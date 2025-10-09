Hospital Quirónsalud Murcia, el equipo médico referente en la Región

El Hospital Quirónsalud Murcia se ha consolidado como el hospital de referencia de la sanidad privada en la Región de Murcia, con el firme compromiso de ofrecer a sus pacientes una atención integral basada en tres pilares fundamentales: la innovación digital, la seguridad y el trato humano.

La combinación de un equipo de profesionales de prestigio con el soporte de la tecnología más avanzada convierte al Hospital Quirónsalud Murcia en un referente donde la innovación y la experiencia se pone al servicio de las personas. Su objetivo es garantizar la máxima seguridad del paciente, mejorar los resultados clínicos y ofrecer un acompañamiento cercano en cada etapa del proceso asistencial.

En el área de Traumatología, el hospital cuenta con la experiencia del doctor Diego Giménez, mientras que en Oncología destaca el doctor Joseba Rebollo, responsable de impulsar tratamientos de vanguardia con un enfoque multidisciplinar. La atención urgente, pilar esencial de cualquier hospital, está bajo la dirección del doctor Fulgencio Molina, jefe de Urgencias, garantizando una respuesta rápida y eficaz en situaciones críticas.

La salud de la mujer y la infancia está en manos del doctor Víctor Villalobos, jefe de Ginecología, y del doctor José Luis Alcaraz, jefe de Pediatría, que trabajan de forma coordinada un equipo de más de cuarenta profesionales, para ofrecer una atención integral a madres e hijos.

En el campo del diagnóstico y la imagen médica, la precisión está garantizada bajo la dirección del doctor José Ramón Olalla, mientras que la cirugía plástica y dermatológica encuentra referentes en los doctores Eduardo Álvarez y Eugenia Cutillas, respectivamente.

El corazón de los pacientes está protegido gracias al doctor Matías Pérez, jefe de Cardiología, y los avances en aparato digestivo y oftalmología llegan de la mano de los doctores Antonio Sánchez y Manuel Losada. A ello se suma la experiencia del doctor Juan A. Luján, al frente del servicio de Cirugía General, una de las áreas troncales del hospital que, junto al doctor Detlef Oliu, cirujano pediátrico, conforman un cuadro quirúrgico de excelencia.

Por su parte, la atención integral se refuerza con el trabajo del doctor Víctor Vera en Medicina Interna, junto al doctor Cristóbal Moreno en Urología y el doctor Pedro Orenes, al frente de la Unidad Dental.

La alta complejidad quirúrgica del Hospital Quirónsalud Murcia también tiene representación con el doctor Juan Campos, jefe de Neurocirugía, mientras que especialidades clave como Otorrinolaringología, Neurología o Neumología cuentan con la solvencia de la doctora Agustina Sevilla, la doctora Laura Gañán, la doctora Catalina Díaz y el doctor Miguel Henrique Reyes.

El manejo del dolor y la precisión diagnóstica en áreas muy específicas recaen en el doctor Vicente Roqués, jefe de la Unidad del Dolor, y en la doctora Teresa Lluch, responsable de Neurofisiología. A ellos se suman el doctor Luis Carreño, jefe de Anestesiología, y el doctor Matías Ros, jefe de Psiquiatría, completando un cuadro médico de prestigio que convierte al Hospital Quirónsalud Murcia en referente regional.

El mejor Servicio Materno-Infantil de España

El Servicio Materno Infantil del Hospital Quirónsalud Murcia ha sido galardonado como el mejor de España en la séptima edición de los Premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards que otorga la consultora especializada Higia Benchmarking y que reconocen la excelencia hospitalaria a través de indicadores de eficiencia, adecuación y calidad asistencial.

El Servicio Materno-Infantil del Hospital Quirónsalud Murcia ha sido distinguido por su modelo asistencial centrado en la humanización del nacimiento y la atención integral a la madre, el recién nacido y la familia y cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por ginecólogos, pediatras, matronas, enfermeras y auxiliares que acompaña a la madre y su familia en todo el proceso de parto. La filosofía del servicio se basa en la humanización del nacimiento, ofreciendo un entorno seguro y respetuoso.

