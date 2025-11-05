José Abellán, cardiólogo murciano: "El ayuno intermitente puede ayudarte a mejorar tu salud de forma sencilla y eficaz"

El ayuno intermitente se ha convertido en una de las estrategias alimentarias más comentadas de los últimos años. Redes sociales, foros de salud y hasta conversaciones de cafetería han visto cómo este método ganaba presencia, impulsado por promesas de pérdida de peso y bienestar.

Aunque el interés es legítimo, también tiene riesgo y es que cada vez hay más personas que deciden iniciarlo sin contar con asesoramiento médico o nutricional, algo que puede salirles regular, o directamente mal, si existen condiciones de salud previas o se hacen restricciones sin fundamento.

Voces expertas como la del cardiólogo murciano José Abellán resultan especialmente valiosas para poner orden en un tema saturado de mitos y mensajes simplificados. Su postura es clara: lejos de ser un capricho pasajero, el ayuno intermitente puede tener beneficios reales siempre que se aplique con cabeza y criterio profesional: “El ayuno intermitente es una estrategia que, bien aplicada, puede ayudarte a mejorar tu salud de forma sencilla y eficaz” y subraya que esta práctica favorece la pérdida de grasa corporal, reduce la ingesta calórica de manera natural y podría activar mecanismos celulares útiles para el organismo.

La opinión de José Abellán sobre el ayuno intermitente

El médico insiste, sin embargo, en que no es ningún milagro ni una receta universal. No sirve para todo el mundo ni en cualquier situación, y asumir lo contrario puede llevar a frustraciones o incluso problemas de salud. Por eso para quienes estén pensando en probarlo, hace hincapié en dos claves: prudencia y personalización.

“Si eres una persona sana y te resulta cómodo, puede ser una herramienta útil para regular tu alimentación y cuidarte mejor”, explica, recordando también que quienes tengan patologías previas o trastornos alimentarios, o mujeres embarazadas o en lactancia, no deberían iniciarlo sin supervisión.

El especialista pone sobre la mesa además un punto importante: el auge del ayuno intermitente no debería entenderse como la solución definitiva a la salud o al manejo del peso, sino como un recurso más dentro de un contexto de hábitos equilibrados. Es decir, dormir bien, moverse más, evitar ultraprocesados... lo de siempre, aunque suene menos novedoso que una tendencia viral.

El doctor Abellán insiste en que la conversación sobre ayuno debe estar basada en la ciencia, no en modas ni en influencers que lo presentan como una especie de truco definitivo. Por eso anima a quienes tengan curiosidad a informarse bien, consultar fuentes fiables y, si es necesario, pedir asesoramiento profesional antes de lanzarse de lleno a cambiar su rutina alimentaria.