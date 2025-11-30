"Estamos trabajando en la ampliación de la capacidad quirúrgica del IMED Virgen de la Fuensanta"

Con más de 26.000 pacientes atendidos en su primer año de actividad, el hospital IMED Virgen de la Fuensanta ha acelerado su consolidación como nuevo actor sanitario en la Región de Murcia. Su directora médica, Marina Carrasco, destaca un modelo asistencial «cohesionado yy centrado en el paciente», el rápido logro de certificaciones de calidad, y una apuesta decidida por tecnologías como la IA diagnóstica, el big data clínico y la telemedicina. El próximo xx Carrasco participará en una mesa de debate con otros expertos del sector, que se celebrará en La Opinión, para desgranar más detalles del funcionamiento del hospital privado.

Tras el primer año de actividad del IMED Virgen de la Fuensanta, con más de 26.000 pacientes atendidos, ¿cuál diría usted que ha sido el principal logro clínico y organizativo del hospital?

Nuestro primer año ha supuesto un ejercicio de consolidación clínica, organizativa y tecnológica excepcionalmente intenso. Poner en marcha un hospital desde cero implica coordinar equipos, procesos y especialidades con una precisión enorme, y creo que nuestro mayor logro ha sido conseguir un modelo asistencial cohesionado, donde todos los profesionales —enfermería, especialistas, personal técnico y administrativo— comparten una misma manera de entender la calidad y la seguridad del paciente. Hemos estructurado más de 35 especialidades, puesto en funcionamiento un bloque quirúrgico con tecnología de última generación, reforzado los servicios centrales y establecido circuitos asistenciales que permiten una atención rápida, ordenada y eficiente. Pero más allá de la estructura, lo verdaderamente relevante es la confianza de los más de 26.000 pacientes que han pasado por el hospital en este primer año. Ese nivel de aceptación es el mejor reconocimiento que podemos recibir. A nivel organizativo, un hito muy significativo ha sido lograr en menos de un año las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001, que avalan nuestro compromiso con la calidad de procesos y la gestión ambiental responsable. Es poco habitual conseguirlo tan rápido, y habla del esfuerzo colectivo de todo el centro.

¿Qué tecnologías —IA diagnóstica, big data o telemedicina— están teniendo un impacto más inmediato y cuáles prevé que transformarán la atención en los próximos cinco años?

En IMED estamos trabajando en un ecosistema tecnológico común para todos nuestros hospitales, y tanto la IA diagnóstica, como el big data clínico y la telemedicina forman parte de ese plan de transformación. No hablamos de futuro lejano; todas estas herramientas son tecnologías cercanas en el tiempo, cuyo uso ya estamos evaluando para identificar de qué manera pueden aportar más valor al paciente y cómo deben integrarse en nuestras dinámicas asistenciales. En imagen médica, por ejemplo, la IA está demostrando un enorme potencial para apoyar la detección precoz, priorizar estudios y reducir tiempos de lectura. El análisis masivo de datos clínicos abre la puerta a modelos predictivos, estratificación de riesgos y toma de decisiones más ajustada a cada perfil de paciente. Y la telemedicina, que ya utilizamos en distintas modalidades dentro del grupo, nos permite avanzar hacia un modelo de atención más flexible y continuado en el tiempo. En los próximos cinco años veremos una integración creciente de estas tecnologías en los procesos asistenciales del grupo IMED, siempre con un enfoque muy claro: reforzar el criterio clínico de los profesionales, mejorar la accesibilidad y garantizar que el paciente se sitúa en el centro de todo el proceso.

El uso de datos clínicos y genéticos plantea dilemas éticos relevantes. ¿Cómo garantiza IMED la confidencialidad, la seguridad y un uso ético de la información sanitaria?