La dilatación se realiza en habitaciones individuales donde la paciente puede estar acompañada en todo momento por la persona o personas que elija. La unidad dispone de un sistema de monitorización centralizada, que permite al equipo de matronas seguir la frecuencia cardíaca fetal sin necesidad de interrumpir la intimidad de la familia con visitas constantes a la habitación.

La importancia del contacto piel con piel se prioriza en todos los casos, incluso durante las cesáreas. Siempre que es posible, el recién nacido permanece con la madre en reanimación, y si no fuera viable, se fomenta que el padre realice el piel con piel en la habitación, con el acompañamiento continuo del personal asistencial.

El Hospital Quirónsalud Murcia dispone de una UCI neonatal equipada con la tecnología necesaria para atender a los recién nacidos y niños que requieran cuidados intensivos. Una de las características diferenciales del servicio es que los padres y familiares pueden estar presentes las 24 horas del día, favoreciendo su implicación en los cuidados y garantizando que la experiencia sea lo más cercana y humanizada posible.

La Unidad Materno-Infantil del Hospital Quirónsalud Murcia ha llevado a cabo una completa remodelación de sus instalaciones con el objetivo de ofrecer un entorno más confortable, moderno y adaptado a las necesidades de madres, bebés y familias. Los nuevos espacios combinan tecnología de vanguardia con un diseño pensado para garantizar la máxima seguridad y bienestar.

Por su parte, su Servicio de Ginecología ofrece una atención integral a la salud de la mujer en todas las etapas de su vida, desde la adolescencia hasta la madurez. Su enfoque se centra en la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento especializado de las principales patologías ginecológicas. El equipo está formado por profesionales de reconocido prestigio que aplican técnicas de última generación como la cirugía mínimamente invasiva, la histeroscopia y la laparoscopia avanzada.

La unidad desarrolla programas específicos para el seguimiento del cáncer ginecológico, el manejo de endometriosis y miomas, así como la atención personalizada a los problemas del suelo pélvico y la salud hormonal. El objetivo es garantizar a cada paciente una asistencia segura, de calidad y adaptada a sus necesidades individuales.

Unidad de Cirugía General y Digestiva

La Unidad de Cirugía General y Digestiva del Hospital Quirónsalud Murcia dispone de los últimos avances tecnológicos y de un equipo multidisciplinar altamente cualificado, lo que garantiza a los pacientes un diagnóstico preciso y un tratamiento adaptado a cada caso. El compromiso del servicio es ofrecer una atención personalizada, integral y de calidad, cumpliendo de forma estricta todas las normativas y protocolos de seguridad establecidos.

El servicio es pionero en la aplicación de técnicas laparoscópicas para el tratamiento de patologías digestivas. Esta vía mínimamente invasiva reduce el dolor postoperatorio, acorta los tiempos de recuperación y ofrece mejores resultados estéticos para el paciente. Además, el equipo cuenta con amplia experiencia en cirugía de la obesidad y en el tratamiento quirúrgico del cáncer de colon y recto, situándose como uno de los referentes a nivel nacional en estas áreas.

Una de las particularidades más valoradas de la unidad es su servicio de segunda opinión, que permite a los pacientes contrastar diagnósticos y explorar las opciones de tratamiento más avanzadas con la tranquilidad de contar con especialistas de prestigio.

La cobertura se completa con un servicio de urgencias de Cirugía General y Digestiva disponible las 24 horas, integrado por especialistas con formación específica en enfermedades endocrinas, hepatobiliares, pancreáticas, colorrectales y de la pared abdominal. De este modo, los pacientes que requieren asistencia inmediata disponen de una atención eficaz y segura en todo momento.

Servicio de traumatología

El Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Quirónsalud Murcia, es uno de los referentes regionales en el abordaje integral de las lesiones y patologías del aparato locomotor. Su equipo de especialistas ofrece una atención altamente cualificada, aplicando técnicas quirúrgicas avanzadas y protocolos de recuperación diseñados de manera individualizada para cada paciente, desde deportistas con lesiones agudas hasta personas con enfermedades degenerativas que requieren cirugía compleja.

