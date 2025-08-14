José Abellán, cardiólogo murciano: «Pasar tiempo en la playa parece beneficiar tu sistema cardiovascular»

Según la Fundación Española del Corazón el 42% de los españoles presenta más de un factor de riesgo cardiovascular. Casi el 60% de la población adulta acumula dos o más, como la hipertensión arterial, el colesterol alto o el tabaquismo.

Las cifras preocupan en tanto que las enfermedades cardiovasculares provocan cada año más de 5 millones de ingresos hospitalarios en España, tal y como recoge la Revista Española de Cardiología. Además según datos del Instituto Nacional de Estadística recopilados por la Sociedad Española de Cardiología, en 2022 fallecieron 20.584 personas por insuficiencia cardíaca en nuestro país.

Este panorama ha hecho que cada vez más médicos y divulgadores sanitarios se vuelquen en dar consejos prácticos para cuidar el corazón. Entre ellos el famoso cardiólogo murciano José Abellán, que se ha convertido de un tiempo a esta parte en un referente gracias a su capacidad de explicar, de forma sencilla y basada en evidencia, cómo pequeños cambios de hábitos pueden tener un gran impacto en la salud cardiovascular.

En uno de sus últimos vídeos Abellán ha sorprendido con una recomendación que, aunque suene sencilla, tiene un fuerte respaldo científico: ir a la playa; «Como cardiólogo, muchas veces siento que no somos conscientes del potencial que tiene pasar tiempo al aire libre y en conexión con la naturaleza».

El especialista recuerda que «pasar tiempo al aire libre, exponernos al sol con cautela y coherencia y disfrutar de la naturaleza parece beneficiar tu sistema cardiovascular». Entre los beneficios que menciona, y apoyándose en referencias científicas, señala:

«Menores niveles de cortisol» (Twohig-Bennett, Environ Res, 2016)

(Twohig-Bennett, Environ Res, 2016) «Menos frecuencia cardiaca y más variabilidad de la frecuencia cardiaca» (Jimenez MP, Environ Res Public Health, 2021)

(Jimenez MP, Environ Res Public Health, 2021) «Mejoras en la presión arterial» (Shanahan DF et al., Sci Rep, 2016)

(Shanahan DF et al., Sci Rep, 2016) «Mayores niveles de vitamina D» (Bogh MKB et al., J Invest Dermatol, 2010)

(Bogh MKB et al., J Invest Dermatol, 2010) «Y mejores indicadores de estrés» (Kondo MC et al., Health Place, 2018)

En su mensaje Abellán subraya que «todo ello sí que parece beneficiar tu corazón y sistema vascular» y concluye con un consejo directo: «Cuídate».