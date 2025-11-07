El mejor servicio materno infantil está en Murcia

El Servicio Materno Infantil del Hospital Quirónsalud Murcia ha sido galardonado como el mejor de España en la séptima edición de los Premios BSH (Best Spanish Hospitals Awards) que otorga la consultora especializada Higia Benchmarking y que reconocen la excelencia hospitalaria a través de indicadores de eficiencia, adecuación y calidad asistencial.

El Servicio Materno Infantil del Hospital Quirónsalud Murcia ha sido distinguido por su modelo asistencial centrado en la humanización del nacimiento y la atención integral a la madre, el recién nacido y la familia. Con un equipo multidisciplinar de más de cuarenta profesionales altamente cualificados, el servicio ofrece un entorno seguro, respetuoso y cercano en el que se fomenta el acompañamiento, el vínculo afectivo y la participación de los padres en todo el proceso. Esta visión, que combina excelencia médica, calidez humana y tecnología de vanguardia, ha consolidado al hospital como referente en la atención materno-infantil en la Región de Murcia.

Pioneros en el parto humanizado

El Hospital Quirónsalud Murcia ofrece un plan de humanización en su Servicio de Atención Materno Infantil con el objetivo de mejorar la calidad de su asistencia y la experiencia de la paciente y sus familiares. Gracias a las acciones puestas en marcha, entre las que destaca la nueva decoración en su Área Materno Infantil, el hospital ofrece un entorno más amable y cercano a sus pacientes que contribuye a su bienestar y pronta recuperación.

El Hospital Quirónsalud Murcia ofrece un plan de humanización en su Servicio de Atención Materno Infantil con el objetivo de mejorar la calidad de su asistencia y la experiencia de la paciente y sus familiares. / Hospital Quirónslaud Murcia

Además de las nuevas decoraciones, el hospital puso en práctica hace unos años el parto humanizado para que las familias puedan vivir la experiencia del nacimiento de su hijo en un ambiente seguro en el que la madre participe de forma proactiva respetando al máximo el proceso fisiológico para que el parto se desarrolle con naturalidad. Como detalla Ana Serrano, ginecóloga de la Unidad Materno Infantil del Hospital Quirónsalud Murcia, “en Quirónsalud Murcia seguimos el protocolo de Parto Científico-Humanizado de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia para ofrecer un parto mínimamente intervencionista, siendo la mujer y el recién nacido protagonistas, pero con el apoyo tecnológico necesario si hay alguna complicación”.

El Hospital Quirónsalud Murcia cuenta con un gran equipo de más de 50 profesionales (enfermeras, matronas, auxiliares, ginecólogos y pediatras), con una gran formación y conocimiento amplio de los beneficios de la humanización del parto, dispuestos a aconsejar, ayudar y acompañar a la paciente en el momento del parto. “El seguimiento estrecho de la gestación por nuestro equipo permite que el profesional conozca las prioridades o preferencias de la paciente e informar a la futura mamá de las distintas posibilidades de finalización del embarazo”, incide la doctora Serrano, ginecóloga del Hospital Quirónsalud Murcia.

A diferencia de otros hospitales, en el Hospital Quirónsalud Murcia la etapa de dilatación se lleva a cabo en una habitación individual donde la paciente puede estar acompañada en todo momento por su pareja o las personas que ella desee. Cuenta con una monitorización centralizada que permite al equipo de matronas hacer un seguimiento continuo de los registros de frecuencia cardíaca fetal, y garantiza un control adecuado minimizando las visitas de la matrona a la habitación de la paciente. En cuanto a la analgesia, además de la epidural, dispone de métodos alternativos como la utilización de óxido nitroso para aquellas mujeres que así lo deseen.

UCI Neonatal de puertas abiertas

En la UCI Neonatal y Pediátrica del Hospital Quirónsalud Murcia, los padres y familiares tienen la posibilidad de estar con sus bebés las 24 horas del día. Esto favorece que los progenitores se impliquen en los cuidados y procedimientos, haciendo que el paso por la UCI neonatal sea lo más humanizado y familiar posible. “Los beneficios de este método son innumerables”, afirma Adalgisa de Caro, neonatóloga del Hospital Quirónsalud Murcia, quien añade que “está demostrado que la implicación de los padres en los cuidados de su hijo prematuro disminuye la duración de su estancia hospitalaria y mejora el bienestar”.

Especial importancia del piel con piel

Para el Servicio Materno Infantil de Quirónsalud Murcia es de vital importancia la realización del piel con piel, evitando separar al recién nacido de la madre. Esta práctica se lleva a cabo incluso durante el proceso de las cesáreas, permitiendo que el recién nacido vaya con la madre a reanimación, siempre que sea posible. En el caso de que esto no pueda realizarse, se fomenta la realización del piel con piel con el padre, en su habitación, en contacto continuo con el personal asistencial para asesorar y ayudar en lo que precise.

El piel con piel ha demostrado tener múltiples beneficios sobre la salud del bebé. Como destaca De Caro, “gracias a esta práctica mejoramos la adaptación extrauterina del bebé, estabilizamos sus constantes vitales y favorecemos de manera precoz la lactancia materna”.

