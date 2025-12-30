El Hospital Quirónsalud Murcia, mejor hospital privado de la Región por tercer año consecutivo según el ranking IEH 2025

El Hospital Quirónsalud Murcia ha sido nuevamente reconocido como el mejor hospital privado de la Región de Murcia por el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) 2025, elaborado anualmente por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada. Además, el centro se sitúa por tercer año consecutivo en la segunda posición del ranking autonómico, solo por detrás del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, que encabeza la clasificación regional.

Este reconocimiento consolida al Hospital Quirónsalud Murcia como uno de los referentes sanitarios de la comunidad, destacando su compromiso continuado con la calidad asistencial, la innovación, la eficiencia en la gestión y la atención centrada en el paciente.

El Índice de Excelencia Hospitalaria tiene como objetivo premiar la excelencia, la innovación y la contribución al bienestar social de los centros hospitalarios, reforzando el papel de la sanidad como uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar. Para ello, el ranking se elabora a partir de 2.300 encuestas realizadas a profesionales sanitarios y directivos del sector, integrando criterios como la calidad asistencial, la reputación médica, la innovación tecnológica, la eficiencia en la gestión, la experiencia del paciente, la digitalización, la sostenibilidad del sistema y la capacidad de atracción y retención del talento.

A lo largo de la última década, el IEH se ha consolidado como una herramienta de referencia para profesionales sanitarios, gestores y la comunidad científica, al ofrecer una visión comparativa e independiente sobre la evolución del sistema hospitalario español. Sus diferentes ediciones han permitido constatar el avance hacia modelos cada vez más humanizados, eficientes, digitales y orientados a las necesidades reales del paciente, así como una mayor integración de la investigación, la sostenibilidad y la innovación asistencial

El Índice de Excelencia Hospitalaria analiza anualmente a centros públicos y privados de toda España, evaluando a aquellos que más apuestan por la calidad, la sostenibilidad y la mejora continua del sistema sanitario. El IEH General y Autonómico se consolidan, así como una medición objetiva y estable que refleja la fortaleza de un sistema basado en profesionales altamente cualificados, inversiones constantes en infraestructuras y tecnología de vanguardia, y una clara orientación hacia una atención sanitaria segura, personalizada y de excelencia.