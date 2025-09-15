Una recuperación más rápida y menos dolor tras la operación de piedras en la vesícula

Situada debajo del hígado, la vesícula biliar tiene la función principal de almacenar la bilis, un líquido que ayuda en la digestión de las grasas. “Cuando comemos, especialmente alimentos grasos, la vesícula libera bilis hacia el duodeno a través de la ampolla de Vater para facilitar la digestión”, explica el doctor Felipe Alconchel, cirujano especialista del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Murcia, quien detalla el tratamiento más avanzado para su extracción con instrumental microquirúrgico una vez hacen aparición las temidas piedras en la vesícula.

¿Por qué es necesario intervenir la vesícula biliar?

La causa más frecuente de la extracción de la vesícula biliar es la presencia de cálculos biliares, comúnmente conocidos como ‘piedras en la vesícula’. Estos pueden provocar dolor intenso en la parte superior derecha del abdomen (cólico biliar o cólico hepático), digestiones pesadas, náuseas, vómitos e incluso inflamación e infección de la vesícula, lo que conocemos como colecistitis. Cuando los síntomas son recurrentes o existe riesgo de complicaciones, la mejor solución es la extracción de la vesícula biliar.

Cirugía laparoscópica de vesícula biliar Se realizan entre 3 o 4 pequeñas incisiones en el abdomen.

en el abdomen. Se introduce una cámara que permite ver el interior con gran precisión.

que permite ver el interior con Se utilizan instrumentos micoquirúrgicos especiales para extraer la vesícula.

para extraer la vesícula. Todo el procedimiento se realiza bajo anestesia general, y suele durar entre 30 y 90 minutos.

¿Qué ventajas ofrece la cirugía laparoscópica con mininstrumentos de vesícula biliar frente a la intervención tradicional?

La cirugía laparosópica acompañada de mininstrumentos permite una recuperación mucho más rápida, menos dolor postoperatorio, cicatrices más pequeñas y un menor riesgo de infecciones. Además, la mayoría de los pacientes pueden retomar su vida normal en pocos días, mientras que con la cirugía abierta tradicional la recuperación puede prolongarse varias semanas.

En los últimos años, la laparoscopia ha evolucionado mucho. Hoy contamos con cámaras de alta definición (4K), fluorescencia (verde de indocianina) instrumentos más precisos y, en algunos centros, cirugía asistida por robot, que permite una mayor exactitud. Todo esto se traduce en intervenciones más seguras, menos invasivas y con mejores resultados para el paciente.

Cirugía laparoscopica / Quirónsalud

Además el Hospital Quirónsalud Murcia es el único centro de la Región en el que se realiza la cirugía con mininstrumentos con beneficios fundamentalmente estéticos al ser las incisiones de 3 mm.

¿Qué riesgos o complicaciones pueden surgir de la cirugía laparoscópica de vesícula biliar?

Como en cualquier intervención, existen riesgos, aunque son poco frecuentes. Los principales son sangrados, infecciones o lesiones en la vía biliar, pero gracias a la visualización ampliada y precisa que nos da la laparoscopia, la tasa de complicaciones es muy baja. En centros con experiencia y mayor volumen de cirugías, la seguridad es muy alta.

¿Cómo es la recuperación tras la cirugía laparoscópica de vesícula biliar?

La mayoría de los pacientes que son tratados por la presencia de piedras en la vesícula reciben el alta el mismo día o al siguiente. Durante los primeros días, recomendamos evitar esfuerzos intensos. En cuanto a la alimentación, al principio es conveniente seguir una dieta baja en grasas y comidas ligeras. Normalmente, en una o dos semanas se puede hacer vida prácticamente normal.

¿Hay consecuencias a largo plazo tras la extracción de la vesícula biliar?

La gran mayoría de los pacientes no tiene problemas para hacer una vida completamente normal después de la intervención. La digestión se adapta sin dificultades, ya que el hígado sigue produciendo bilis y esta pasa directamente al intestino, aunque aconsejamos mantener hábitos de alimentación equilibrados.

Fachada del Hospital Quirónsalud Murcia / FACU BAEZ