La estructura del servicio está organizada en distintas áreas específicas, lo que permite un elevado grado de especialización y excelencia. Entre ellas se incluyen la unidad de hombro y codo, centrada en lesiones deportivas, inestabilidades y cirugía artroscópica avanzada; la unidad de rodilla, con amplia experiencia en artroscopia, reconstrucciones ligamentarias, cirugía meniscal y prótesis de última generación; la unidad de cadera y pelvis, especializada en patología degenerativa, fracturas y cirugía protésica mínimamente invasiva; la unidad de pie y tobillo, que aborda malformaciones, artrosis y lesiones deportivas con técnicas correctoras; y la unidad de columna, dedicada tanto a hernias discales como a deformidades vertebrales, incorporando procedimientos de mínima invasión. Asimismo, la unidad de miembro superior e inferior se ocupa de fracturas, traumatismos complejos y patología musculoesquelética general.

El Servicio de Traumatología es un referente la Región de Murcia

A esta organización se suma la incorporación de medicina regenerativa, mediante el uso de plasma rico en plaquetas, factores de crecimiento y células madre, con el objetivo de reducir los tiempos de recuperación y optimizar los resultados funcionales. El servicio se completa con un equipo de fisioterapia y rehabilitación que trabaja en estrecha coordinación con los traumatólogos, ofreciendo un proceso de recuperación integral y adaptado a cada caso.

Gracias a esta estructura multidisciplinar y a su firme apuesta por la innovación tecnológica, el Servicio de Traumatología del Hospital Quirónsalud Murcia se consolida como un centro de referencia en la Región de Murcia para la prevención, tratamiento y recuperación de las lesiones del aparato locomotor.

Cabe destacar que el Hospital Quirónsalud Murcia cuenta con un Servicio de UCI de adultos, dirigido por el doctor Juan Carlos Pardo, que se ha consolidado como uno de sus grandes distintivos. No todos los centros disponen de una unidad de estas características, reconocida por su prestigio, su amplia experiencia clínica y el uso de técnicas de soporte vital avanzadas, siempre con un enfoque centrado en la humanización de los cuidados.

Tecnología +IA: Para centrarnos en las personas

El Hospital Quirónsalud Murcia apuesta de manera decidida por la tecnología de última generación y la digitalización de procesos asistenciales. El centro dispone de equipamiento de vanguardia en diagnóstico por la imagen y sistemas de cirugía mínimamente invasiva, lo que permite tratamientos más seguros, precisos y con una recuperación más rápida para los pacientes.

La implantación de la historia clínica electrónica unificada, la posibilidad de gestionar citas y resultados de manera digital y los programas de telemedicina refuerzan la cercanía con los pacientes y agilizan su experiencia. Además, la incorporación de sistemas de inteligencia artificial en diagnóstico y monitorización, junto con tecnologías robóticas en determinadas áreas quirúrgicas, sitúan al hospital a la vanguardia de la sanidad privada en la región.

En este proceso de transformación digital destacan herramientas como Scribe, que facilita a los profesionales sanitarios registrar y organizar la información clínica de forma ágil, permitiendo dedicar más tiempo a la atención directa del paciente y mejorando la precisión en los historiales médicos.

Experiencia del Paciente El Hospital Quirónsalud Murcia ha transformado el modelo asistencial poniendo al paciente en el centro de cada proceso. A través del Portal del Paciente, cada usuario puede gestionar sus citas, acceder a resultados en tiempo real y comunicarse de forma directa con su médico, lo que garantiza autonomía, transparencia y calidad asistencial. Los Protocolos de Preparación de Primera Consulta permiten adelantar pruebas diagnósticas y convertir la primera visita en una consulta de alta resolución, reduciendo los tiempos de diagnóstico y evitando desplazamientos innecesarios. Además, las trayectorias clínicas personalizadas, visibles y trazables en el portal, aseguran un seguimiento continuo y adaptado a cada patología. De esta manera, el Hospital Quirónsalud Murcia combina la excelencia médica, la tecnología y la humanización para ofrecer una experiencia asistencial única en la región.

