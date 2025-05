Síntomas y tratamiento de la fibromialgia: la enfermedad del dolor crónico sin causa única

La fibromialgia es un síndrome de dolor musculoesquelético generalizado, de origen no inflamatorio, que se acompaña de otros síntomas como fatiga, trastornos del sueño, alteraciones cognitivas y sensibilidad al tacto.

No se conoce una causa única de la fibromialgia, aunque se cree que es el resultado de una alteración en la forma en que el sistema nervioso central procesa el dolor, lo que se conoce como una amplificación del dolor. Esta disfunción puede estar relacionada con factores genéticos, ambientales, emocionales o físicos.

El doctor Vicente Roqués, jefe de la Unidad del Dolor del Hospital Quirónsalud Murcia, explica los síntomas más comunes y el enfoque terapéutico más eficaz para tratar la fibromialgia:

¿Cómo se diagnostica la fibromialgia?

Se trata de un diagnóstico clínico, es decir, no existen pruebas de laboratorio específicas que confirmen la fibromialgia. Su diagnóstico se basa en una evaluación detallada de los síntomas y en la exclusión de otras enfermedades.

Para confirmar el diagnóstico de la fibromialgia utilizamos los criterios de la ACR (American College of Rheumatology), que valoran la extensión del dolor en distintas zonas del cuerpo y la intensidad de síntomas como la fatiga, el sueño no reparador o la dificultad para concentrarse. Ya no se usan los puntos gatillo como criterio diagnóstico obligatorio, como se hacía anteriormente.

¿Cuáles son los síntomas más comunes de la fibromialgia, y cómo evolucionan con el tiempo?

El síntoma más frecuente de la fibromialgia es el dolor crónico generalizado, que suele empeorar con el esfuerzo, el estrés o la falta de sueño. Otros síntomas frecuentes de la fibromialgia son el cansancio extremo, los trastornos del sueño, el ‘síndrome de niebla mental’ (fallos de memoria y atención) y otros síntomas digestivos.

La evolución de estos síntomas varía mucho entre pacientes, pero con un abordaje adecuado, muchos logran mejorar su calidad de vida.

¿Qué papel juegan los factores genéticos, hormonales, emocionales o ambientales en el desarrollo de la fibromialgia?

Hay una base genética clara, ya que su desarrollo es más común entre familiares de pacientes con fibromialgia. También influyen factores hormonales, por ejemplo, es más frecuente en mujeres, sobre todo entre los 30 y los 50 años; y emocionales, como el estrés crónico o antecedentes de trauma. Incluso infecciones o cirugías pueden actuar como desencadenantes de la fibromialgia.

Enfoque terapéutico más eficaz ante la fibromialgia La terapia más efectiva para la fibromialgia es una combinación de educación del paciente, ejercicio físico adaptado, terapia cognitivo-conductual y, en algunos casos, medicamentos. “No hay una cura, pero sí estrategias para mejorar mucho los síntomas. En este sentido, las Unidades del Dolor pueden aportar varias herramientas para mejorar significativamente la calidad de vida”, afirma el doctor Vicente Roqués. Entre estas herramientas destacan los bloqueos nerviosos o infiltraciones específicas, la neuromodulación no invasiva, como la estimulación transcraneal o estimulación eléctrica nerviosa transcutánea; la optimización de tratamientos farmacológicos, revisando y ajustando medicación que modula el dolor (antidepresivos); psicoterapia especializada en dolor crónico, muy útil para romper el círculo de dolor–estrés–más dolor; y programas de educación para el manejo del dolor, que empoderan al paciente para ayudarle a entender y gestionar su enfermedad.

¿Hay alguna relación entre la fibromialgia y otras enfermedades como la depresión, la ansiedad o el síndrome de fatiga crónica?

Sí, es muy común que la fibromialgia coexista con trastornos del estado de ánimo como la depresión y la ansiedad. No porque sea una enfermedad "psicológica", sino porque el dolor crónico afecta emocionalmente y, a su vez, la ansiedad puede aumentar la percepción del dolor. La fibromialgia también se relaciona con el síndrome de fatiga crónica, con el que comparte síntomas y mecanismos.

¿Qué diferencia a la fibromialgia de otras enfermedades reumatológicas o neurológicas?

Principalmente, la ausencia de signos inflamatorios o lesiones estructurales objetivables en pruebas como análisis, radiografías o resonancias. En la fibromialgia el dolor existe, pero no hay daño visible en músculos, articulaciones o nervios. Además, su patrón de síntomas es muy característico.

¿Es posible llevar una vida normal con fibromialgia?

Sí, con un enfoque adecuado y el compromiso del paciente, es posible llevar una vida bastante funcional. No siempre será igual que antes de la enfermedad, pero con ajustes, muchas personas logran una buena calidad de vida.

Además, se ha avanzado en el conocimiento de los mecanismos del dolor, lo que ha llevado a mejores enfoques terapéuticos. También se está investigando en biomarcadores y en técnicas como la estimulación magnética transcraneal, aún en fase experimental.