La protección de la información sanitaria es uno de los pilares de nuestro modelo. Toda nuestra infraestructura tecnológica está diseñada bajo los principios de confidencialidad, seguridad y trazabilidad, y cumple estrictamente con la normativa española y europea de protección de datos. Trabajamos con sistemas cifrados, accesos restringidos y procesos auditables que garantizan que cada dato clínico está protegido en todo momento. Del mismo modo, aplicamos protocolos muy estrictos de anonimización y seudonimización cuando se emplean datos con fines de investigación, análisis de calidad o desarrollo de proyectos internos. El paciente siempre conserva el control sobre su información y el uso de datos identificables requiere un consentimiento claro y explícito. En un contexto de mayor automatización, nuestro enfoque es simple: la tecnología no puede comprometer en ningún caso la privacidad del paciente. Avanzamos en digitalización, sí, pero siempre bajo las máximas garantías éticas y legales.

¿Está IMED incorporando o planeando incorporar nuevos perfiles profesionales para mejorar la gestión de la cronicidad y la continuidad asistencial?

En IMED trabajamos con un modelo mixto de profesionales propios y colaboradores médicos que nos permite ofrecer una atención verdaderamente multidisciplinar. Esta combinación aporta una riqueza clínica enorme: sumamos la estabilidad y la vocación de desarrollo interno de nuestros equipos con la experiencia y prestigio de especialistas externos que colaboran con nosotros de manera estable. Este modelo nos da una gran flexibilidad para adaptarnos a las necesidades de los pacientes y reforzar aquellas áreas donde la demanda es más elevada. En los próximos meses seguiremos ampliando servicios y cuadros médicos para abordar la cronicidad con un enfoque integral, donde distintas disciplinas puedan intervenir de forma coordinada, desde la consulta hasta el seguimiento longitudinal.

La crisis de salud mental se ha intensificado en la Región. ¿Cómo está respondiendo el hospital y qué líneas deberían priorizarse para integrar la salud emocional en el sistema?

La demanda de atención en salud mental ha aumentado de forma notable en los últimos años, especialmente en adolescentes y jóvenes adultos. En IMED hemos reforzado nuestros equipos de psiquiatría y psicología, ampliando horarios, tiempos de consulta y creando programas específicos para los trastornos de ansiedad, depresión y dificultades de adaptación. Creo que el sistema sanitario, en conjunto, debe avanzar hacia una integración real de la salud emocional, incorporándola como una puerta de entrada más del sistema, igual que lo son las patologías crónicas o las consultas de medicina general. Esto implica normalizar el acceso, reducir barreras y reforzar los recursos de detección precoz, prevención y acompañamiento en edades sensibles.

Factores como la degradación del Mar Menor o las sequías afectan a patologías respiratorias y dermatológicas. ¿Están notando estos impactos? ¿Cómo debe prepararse la sanidad privada ante un escenario climático adverso?

Sí, estamos observando un aumento de patologías respiratorias, alergias y problemas dermatológicos vinculados a cambios ambientales. No es un fenómeno futuro; es algo que ya está presente en la práctica clínica. Ante este escenario, la sanidad privada debe trabajar en dos líneas: Desarrollar protocolos asistenciales específicos que tengan en cuenta episodios de contaminación, picos de polinización o cambios bruscos en la calidad del aire. Y Reforzar las especialidades más expuestas —neumología, alergología y dermatología— para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante el aumento de demanda. El clima se ha convertido en un determinante de salud y los hospitales debemos incorporar esta variable en nuestra planificación.

El gerente de IMED ha anunciado que el objetivo para 2026 es incorporar nuevas especialidades y reforzar el cuadro médico. ¿Algo que pueda adelantar?

Estamos trabajando en la ampliación de varias líneas asistenciales que permitirán reforzar la atención integral del hospital. Puedo adelantar que continuaremos incorporando especialidades de alta complejidad, ampliaremos nuestra capacidad quirúrgica y potenciaremos áreas clave como la salud de la mujer, la cardiología avanzada o determinados procedimientos de cirugía especializada. Nuestro objetivo es claro: consolidar a IMED Virgen de la Fuensanta como un hospital de referencia en la Región de Murcia, combinando tecnología, excelencia médica y un modelo asistencial centrado en el paciente.