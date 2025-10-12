Enfermedades reumáticas y fisioterapia: recuperar movimiento y calidad de vida

Las enfermedades reumáticas, entre las que destacan la artritis reumatoide o la artrosis, afectan a las articulaciones, los músculos y los tejidos que sostienen el cuerpo. Suelen provocar dolor, rigidez y cansancio, y muchas veces afectan la vida diaria: levantarse, caminar o vestirse pueden convertirse en grandes retos.

La fisioterapia juega un papel importante en el tratamiento de esta patología. No se limita a definir ejercicios para los pacientes: el fisioterapeuta ayuda a reducir el dolor con técnicas manuales y otras herramientas, trabaja para recuperar o mantener la movilidad de las articulaciones y diseña programas de ejercicio que fortalecen el cuerpo y aumentan la resistencia. Además, enseña cómo cuidar las articulaciones en las actividades de vida cotidianas y recomienda el uso de ayudas o férulas cuando hacen falta.

El Colegio de Fisioterapeutas refuerza su compromiso con la formación de los profesionales y una atención centrada en la persona

La evidencia científica respalda el trabajo de los fisioterapeutas en las enfermedades reumáticas. Los estudios muestran que el ejercicio físico terapéutico supervisado por estos especialistas y la rehabilitación mejoran el dolor y la funcionalidad de las personas con enfermedades reumáticas. La clave es la individualización: adaptar los contenidos y la intensidad del tratamiento a la fase de la enfermedad, a la presencia de brotes inflamatorios y a las comorbilidades de cada paciente.

En los brotes agudos, cuando hay más inflamación y dolor, el objetivo principal es aliviar los síntomas y evitar sobrecargar las articulaciones. Cuando el proceso está más controlado, el trabajo se centra en recuperar fuerza, movilidad y la autonomía del paciente. En todo momento, la actuación del fisioterapeuta debe coordinarse con el reumatólogo y el resto del equipo sanitario para optimizar resultados y garantizar la seguridad del paciente.

La actividad física adecuada y constante ayuda en el tratamiento de estas patologías. / CoFiRM

En el día a día, mantener una actividad física adecuada y constante ayuda mucho en el tratamiento de estas patologías. Caminar, nadar o realizar ejercicios suaves adaptados a cada persona contribuyen a conservar la movilidad y a reducir el dolor. También es clave seguir las recomendaciones del fisioterapeuta para realizar ejercicios en casa, aprender y aplicar técnicas de protección articular para evitar posturas o esfuerzos perjudiciales, y cuidar factores generales como el peso corporal o el tabaquismo, que influyen en la salud articular.

La fisioterapia no es solo una técnica: es un enfoque global que busca aliviar, mejorar la función y devolver la autonomía. Cuando se actúa de forma temprana y personalizada, las posibilidades de mantener una buena calidad de vida aumentan notablemente.

El CoFiRM, Comprometido

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia (CoFiRM) refuerza su compromiso con la formación de los profesionales y con una atención centrada en la persona. La fisioterapia no solo alivia el dolor, sino que también permite a los pacientes retomar sus actividades cotidianas y disfrutar de una vida más plena.

Es importante recordar que las enfermedades reumáticas son crónicas y, en muchos casos, degenerativas. Sin embargo, con el tratamiento adecuado, es posible controlar los síntomas y mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes. La fisioterapia, como parte de un enfoque integral que incluya un seguimiento médico y una dieta adecuada, es una de las herramientas más eficaces para lograr este objetivo.

Más sobre el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia