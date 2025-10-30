HLA La Vega gana el European Private Hospital Awards a la Excelencia en Innovación Tecnológica en Salud

El Hospital HLA La Vega ha sido galardonado con el European Private Hospital Awards en la categoría Excellence in Health Tech Innovation, por el desarrollo del revolucionario método Ariza-Pallarés para Cryoebus.

Este prestigioso premio, concedido por la European Union of Private Hospitals (UEHP) y ASPE, reconoce la excelencia, la innovación y el impacto clínico de esta técnica pionera en el diagnóstico de enfermedades mediastínicas, desarrollada por el Dr. Javier Pérez Pallarés, neumólogo intervencionista del hospital HLA La Vega quien recogió el premio junto con Cristina Almansa, gerente de HLA La Vega, el Dr. Pedro Mateo, director Médico del centro, y José Ignacio Guzmán, director de Relaciones Institucionales del centro murciano.

"Este premio es un reconocimiento al trabajo en equipo, a la investigación clínica aplicada y a nuestra vocación de ofrecer una medicina de excelencia centrada en el paciente", afirmó Cristina Almansa tras recibir el galardón. Por su parte, el director Médico del hospital, Dr. Pedro Mateo, afirma que “el método Ariza–Pallarés para CRYOEBUS es un salto cualitativo en precisión diagnóstica y un ejemplo de cómo transformamos conocimiento en valor asistencial en HLA La Vega”

El método Cryoebus

CRYOEBUS es un proyecto de innovación tecnológica que está cambiando el diagnóstico de las enfermedades mediastínicas a escala global. El trabajo, desarrollado en HLA La Vega, introduce una técnica de criobiopsia guiada por ecobroncoscopia (CRYOEBUS) que permite obtener muestras de mayor calidad y realizar diagnósticos de máxima precisión, reduciendo al mismo tiempo riesgos y costes asistenciales. El Dr. Pallarés, autor del proyecto, señala que “esta técnica nos permite un mayor acceso a terapias dirigidas, un incremento de supervivencia por diagnóstico más temprano y preciso, y biopsias mediastínicas más seguras y eficaces”.

Sobre Grupo Hospitalario HLA

El Grupo Hospitalario HLA es uno de los mayores proveedores hospitalarios de España. Lo componen 18 hospitales y 39 centros médicos multiespecialidad con unidades de referencia en tratamientos de última generación, que trabajan de forma integrada para proporcionar acceso a una asistencia sanitaria de alto nivel.

Con 1.300 camas de hospitalización y más de 40 años de experiencia, HLA es un referente en la atención hospitalaria y ambulatoria. Sus profesionales garantizan un modelo de atención que se basa en la excelencia, la innovación, la responsabilidad y un trato humano y cercano con el paciente.