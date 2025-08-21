El Hospital Quirónsalud Murcia será el Servicio Médico Oficial de The Ocean Race Europe 2025

El Hospital Quirónsalud Murcia será el Servicio Médico Oficial de la escala en Cartagena de The Ocean Race Europe 2025, la vuelta a Europa a vela por equipos más prestigiosa de las competiciones deportivas de vela oceánica, que hará escala en el puerto de Cartagena del 23 al 26 de agosto. De esta manera el centro hospitalario será el encargado de velar por la salud a la organización, tripulaciones y personal técnico durante la escala de la competición.

Esta alianza permitirá que The Ocean Race cuente con la tecnología diagnóstica más avanzada y con un equipo médico multidisciplinar capaz de atender cualquier necesidad sanitaria, desde evaluaciones preventivas hasta asistencia de urgencia, garantizando la seguridad y el bienestar de todos los participantes.

Con esta colaboración, el Hospital Quirónsalud Murcia consolida su papel como referente en la atención médica a grandes eventos deportivos, sumando el evento internacional The Ocean Race Europe a su lista de colaboraciones con clubes y equipos de élite de la Región.

El hospital pondrá en marcha un dispositivo especial que incluirá especialistas en cardiología, traumatología y urgencias, así como la coordinación con servicios de diagnóstico por imagen y laboratorio para dar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia.

La llegada de The Ocean Race Europe 2025 a Cartagena supondrá un hito deportivo y turístico para la Región, y el Hospital Quirónsalud Murcia contribuirá a que el evento se desarrolle en condiciones óptimas de seguridad sanitaria.

Comprometidos con la salud del deporte

Quirónsalud se consolida como un referente en el cuidado de la salud del deporte, colaborando en múltiples eventos y disciplinas deportivas porque el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que el Grupo se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua.

El año pasado ya fue Servicio Médico Oficial de los torneos del Qatar Airways Premier Padel Tour disputados en Sevilla, Málaga, Madrid y de las Finals disputadas en Barcelona. Asimismo, actualmente es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, responsable de los Servicios Médicos Oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto o rugby de nuestro país

De igual modo, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis de tenis disputadas en España y otros torneos como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó; las dos últimas ediciones de la Hexagon Cup de pádel, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, la Behobia/San Sebastián o el Eurobasket femenino de 2021 disputado en España, entre otros.