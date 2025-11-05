Sara Marín, doctora murciana especializada en microbiota: "El ayuno intermitente promueve al autofagia, la célula se come a sí misma"

En los últimos meses se ha visto un patrón claro en redes sociales: muchos de los médicos más reconocidos y seguidos en España están hablando de lo mismo, el ayuno intermitente (una práctica que hasta hace nada sonaba a moda pasajera) se ha convertido en uno de los temas estrella en el ámbito de la salud, la nutrición y la prevención y no solo entre influencers, sino entre profesionales sanitarios con formación sólida y experiencia clínica.

Una de las voces que más interés ha despertado es la de Sara Marín: doctora murciana especializada en microbiota, que ha compartido su visión sobre esta estrategia nutricional que cada vez gana más seguidores. Para ella el ayuno intermitente no es magia ni una solución universal, pero sí una herramienta con evidencia emergente y potencial si se aplica de manera individualizada y con sentido común.

El boom del ayuno intermitente: por qué todo el mundo habla de esto

El aumento de búsquedas en Google, los vídeos virales y las conversaciones en consultas médicas lo confirman: el ayuno intermitente ha saltado del nicho científico al día a día. Los estudios publicados en los últimos años sugieren beneficios en varios frentes: inflamación, control del peso, metabolismo, salud cardiovascular y longevidad. Aunque, como recalcan los profesionales serios, aún queda mucho por estudiar y no todas las personas pueden o deben practicarlo.

Según explica la doctora Marín el punto clave es simple: “A mí personalmente me gusta mucho, porque me sienta bien básicamente”. Y desde esa experiencia personal respaldada por literatura científica, ha empezado a divulgar sobre ello.

Qué dice la ciencia: los 4 beneficios que destaca la doctora Marín

En uno de sus vídeos la especialista resumía así los puntos más interesantes que ha encontrado en los ensayos clínicos y revisiones sistemáticas revisadas:

Reduce la inflamación crónica Mejora el perfil cardiovascular, ayudando a regular colesterol, glucosa y tensión arterial Ayuda en el control del peso y la reducción de grasa corporal Promueve la autofagia, un proceso celular clave

Es este cuarto punto el que más llama la atención y, a la vez, el que más dudas genera entre el público general.

Autofagia: la célula que “se limpia a sí misma”

“El ayuno intermitente promueve la autofagia, la célula se come a sí misma”. Es decir: cuando el cuerpo pasa un periodo sin comida, activa mecanismos internos que permiten “reciclar” desechos celulares y componentes dañados. Esto favorece la renovación celular y, según investigaciones premiadas con el Nobel en 2016, podría desempeñar un papel en la prevención del envejecimiento celular y de enfermedades crónicas.

No se trata de algo inmediato ni milagroso (ni de un “botón” que se activa siempre a las mismas horas para todo el mundo), pero la idea de que nuestras propias células cuentan con un sistema de limpieza natural ha fascinado a miles de usuarios que ya siguen las recomendaciones de la doctora.

Un “sí”, pero con matices

Como recuerda Marín el ayuno intermitente no es para todo el mundo. Embarazadas, personas con trastornos alimentarios, pacientes con diabetes bajo medicación o individuos con determinadas patologías deberían consultar con su médico antes de empezar.

Además recalca la importancia de acompañar el ayuno con alimentación real, suficiente proteína, buena hidratación y descanso. Y si en algún momento provoca malestar, ansiedad, mareos o impacto negativo en la vida cotidiana, lo sensato es parar. Porque escuchar al cuerpo sigue siendo la mejor herramienta.

Los usuarios piden más respuestas

Tras su publicación los comentarios se llenaron de preguntas: cuántas horas, cómo empezar, si el café rompe el ayuno, si cuenta el sueño, si hay que hacerlo todos los días… Señal de que el interés no solo crece, sino que exige explicaciones claras, basadas en ciencia.