Una doctora murciana explica qué hacer si retienes líquidos: «Con estos alimentos cubres los tres gramos de potasio que necesitas para eliminar el exceso de agua»

Sin lugar a dudas uno de los problemas más molestos y habituales que se pueden sufrir durante el verano es la retención de líquidos. Esa sensación de hinchazón, de piernas pesadas, como si costara moverse, se convierte en el día a día de muchas personas cuando suben las temperaturas. Aunque suele relacionarse con el consumo de sal o una mala hidratación hay muchos otros factores que son igualmente importantes y que para muchas personas a veces pasan desapercibidos.

Entre las soluciones que se suelen aplicar y que de hechos son bastante conocidas están el beber más agua, reducir la sal, elevar las piernas al final del día o tomar infusiones diuréticas. Pero por si todo eso no fuera suficiente, la famosa por su trabajo en redes sociales doctora murciana Sara Marín Berdell ha publicado una explicación donde detalla algunas soluciones este problema además de explicar por qué ocurre. Según ha explicado hay un desequilibrio básico en el cuerpo que muchas personas están ignorando.

El consejo de Sara Marin para evitar la retención de líquidos

En su publicación Sara señala que caminar y hacer ejercicios de fuerza no solo son buenos hábitos en general, sino que tienen un impacto directo en la hinchazón de las extremidades: «Caminar ayuda a que los líquidos y la sangre se muevan hacia arriba, de las piernas hacia el corazón, para que éste pueda bombearlos mejor y evitar que se queden acumulados» ya que el movimiento activa la circulación y evita antes de que ocurra que el agua se estanque en los tejidos (sobre todo en la zona de las piernas).

Además de todo esto la médica explica que la clave está en entender cómo funciona el equilibrio entre el sodio y el potasio en nuestro cuerpo y cuenta que cuando consumimos mucha sal sucede que el agua de nuestras células se ve obligada a salir para intentar mantener un equilibrio: «Tus células se arrugan y tus tejidos se hinchan» lo que significa que el hinchazón no es simplemente “de más”, sino una reacción química al exceso de sodio que se produce en nuestro cuerpo.

Este es el cuadro donde el postasio entra a jugar: un mineral que aunque ha sido olvidado muchas veces también es esencial para ayudar al cuerpo a eliminar ese exceso de agua mediante su expulsión a través de la orina, reduciendo de manera natural la hinchazón: «Si das potasio ayudas a tu cuerpo a eliminar ese exceso de agua. Eliminas ese agua por la orina y tu cuerpo se deshincha».

Contra lo que algunos pudierna pensar, la solución no es inflarse a suplementos, sino tomar los alimentos justos y necesarios para cubrir los tres gramos diarios de potasio recomendados con alimentos muy accesibles:

1 plátano

1/3 de aguacate

1 rodaja de sandía

1 patata

2 tomates

½ taza de lentejas

Por otro lado también explica que el reducir la sal no va a ser efectivo si no se acompaña de la buena costubre de beber agua y tomar suficiente potasio y que de hecho si no se bebe suficiente agua, el cuerpo puede entrar en “modo supervivencia” y empezar a retener aún más líquidos.