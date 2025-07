"El trabajo puede ser una fuente de mejora para los trastornos emocionales"

¿Qué es la medicina del trabajo?

Es una especialidad fundamental que se dedica a tratar a los pacientes con el objetivo no solamente de corregir la patología que ya se ha producido, sino de prevenirla. Con las cifras epistemológicas que se obtienen de los resultados de los estudios que hacemos dentro de la unidad básica de vigilancia de salud, se hacen proyectos de prevención para las patologías. Hay también una tercera área, la que quizás más nos está motivando en torno a la cátedra, que es la reincorporación al puesto de trabajo tras haber pasado una enfermedad o un periodo superior a los seis meses de baja.

¿Los médicos del trabajo deciden cuándo un trabajador tiene derecho a una baja laboral?

Dentro de las competencias de un médico de trabajo está la calificación de apto o no apto. Sin embargo, los médicos del Tribunal de Valoración de Capacidad y los médicos del equipo de valoración de capacidad no tienen, en este momento, que ser médicos del trabajo para ocupar estos puestos. Es un valor fundamental, pero no es un requisito indispensable.

¿Cómo se realiza la valoración de apto no apto?

Siguiendo el protocolo que haya establecido el médico de trabajo en el servicio de prevención de la empresa. Hay algunos que están regulados por el Ministerio de Sanidad como los del amianto, por ejemplo. Luego, hay otros protocolos que el médico de trabajo adapta o diseña en función de la evaluación de riesgos de cada empresa, con unas prioridades y unas pruebas concretas para cada puesto de trabajo.

"El cáncer de mama fue la cuarta causa de procesos de más de 365 días de baja en el año 2023"

¿Cuánto suele durar el tratamiento de las pacientes?

Según la Seguridad Social, tiene una duración aproximada de 248 días, pero esto es la media de todos los tipos de cáncer. En realidad el cáncer de mama está por encima de los 365 días en más del 50% de los casos. Fue la cuarta causa de procesos de más de 365 días de baja en el año 2023. Su duración es muy variable porque va en función del momento en el que se diagnostique y el tratamiento que requiera el paciente. Si el paciente no necesita quimioterapia, cirugía o radioterapia, los tiempos se acortan.

¿Qué secuelas físicas, cognitivas y emocionales deja?

Lo primero de lo que se quejan los pacientes de cáncer de mama es de cansancio, de astenia. Quizás por el tratamiento o por los nuevos que se ponen una vez concluye la enfermedad y que son compatibles con la actividad laboral, pero que tienen efectos secundarios. Por ejemplo, las nuevas inmunoterapias, los nuevos tratamientos hormonales o el tamoxifeno, que todos conocemos. Otro efecto secundario muy habitual es la sintomatología depresiva menor: trastornos psiquiátricos como ansiedad o depresión, pero sin llegar a ser patología psiquiátrica causante de incapacidad, que solamente se da en el 2% de los casos.

El dolor del brazo, la limitación de su movilidad y el dolor de la zona mamaria la refieren muchos pacientes. Aunque, con la implementación de las terapias de rehabilitación, después del acto quirúrgico y la cada vez mayor reducción de la cirugía, se ha mejorado mucho.

También están los problemas asociados a efectos secundarios de los tratamientos como quimioterapia o radioterapia: la suciedad de las uñas, la dermatitis, la severidad de los dedos de la mano, las parestesias (sensación de hormigueo en los dedos de las manos y los pies). Y, sin lugar a duda, la alopecia que es —a día de hoy— una de las cosas que más asusta a los pacientes y que todavía supone un estigma muy importante.

"Los pacientes oncológicos quieren recuperar su trabajo para sentirse curados"

Se suelen incorporar con secuelas, ¿no?

Lo habitual es que se reincorporen con secuelas. Los tratamientos hormonales, que se dan cuando se completa el tratamiento de quimio y de radioterapia, son de entre 5 y 10 años y se asocian muchas veces dolores poliarticulares, sensación de astenia y otras sintomatologías asociadas.

