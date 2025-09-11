Los hosteleros critican la nueva ley antitabaco: "Nos convierte en policías"

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la nueva ley antitabaco, una de las normas sanitarias más esperadas por el Ministerio de Sanidad, que regula por primera vez productos como los cigarrillos electrónicos, prohíbe los dispositivos de un solo uso y amplía los espacios libres de humo a terrazas de bares y restaurantes, campus universitarios, instalaciones deportivas o recintos culturales. La ministra de la cartera sanitaria, Mónica García, defendió que la norma está "avalada por la ciencia y apoyada por la sociedad" y que responde a la necesidad de frenar el consumo de tabaco y productos relacionados, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, la medida ha generado rechazo en el sector hostelero, que advierte de graves consecuencias económicas y sociales.

José María Rubiales, presidente de Cafés-Bares de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia, ha sido tajante: "Vuelven a sacar una ley que nos perjudica gravemente y en la cual ni estamos informados ni se ha consensuado mínimamente con el sector todas estas determinaciones que nos afectan tanto y que nos condicionan el día a día".

La ley regula por primera vez los vapeadores

Rubiales asegura que, a diferencia de la prohibición de fumar en interiores aprobada en 2006 y 2010, "en este caso no se basa en ningún dato sanitario objetivo". Según el representante hostelero, «solamente hay un país en la Unión Europea que lo tiene, y es Suiza, donde las terrazas apenas existen. No entendemos dónde está el problema, porque no lo hay, y eso nos va a afectar muy gravemente».

El presidente subraya que la medida tendrá un impacto directo en la clientela: "Esa inestabilidad ya se está notando. No sabemos si se puede fumar o no, y eso genera que muchos clientes no salgan de sus casas".

Además, critica que los hosteleros vuelvan a asumir tareas de control: "Se convierte en un problema, porque nosotros no somos autoridades ni podemos ejercer de policía detrás de los clientes. Ya pasó en la pandemia y no nos hace ningún favor".

Solo se ha hecho en España por una voluntad política. No hay un problema sanitario, señala Rubiales

Rubiales también advierte del riesgo de que España pierda atractivo turístico frente a otros países europeos: "Hay infinidad de sitios de playa o de costa donde la ventilación en la terraza es perfecta y no tiene sentido prohibirlo. Esto va a afectar a una gran cantidad de establecimientos en un país tan turístico como España. El turista fumador se lo va a pensar mucho antes de venir si en otros países con un alto componente turístico sí permiten fumar".

Desde la federación recuerdan que, según una encuesta de la Unión Europea, solo el 2,63% de los ciudadanos señaló que el tabaco en terrazas les suponía un problema.

"Tenemos un 97% de personas que dijeron que no les molesta. Por eso no se ha implantado a nivel europeo. Solo se ha hecho en España por una voluntad política. No hay un problema sanitario", afirma Rubiales.

En cuanto a la equiparación del vapeo con el tabaco convencional, el presidente considera que complicará aún más la gestión: "Convertir al sector en policía detrás de los vapeadores en las terrazas va a suponer un problema añadido".

La federación ha pedido al Ministerio de Sanidad abrir un proceso de diálogo: "Ayer se mandó un comunicado a nivel nacional invitando al Ministerio a consensuar y comentar la ley, para ver si podemos alcanzar alguna solución que amortigüe un poco este problema. Estamos esperando la contestación".

Mientras el Gobierno defiende la ley como una herramienta clave para reducir el tabaquismo, los hosteleros advierten de un impacto económico y social que, según ellos, no responde a un problema real de salud pública.

Los Médicos destacan la importancia de la prevención

Mientras la hostelería ha mostrado su rechazo a la prohibición de fumar y vapear en terrazas, las sociedades médicas valoran de forma positiva el endurecimiento de las restricciones. Olga Meca Birlanga, neumóloga del Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena y presidenta de la Sociedad Murciana de Patología del Aparato Respiratorio (Somupar), subraya que la normativa responde a una demanda histórica del sector sanitario.

"Nuestras valoraciones son positivas. Ya desde hace tiempo, tanto desde la sociedad regional como desde la nacional, venimos pidiendo que se endurezcan las medidas y las leyes", explica.

La especialista insiste en que la ley protege a los no fumadores: "Endurecer las leyes para que quienes no fuman no tengan que estar obligados a una exposición nos parece positivo".

En relación con el vapeo, advierte que no es un producto inocuo: "El vapeo sabemos que es dañino, que produce enfermedades, aunque todavía nos queda mucho por saber. Puede producir enfermedades respiratorias, fibrosis o incluso tumores, y el efecto perjudicial aparece antes que con el tabaco convencional".

Sobre la exposición pasiva, añade: "Sí que se puede hablar de fumadores pasivos del vapeo. No hay evidencias tan fuertes como con el tabaco, pero daño puede haber".

La neumóloga pone el foco en los jóvenes, uno de los colectivos más expuestos a estos nuevos productos: "Lo que ha producido el vapeo es sobre todo una nueva introducción al tabaco habitual en gente joven. Es una puerta de acceso al tabaco convencional debido a sus colores atractivos y a los sabores".

Aunque reconoce que la ley supone un avance, considera que no es suficiente: "Es un paso más, pero todavía queda lucha. Nuestro objetivo final sería una prohibición".

En este sentido, recuerda que la medida del empaquetado genérico, que de momento no se ha incluido en el anteproyecto, sería una herramienta eficaz: "El hacerlo menos atractivo siempre va a contribuir".