Una mala higiene bucodental puede provocar depresión

Las enfermedades de salud mental son uno de los grandes temas del siglo XXI; las nuevas generaciones, principalmente, se ahogan en océanos de dopamina mientras hacen frente a un futuro marcado por el desasosiego y ‘los grandes retos’ que han surgido a raíz de los errores del pasado. Para seguir desvelando los secretos de esta problemática, un grupo de investigadores de la Universidad de Murcia (UMU) ha realizado un estudio que ha expuesto la relación entre la disbiosis oral -el desequilibrio microbiano en la boca- y el desarrollo de trastornos mentales como la depresión.

La inestabilidad en el microbioma bucal puede convertirse en un biomarcador no invasivo -síntomas de una enfermedad que se detecta sin necesidad de ejecutar ninguna operación médica- para hallar señales tempranas de este tipo de patologías.

María Pilar Pecci Lloret, coordinadora del estudio junto a Miguel Ramón Pecci-Lloret, explica que la investigación podría dar lugar a nuevas líneas que exploren la posibilidad de desarrollar tratamientos para las personas con problemas de salud mental .

La disbiosis oral se produce, según explica Pecci Lloret, por varias razones entre las que se encuentran la mala higiene bucal, una mala alimentación, fumar, la respiración oral o dormir mal. Con respecto a esto último comenta que los periodos de sueño de masiado largos o muy cortos afectan a los niveles de cortisol y, por tanto, aumentan el estrés. Algo muy negativo para el correcto funcionamiento del organismo en general.

La descompensación microbiana bucal no solo está relacionada con la depresión. Según explica Paula García Rios, una de las investigadoras presentes en el proyecto, «las complicaciones más frecuentes del embarazo suelen coincidir con el desequilibrio microbiano en la boca». También en otras patologías neurodegenerativas como el alzhéimer, se aprecia una conexión, indica García Rios.

Señala que uno de los peligros es su nexo con los procesos inflamatorios que alteran la barrera hematoencefálica -una estructura de vasos sanguíneos y células que funcionan como ‘filtro’ para proteger al sistema nervioso central- y facilitan el acceso de las bacterias orales al cerebro.

Ambas investigadoras afirman que se necesitan más estudios para determinar que la disbiosis oral es una causa directa de la depresión, pero es evidente su relación.

Pecci Lloret advierte que «cada vez hay más personas con caries y enfermedades de la boca». Y que, en caso de demostrarse su causalidad, sería interesante explorar un nuevo modelo de atención bucodental gratuito para personas con enfermedades de salud mental. Esto ya existe, según comenta, para las embarazadas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señalaba el pasado marzo el crecimiento de los problemas de salud bucodental. Indican que afectan a 3.700 millones de personas y, en muchos casos, afectan a poblaciones durante toda la vida, causando dolores, molestias , deformidades o incluso la muerte. Si bien las situaciones más críticas se dan en países del sur global, España no es ajena.

Un ejemplo del crecimiento en el territorio nacional de estas patologías es el último informe del Consejo de Dentistas, La Salud Bucodental en España -de 2020-, en el que indican que el riesgo de caries aumentaría en los próximos años o, en el mejor de los casos, se estabilizaría.

La investigación

El Estudio fue publicado recientemente en la revista Journal Clinical Medicine y contó con la participación de numerosos investigadores de la UMU como, las ya mencionadas Paula García Rios. María Pilar Pecci Lloret, Miguel R. Pecci Lloret, Nuria Pérez-Guzmán y la profesora de la Universidad Católica de San Antonio (UCAM), Laura Murcia Flores.

El estudio, tal y como explicó la coordinadora del proyecto, consisitió en una revisión sistemática. Se trata de realizar un análisis sobre todas las publicaciones que existen sobre un tema para extraer conclusiones.

En este caso, tuvieron en cuenta los resultados de once investigaciones realizadas en la última década que ahondan en la relación entre la disbiosis bucal y algunas de las enfermedades mencionadas hasta ahora.