Me atrevo a decir que ningún paciente que haya pasado un proceso oncológico recupera su actividad laboral en la misma situación de salud que antes de sufrir la patología. La mayoría de pacientes oncológicos quieren recuperar su trabajo para sentirse curados.

¿A qué edad suele descubrirse la enfermedad?

Cuando empezamos el estudio, la edad media de aparición estaba en los 62 años; ahora, ha bajado la incidencia y está entre los 54 y los 56.

¿A qué se debe la reducción de la edad media de detección?

Todavía no podemos asegurar que se debe a circunstancias ambientales, a una peor alimentación o a una mejora de los programas de screening en las comunidades autónomas. Antiguamente se empezaba a hacer seguimiento a las pacientes a partir de los 50 años, en muchas comunidades se ha reducido a los 45. Los programas de detección precoz se han extendido a la población y cada vez se detectan más casos. Es verdad que tenemos más cifras de cáncer de mama, pero también es cierto que la supervivencia tiene unos datos muy alentadores, por encima del 85%.

"Lo que se pretende con las incorporaciones progresivas, es que sean efectivas"

¿Qué piensa de la propuesta de ley que quiere que se permita a las afectadas por el cáncer de mama reincorporarse a media jornada, pero cobrando el salario completo?

Nosotros llevamos una propuesta parecida al Parlamento, a través de la Asociación Española contra el Cáncer. Lo que pretendíamos es que los pacientes oncológicos se reincorporasen al trabajo de forma progresiva, así como lo es su curación. La propuesta la hicimos antes el COVID, luego vino el confinamiento y se quedó en tierra de nadie.

¿Qué efectos tiene la reincorporación inmediata, y a jornada completa, tras salir de la enfermedad?

Pues es lo que se hace hoy en día y los efectos que puede tener son los que estamos viendo que se producen en los pacientes oncológicos: sobrecarga, aumento del cansancio, recaídas frecuentes e inestabilidad en el proceso de reincorporación. Lo que se pretende con las incorporaciones progresivas es que sea efectiva, que no haya un proceso de recaída posterior porque el paciente no pueda soportar el exceso de trabajo.

¿Cómo se tratan las enfermedades de salud mental en el entorno laboral?

Ahora mismo la patología psiquiátrica menor es una prioridad tanto en Europa como en España. Hay un interés creciente por esta patología psicosocial porque tenemos unas cifras importantísimas, sobre todo de medicalización. España encabeza la lista de los consumidores de medicamentos y fármacos para la ansiedad, para el insomnio y para la depresión.

El trabajo puede ser una fuente de perjuicio para la salud mental, pero también puede ser una fuente de estabilización y una fuente de mejora de las circunstancias emocionales. Hemos encontrado que muchas de las patologías mentales son por unas malas condiciones laborales, el desempleo o la precariedad laboral.

¿Cuáles son las profesiones con más bajas por salud mental y por qué?

Hay un informe de Umivale y el Ivie que señala a la enseñanza y la sanidad como las profesiones con más bajas por salud mental. Sobre las causas, podría decir que después de COVID la sobrecarga del sistema sanitario ha sido importante, listas de espera cada vez más grandes y la situación general que estamos viviendo.

¿Por qué está creciendo tanto el absentismo laboral en la Región?

En toda España está creciendo, en los últimos 20 años se ha duplicado el absentismo laboral. ¿Las causas?, pocos están contentos con su puesto de trabajo, la desigualdad, la descompensación entre el salario y lo que esperan los trabajadores la sobrecarga de los sistemas de asistencia al usuario. Y más cosas, como la mala gestión de las listas de espera en la seguridad social que hacen que se prolonguen los tiempos de incapacidad temporal.

¿Puede el síndrome postvacacional justificar una baja laboral?

No, quiero decir, esto es más bien una cosa del telediario que una situación clínica; no debemos medicalizar la vida normal. Hay días que estamos más felices y días que estamos más tristes. Lo raro sería que estuviéramos todos contentos al volver de las vacaciones al trabajo.