Sara Marín, doctora de Murcia: «Tiene más beneficios dormir del lado izquierdo»

Todas las personas, sin importar su nacionalidad, cultura o edad, comparten una misma necesidad básica cada día: dormir. No es solo una rutina, sino una función vital que desempeña un papel fundamental en el bienestar del cuerpo y la mente.

Sin embargo, Sara Marín, médica, ha advertido a través de su cuenta de Instagram que la mayoría de las personas cometen el mismo error al dormir, ya que no es lo mismo hacerlo recostado sobre el lado izquierdo que sobre el derecho.

La experta señala que tiene "más beneficios dormir del lado izquierdo mayormente en personas con reflujo y embarazada", aunque "si te sientas más cómodo del derecho y vas a descansar mejor, al final será más beneficioso para ti el lado en el que te sientas bien".

"Podría mejorar la circulación linfática y la circulación cardiaca pulmonar mejora mayormente en caso de embarazadas", advierte a todos sus seguidores.

No obstante, confirma que "en personas sanas no hay evidencia sólida que demuestre una diferencia significativa entre lado izquierdo y derecho para la circulación cardio pulmonar". Aunque afirma que, desde el punto de vista fisiológico, sería preferible el izquierdo.

La médica advierte que cuando duermes de tu lado derecho "el estómago queda por encima el esófago y el ácido sube hacia arriba, hacia tu boca, produciendo reflujos, malas digestiones, cáncer y peores descansos nocturnos".

En cambio, si duermes del lado izquierdo: "El estómago se queda debajo del esófago y la gravedad te ayuda". Todo se debe a que "el ácido no puede subir, duermes mejor y tienes mejor digestión".

"Además, dormir del lado izquierdo puede mejorar tu circulación y el drenaje linfático, tanto de tu cuerpo como de tu cerebro, eliminando toxinas y mejorando tu función cerebral", concluye la médica.