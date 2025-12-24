El Hospital HLA La Vega celebra 'Navidad en movimiento', un evento que une danza, salud y humanización del paciente

El Hospital HLA La Vega ha celebrado este 22 de diciembre el acto 'Navidad en movimiento', una iniciativa cultural y solidaria que ha reunido a pacientes, familiares, profesionales sanitarios y miembros de la comunidad en torno a la danza como herramienta de bienestar emocional y humanización de la atención sanitaria.

El evento, que ha tenido lugar a las 12:00 horas en las instalaciones del centro hospitalario, se enmarca dentro de las acciones de Humanización del Paciente Ingresado y Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del hospital, y coincide con la reciente apertura de la Unidad de Lesiones de la Danza, un servicio pionero impulsado por HLA La Vega para ofrecer una atención especializada a bailarines y profesionales de las artes escénicas.

Durante aproximadamente una hora, el Conservatorio de Danza de la Región de Murcia ofreció una actuación navideña especialmente diseñada para los usuarios y profesionales del hospital, así como para los residentes de la Residencia de Belén y todas las personas que se acercaron a disfrutar del espectáculo. La propuesta artística transformó el entorno hospitalario en un espacio de emoción, calma y cercanía, despertando una gran participación y una respuesta muy positiva por parte del público asistente.

El acto contó con la presencia de diversas autoridades institucionales, entre ellas Dña. Pilar Torres Díez, Concejala de Bienestar Social, Familia y Salud del Excmo. Ayuntamiento de Murcia; Dña. Isabel Ayala Vigueras, Directora Gerente del Servicio Murciano de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; y Dña. María Antonia Abril, Directora General de Pensiones de Política Social, quienes destacaron el valor de este tipo de iniciativas que integran cultura y salud.

Durante el encuentro, los asistentes coincidieron en resaltar la emotividad del espectáculo y su impacto positivo en el entorno hospitalario.

“La actuación ha sido preciosa y muy emotiva; ha conseguido que, por un momento, el hospital se llenara de ilusión y esperanza”, señalaron algunos de los asistentes.

Desde la dirección del centro se subrayó la importancia de la colaboración entre instituciones sanitarias y culturales: “Eventos como Navidad en movimiento reflejan nuestro compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa y con una atención sanitaria más humana, donde el bienestar emocional del paciente es tan importante como el físico”.

Asimismo, se puso en valor la implicación del Conservatorio de Danza de la Región de Murcia y la participación activa del público, que acompañó cada actuación con aplausos y muestras de cariño, reforzando el sentimiento de comunidad y cercanía en estas fechas tan señaladas.

Con iniciativas como esta, el Hospital HLA La Vega reafirma su apuesta por integrar el arte, la cultura y la innovación sanitaria, consolidándose como un centro comprometido con la salud integral de las personas y con su entorno social.