por el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) 2025, elaborado anualmente por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada. Además, el centro se sitúa por tercer año consecutivo en la segunda posición del ranking autonómico, solo por detrás del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, que encabeza la clasificación regional.
Este reconocimiento consolida al Hospital Quirónsalud Murcia como uno de los referentes sanitarios de la comunidad, destacando su compromiso continuado con la calidad asistencial, la innovación, la eficiencia en la gestión y la atención centrada en el paciente.
El Índice de Excelencia Hospitalaria tiene como objetivo premiar la excelencia, la innovación y la contribución al bienestar social de los centros hospitalarios, reforzando el papel de la sanidad como uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar. Para ello, el ranking se elabora a partir de 2.300 encuestas realizadas a profesionales sanitarios y directivos del sector, integrando criterios como la calidad asistencial, la reputación médica, la innovación tecnológica, la eficiencia en la gestión, la experiencia del paciente, la digitalización, la sostenibilidad del sistema y la capacidad de atracción y retención del talento.
A lo largo de la última década, el IEH se ha consolidado como una herramienta de referencia para profesionales sanitarios, gestores y la comunidad científica, al ofrecer una visión comparativa e independiente sobre la evolución del sistema hospitalario español. Sus diferentes ediciones han permitido constatar el avance hacia modelos cada vez más humanizados, eficientes, digitales y orientados a las necesidades reales del paciente, así como una mayor integración de la investigación, la sostenibilidad y la innovación asistencial
El Índice de Excelencia Hospitalaria analiza anualmente a centros públicos y privados de toda España, evaluando a aquellos que más apuestan por la calidad, la sostenibilidad y la mejora continua del sistema sanitario. El IEH General y Autonómico se consolidan, así como una medición objetiva y estable que refleja la fortaleza de un sistema basado en profesionales altamente cualificados, inversiones constantes en infraestructuras y tecnología de vanguardia, y una clara orientación hacia una atención sanitaria segura, personalizada y de excelencia.
Quirónsalud en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia
Quirónsalud dispone de 10centros en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia conformando un grupo líder a la vanguardia de la medicina privada donde las personas son el epicentro.
Quirónsalud se posiciona a la cabeza de la sanidad privada en la Comunidad Valenciana y en la Región de Murcia en lo que a dotación tecnológica se refiere, así como en el confort y las prestaciones tanto para el paciente como para los profesionales que prestan sus servicios en sus centros.
- En directo: última hora de lluvias en la Región de Murcia
- Última hora de las lluvias | Se reduce el caudal de la Rambla de las Colonias y el riesgo de desbordamiento
- La autovía del Noroeste, prioridad regional
- La nieve 'resiste' en la Región y deja una espectacular estampa blanca
- Muere un trabajador al caer desde una altura de cinco metros en El Raal
- Esta es la confitería murciana donde se prepara el mejor pastel de carne del 2025
- Reconoce que violó a una adolescente de 14 años en un hotel tras drogarla en Murcia
- Las dos 'espinas' que el alcalde de Murcia 'se ha sacado' este año