Rafael Sáez, jefe de matronas del Hospital Quirónsalud Murcia, explica los beneficios del parto humanizado y el piel con piel:

¿En qué consiste el parto humanizado?

El parto humanizado consiste en, precisamente, humanizar todos los cuidados que se efectúan a la paciente que acude a un centro a dar a luz. Se trata de dignificar y tratar con respeto todas y cada una de las atenciones y cuidados que recibe la gestante y su pareja durante el proceso del nacimiento.

Para ello es necesario, durante la atención del equipo médico, empatizar con la gestante en algo tan importante como es el nacimiento de un hijo. Se basa en ser amables y cercanos durante todo el proceso, escuchar y así captar más información y poder ayudarles. La paciente se tiene que sentir tranquila, y los profesionales debemos ayudarles a que todas las expectativas que tuvieran sobre su parto se cumplan.

La obligación del equipo médico es potenciar el aspecto humano de los cuidados, sin dejar de garantizar la calidad asistencial máxima, así como la atención personalizada e individualizada.

¿Cuáles son los beneficios de un parto humanizado para la mamá y el bebé?

Está demostrado que la gestante, pareja y familia, si están más tranquilos y confiados con los profesionales que les están atendiendo, consiguen un mayor grado de satisfacción.

Esto conlleva a aumentar la facilidad de llegar al fin último de todo este proceso, es decir, que evolucione a un parto natural, intentando que se asemeje a lo que la embarazada tenía pensado de su parto y tenga un gran recuerdo de ese día.

¿Qué papel ocupa la matrona o el matrón durante todo el proceso de parto humanizado?

El matrón/a forma parte del equipo de profesionales que atienden a la gestante, pareja y familia durante todo el proceso del parto. Es un equipo multidisciplinar integrado por muchos profesionales, desde ginecólogo/a, anestesista, pediatra, enfermero/a, auxiliar de enfermería y celadores.

Todos estos profesionales son necesarios durante la atención y cuidados en el proceso del parto, en un momento u otro, pero el único que se encuentra todo el tiempo vigilando a la madre y su hijo es el matrón/a.

Por este motivo, se establece un vínculo personal y profesional muy fuerte y necesario para que la gestante y pareja consigan esa autoestima tan necesaria para el buen desenlace y evolución del parto.

¿En qué consiste el contacto piel con piel en los recién nacidos en el parto humanizado?

El piel con piel consiste en colocar al recién nacido desnudo en el pecho libre de ropa de la madre o el padre, y se cubre bien con una manta caliente para evitar la pérdida de calor. El bebé estará solamente vestido con un gorro para evitar la pérdida de calor por la cabeza, además del pañal.

“Fuimos pioneros en la Región de Murcia en implantar el piel con piel en nuestro protocolo de trabajo de contacto, que se realiza en todos los partos humanizados, incluso en las cesáreas, aunque en este último caso se implantó el piel con piel con el padre, que realizamos en la habitación con la supervisión de nuestro personal en planta”, señala Rafael Sáez.

Beneficios del contacto piel con piel Ayuda a la relajación del recién nacido. Aumenta la oxitocina, lo que genera que el bebé se sienta mucho más calmado y seguro.

del recién nacido. Aumenta la oxitocina, lo que genera que Reduce el estrés causado por el parto. Se disminuyen los niveles de cortisol.

causado por el parto. Se disminuyen los niveles de cortisol. Favorece tanto la termorregulación como a la estimulación del interés del bebé por comer.

Ayuda a la mejora del desarrollo físico del recién nacido.

del recién nacido. Se crean conexiones entre los padres y el bebé más intensas.

¿En qué consiste el asesoramiento a la lactancia en el parto humanizado?

El asesoramiento a la lactancia materna se realiza desde antes del nacimiento, facilitando la información que sea solicitada por parte de la gestante, en consulta de monitores y el día del parto.

Se continúa en el momento del nacimiento al poner al recién nacido piel con piel, y se ayuda a colocarlo en el pecho para el inicio de la succión en el propio paritorio.

Se debe de ayudar a la madre desde el segundo 1 tras el parto, colocándolo correctamente e identificando cualquier dificultad que pueda surgir sobre lactancia materna, posición, agarre del pecho, etc.

¿Qué servicios ofrece Quirónsalud Murcia para ofrecer un parto humanizado?

El Hospital Quirónsalud Murcia está catalogado como un centro de referencia en la práctica de este proceso, destacando dentro de las clínicas de parto humanizado.

Ofrece un equipo multidisciplinar de profesionales que garantizan unos cuidados personalizados que ayudarán a conseguir los objetivos que la paciente y acompañante tengan pensados durante su proceso de parto.

Además, desde el Hospital Quirónsalud Murcia se ayuda a parir como cada familia quiera, siempre con las mayores garantías del bienestar para la madre y su bebé, y con los mejores medios técnicos para el control de la mamá y feto durante todo el proceso.