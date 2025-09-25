Los farmacéuticos contra la soledad: un reto para la salud y el bienestar

Conscientes del impacto que puede causar la soledad en las personas, los farmacéuticos han realizado el informe ‘Abordaje de la soledad: un desafío compartido’, un estudio que se centra en la necesidad de profundizar en la influencia de la soledad sobre la salud y el bienestar de los individuos. No solo la analiza desde un enfoque multidisciplinar, sino que ofrece una perspectiva innovadora sobre cómo abordar sus múltiples facetas de una manera integral.

El estudio, realizado por el Instituto de Salud Global Barcelona, destaca cómo, a pesar de la hiperconectividad de la era digital, la soledad se ha convertido en un problema creciente, con un impacto en la salud comparable al tabaquismo u otros factores de riesgo.

Se diferencia entre soledad, entendida como la percepción subjetiva de estar solo, y aislamiento social, que hace referencia a la falta objetiva de contactos. Aunque son distintos, ambos fenómenos están interrelacionados y pueden agravar problemas de salud física y mental.

El farmacéutico comunitario es una de las figuras de referencia en salud para la población. / EFE

Además, según datos del Barómetro de la Soledad No deseada En España 2024, elaborado por el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada, en España, una de cada cinco personas sufre soledad, y el 67% de quienes la padecen lo hacen de manera crónica.

Factores como la situación económica, el desempleo o la precariedad influyen en su prevalencia, siendo los jóvenes y las personas mayores los grupos más afectados. Además, el uso excesivo de redes sociales puede aumentar el sentimiento de soledad, al sustituir las interacciones cara a cara.

Ámbitos que afectan a la soledad

Vivir solo, especialmente cuando no es una elección personal, está fuertemente correlacionado con una mayor prevalencia de la soledad. En países de ingresos altos, como Alemania o Suecia, los hogares unipersonales son cada vez más comunes.

Sin embargo, las personas que eligen vivir solas experimentan menor soledad (25%) en comparación con aquellas que no tienen esta opción (65%).

En hogares no unipersonales, la convivencia en pareja reduce la prevalencia de soledad, con un 13% en hogares con pareja, independientemente de si hay hijos.

En cambio, las familias monoparentales presentan una prevalencia de soledad mucho mayor (29%), con las mujeres reportando más soledad que los hombres.

Según el informe de los farmacéuticos, la soledad afecta tanto a la salud como a la economía, impactando de manera transversal en toda la sociedad.

Según la Encuesta sobre Soledad de la UE, las personas que experimentan soledad no solo presentan mayores tasas de desconfianza y menor participación política, sino que también enfrentan implicaciones que afectan la cohesión y estabilidad de un país.

Además, el coste económico de la soledad en España se estima en más de 14.000 millones de euros (más del 1% del PIB), y casi la mitad de estos costes están relacionados con el aumento del gasto sanitario.

La farmacia comunitaria

El farmacéutico comunitario es una de las figuras de referencia en salud para la población. El ejercicio profesional de los farmacéuticos puede servir para contribuir a atajar la soledad de los pacientes.

El informe de los farmacéuticos explica que la soledad puede relacionarse, en ocasiones, con el uso y abuso de ciertos medicamentos.

De manera que, fomentar una buena adherencia farmacoterapéutica desde la farmacia, puede traducirse en un buen manejo de la enfermedad, con menos complicaciones asociadas, que lleve, al mismo tiempo, a una mayor capacidad para salir, relacionarse y establecer vínculos.

De igual modo, se ha visto que la revisión de la medicación en pacientes polimedicados, junto con un abordaje psicosocial, reduce el nivel de soledad percibido por los individuos.